Völgyi Péter: Nem tudtuk feltérképezni a bolgárokat

– Volt-e bármilyen előjele ennek a megrázó vereségnek?

– Voltak körülmények, amelyek nem nekünk kedveztek – mondta lapunknak a Bulgáriával szemben otthon 83–68-ra elveszített Európa-bajnoki selejtező után Völgyi Péter, nemzeti csapatunk szövetségi kapitánya. – A játékosokon elvégzett első fizikai tesztek megmutatták, nagyjából huszonöt idénybeli mérkőzéssel a lábukban nem a legjobb állapotban érkeztek meg a válogatottba. Viszonylag kevés edzésünk volt és Juhász Dorka nem volt velünk Afrikában, még nem fejeződött be a beépítése. Kezdi érezni a rendszert, de még jobban meg kell találni a helyét. A legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudtuk feltérképezni az alapvetően center nélkül játszó bolgárokat, Hillsman megváltoztatta a játékuk képét, több embert lekötött a palánk alatt, így sokszor maradtak kint üres dobóik, akik meglepően jó százalékkal értékesítették a helyzeteiket. Nekünk az üres dobásokért is jobban meg kellett dolgoznunk és sorra hagytuk ki őket, ami viszont a legszomorúbb, hogy egy egyben olyan kosarakat kaptunk, amelyek nem jellemzőek ránk. Amikor a rivális pihentette a kulcsjátékosait, akkor is a büntetővonal mögé állítottuk a többieket, szóval rengeteg tanulsággal járt ez az elszalasztott lehetőség.

– A két játékos, akit ki kellett volna kapcsolnunk, összesen ötven pontot dobott. Hogyan tudtak ennyire dominálni?

– Két nagyon jó játékos, kettejük kapcsolatára nem készültünk fel jól, nem tudtuk, mit akarnak játszani. Csak az elején sikerült rájuk olyan nyomást helyezni, amilyet negyven percen keresztül kellett volna. Gyűjtöttük a faultokat, váratlan megoldásaik elbizonytalanítottak minket és a támadásainkra is hatással voltak, kosár nélküli hosszú időszak nem engedhető meg.

– Okozhatott zavart a fejekben, hogy a nemzetközi szövetség az Eb-selejtezősorozat erősorrendjében a harmadik helyre tette csapatunkat?

– Nem tudom. Sokan azt hitték, a FIBA Európa harmadik legjobb csapatának tart minket, de nem, ez a lista azt mutatta meg, kinek van a legnagyobb esélye az Eb-kvalifikációra. Bízom abban, hogy a csütörtöki eredmény ellenére ott leszünk az Eb-n, sőt, abban is, hogy a hibáinkat a hétvégére kijavítjuk, ám Szlovéniában nehezebb lesz nyerni, mint lett volna Miskolcon. A bolgárok ellen nehezen tudtunk úrrá lenni a hullámvölgyeken, kell egy kis idő, hogy minden összeálljon.

– Jobban akarta ezt a győzelmet Bulgária?

– Azt nem éreztem, hogy jobban akarta volna. Tét nélkül, felszabadultan játszott, ez sajnos hatással volt ránk, elbizonytalanodtunk, nem szabad hagynunk, hogy még egyszer ilyesmi előforduljon.

– Egyestés rövidzárlatként értékeli a történteket, vagy mélyebb problémák húzódnak meg a háttérben?

– Mindig van valami gond, nincs olyan szituáció, hogy ne lenne javítanivaló, de a kérdésére a szlovénok elleni meccs után kapunk választ.

– A világbajnoki előselejtezőt is vereséggel kezdtük a nyáron, vasárnap rögtön jöhet a fordulat?

– Az ötmeccses torna volt, most csak kettőt játszunk, és a következő sok mindenről dönt. A második mérkőzéseken a nyári felkészülés során is jobban játszottunk, ebben bízom most is. A helyzeteink megvoltak, nem csak a dobáskiválasztással volt a gond, sokszor hiányzott egy plusz passz is. Két szinttel magasabbra kell tennünk a védekezés agresszivitását, és nem egyénileg, hanem csapatszinten. A szlovén kellemetlen rivális, domináns honosított klasszissal, Jessica Sheparddel.

– Mire számíthatunk a szlovénoktól, akiket tavaly biztosan megvertünk?

– Nagyon nehéz feladat lesz, remek játékosaik vannak, akik az Euroligában edződtek. Amiről beszéltem, az lesz a fontos: agresszivitás védekezésben, jobb faultkiválasztás, és fel kell ismernünk, adott szakaszokon belül milyen pontokon támadjuk az ellenfelet. Összetett a feladat, de meg kell tudnunk oldani, és akkor eredményesek leszünk.

– Nálunk miért nincs a keretben honosított játékos?

– Az előkészítés fázisában tart egy játékos honosítása, sajnos ez még nem kézzelfogható, nagyon remélem, februárban erősödünk vele.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–BULGÁRIA 68–83 (23–20, 10–31, 18–15, 17–17)

Miskolc, 2000 néző. Vezette: Dragojevics (montenegrói), Belousova (lett), Podkowinska (lengyel)

MAGYARORSZÁG: Studer 9/3, Lelik 6/6, Dubei 9/6, JUHÁSZ D. 21, HATÁR 8. Csere: Papp K., Kiss V. 7, Kányási 3/3, Török Á. 2, Dombai 3. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

4. forduló

Vasárnap

16.00: Finnország–Bulgária

18.00: Szlovénia–Magyarország (Tv: M4 Sport+)

A csoport állása: 1. Szlovénia 5 pont, 2. Magyarország 5, 3. Bulgária 4, 4. Finnország 4

A nyolc csoportelső és a négy legjobb csoportmásodik jut ki a 2025-ös Európa-bajnokságra (június 18–29.), amelynek négy ország (Csehország, Görögország, Németország, Olaszország) lesz a házigazdája – az ő válogatottjaik selejtező nélkül résztvevők.