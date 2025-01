45 pontos parádé az Olympiakoszban, folytatódó Real-sikerszéria Kaunasban

Olympiakosz–Bayern 112–69

A címvédő Panathinaikosz ötös győzelmi sorozatot épít – vajon nyomába lép-e a nagy rivális Olympiakosz? Már az első negyed alakulása azt ígérte, hogy a tabellaelső „vörösöknek” is meglesz az öt. Kiütés lett a vége, visszavágás a váratlan októberi vereségért, mindez egy ligatörténeti egyéni produkcióval körítve: egy rövid, nem túl sikeres időszak erejéig az NBA-t is megjáró Szasa Vezenkov 45 pontot ért el a péntek este igen harmatos Bayern ellen – ez az Euroliga 2000-től számított történetének harmadik legmagasabb pontszáma, csak Nigel Hayes-Davis (50, 2024) és Shane Larkin (49, 2019) előzi meg a csúcslistán a bolgár szülők Cipruson és Görögországban felnőtt 203 centis fiát. Vezenkov a duplákat hibátlanul dobta (10/10), tíz triplakísérletéből nyolc bement, egyetlen büntetőjét is a helyére küldte, mindezekhez hozzátett hét lepattanót, összesített PIR-mutatója 52-es – ez az este az övé volt!

Zalgiris–Real Madrid 64–83

Rossz idényrajt után elkapta a fonalat a Real Madrid, az előző négy Euroliga-mérkőzését megnyerte, és bár a Zalgiris jól kezdte a péntek esti csatát, a madridiak visszavágtak a decemberi vereségért. A második negyed elején 26–17-re vezettek a hazaiak, a Real akkor kelt életre egy 13–2-es rohammal, és a második félidőben remek védekezéssel, a cserék hasznos játékával nagy előnyt építve simán nyert. Walter Tavares, a madridi center faultproblémák miatt csak tíz percet játszott, de Serge Ibaka hatékonyan pótolta (13 pont), Mario Hezonja is szerzett 10 pontot – kettejük vezérletével a madridi cserék 43 pontot szállítottak. Mindazonáltal a legjobb dobójuk sokadszor is Dzanan Musa volt 17-tel. Odaát ennyit dobott Lonnie Walker is, de neki egyetlen csapattársa sem jutott el tíz pontig.

Crvena zvezda–Paris 85–69

Ellentétes pályán mozog a két csapat, a Zvezda jó széria után várta a párizsiakat, akik néhány hete még vezették a tabellát, de aztán lejtmenetbe kerültek. Nem változtak a tendenciák: a francia csapat jól kezdett, az első kilenc pontot játékosai dobták, csakhogy a piros-fehérek időben felriadtak a rémálomból, és fanatikus táboruktól támogatva nemcsak fordítottak, hanem tulajdonképpen fölényesen győztek. Isaiah Caanan 15, Nemanja Nedovics 14 pontot szerzett a hazaiaknál, TJ Shorts 17-et a vendégeknél.

Anadolu Efes–ASVEL 76–82

Isztambulban is jól kezdtek a francia a vendégek a két vereségből érkező csapatok meccsén, de itt is fordult a kocka, és a harmadik negyed derekán, 57–46-nál úgy tűnt, az Efes otthon tartja a győzelmet. Mégsem így történt: a Villeurbanne zárkózott, a veterán Nando De Colo a harmadik negyed végén és a negyedik elején is beszórt egy triplát, Tarik Black a kétpontosokat gyártotta, Shaquille Harrison pedig értékesített három kulcsfontosságú büntetőt egy tripladobás közbeni faultért – azokkal már vezettek a vendégek, és meg is őrizték előnyüket. De Colo 16, Black és a hajrában szintén fontos labdákat bedobó Theo Maledon 15 pontot szerzett a francia csapatban.

Virtus–Baskonia 76–74

A bolognai csapat a tabella mélyén helyezkedik el, ráadásul lábsérülés miatt nemrégiben hónapokra elvesztette egyik legjobbját, Will Clyburnt. Az első félidő nagy részében tükrözte nehézségeiket az állás, aztán a második negyed vége már jól alakult hazai szempontból, a harmadikat Matthew Morgan triplája nyitotta – azzal már a Virtus vezetett –, az amerikai irányító gyors egymásutánban bedobott két duplát is. Ezzel még korántsem volt vége, a Baskonia visszakapaszkodott, vezetett is, az utolsó fél percben újra fordíthatott volna, de sem a büntetővonalról, sem a mezőnyből nem sikerült pontot szereznie. Akárcsak decemberben, friss beugróként, Dusko Ivanovics megint sikerre vezette a bolognaiakat volt csapata ellen.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ

Pénteki mérkőzések

Anadolu Efes (török)–ASVEL Villeurbanne (francia) 76–82 (20–24, 21–14, 25–23, 10–21)

Zalgiris Kaunas (litván)–Real Madrid (spanyol) 64–83 (26–15, 8–20, 12–20, 18–28)

Crvena zvezda (szerb)–Paris Basketball (francia) 85–69 (15–25, 24–14, 18–13, 28–17)

Olympiakosz (görög)–Bayern München (német) 112–69 (28–14, 23–23, 27–20, 34–12)

Virtus Bologna (olasz)–Baskonia (spanyol) 76–74 (14–20, 23–18, 22–16, 17–20)

Csütörtökön játszották

Fenerbahce (török)–Alba Berlin (német) 90–73 (16–11, 21–23, 24–26, 29–13)

Monaco (francia)–Barcelona (spanyol) 84–98 (17–25, 24–20, 19–21, 24–32)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz) 74–107 (14–20, 23–25, 17–33, 20–29)

Panathinaikosz (görög)–Partizan Beograd (szerb) 96–84 (23–13, 26–25, 26–25, 21–21)