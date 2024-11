„Élesebbnek kell lennünk!” – Studer Ágnes a vasárnapi Eb-selejtező előtt

ROSSZABBRA SZÁMÍTOTTUNK, már ami a magyar női válogatott általános hangulatát illeti, hiszen a csütörtöki, bolgárok elleni, arculcsapásként is felérő hazai vereség (68–83) után azért sokan lógatták az orrukat. Szombat reggel már normális légkörben reggelizett a Ljubljanába fél kilenckor induló csapat, s nem akadt kirívóan vidám vagy szomorú kosaras az asztalok körül. A zökkenőmentes buszozás során, amely bő öt és fél óráig tartott két egészségügyi megállással, a legtöbben filmeket néztek vagy zenét hallgattak. Ábrahám Márta a szlovénok finnek elleni idegenbeli sikerén mutatott játékát elemezte a videofelvétel alapján, Jakab Máté pedig, aki szintén Völgyi Péter szövetségi kapitány másodedzője, egyesével beszélgetett a játékosokkal.

A ljubljanai érkezést követő gyors ebéd után jöhetett a pihenő és az alvás, de előtte még Studer Ágnessel váltottunk néhány szót a diósgyőri és tényleg váratlan vereségről – amely nyilván alapvetően befolyásolja az Európa-bajnoki selejtező B-csoportjának végkimenetelét –, valamint a vasárnapi találkozóról.

„A bolgárok elleni meccs nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, de túl vagyunk rajta, nincs is idő csüggedni – mondta a Nemzeti Sportnak Studer Ágnes, a Pécs karmestere, aki csütörtökön kilenc pontot és négy gólpasszt jegyzett. – Azt várom, hogy védekezésben egyénileg és csapatként is jobban teljesítsünk. A lepattanózás kulcsfontosságú lesz, s hogy ne adjunk a szlovénoknak második és harmadik esélyt támadásban. Élesebbnek kell lennünk, mint csütörtökön!”

Tavaly novemberben a sorozat első mérkőzésén – még Székely Norbert szövetségi kapitánnyal a fedélzeten – a felnőttválogatottban először játszó Juhász Dorka és társai 70–51-re nyertek Szlovénia ellen Sopronban, ám akkor nem szerepelt (és most sem fog) Teja Oblak, az USK Praha klasszisa, valamint az azóta honosított amerikai center, Jessica Shepard, aki csütörtökön a finnek ellen fantasztikus játékkal 29 pontot, 23 lepattanót és négy gólpasszt jegyezve debütált.

Este héttől a mérkőzés helyszínén, a Kodoljeva Hallban edzett a csapat, s megnyugtató volt, hogy elszántan dolgoztak a lányok, remek munkamorál jellemezte a másfél órás foglalkozást, s a játékos feladatokkal fűszerezett, főleg hangulat- és közösségépítő tréning előtt Völgyi Péter rövid eligazítást is tartott.

Zala Friskovec, a szlovénok és a Sopron Basket hátvédje: – Helsinkiben kellett egy kis idő, hogy megtörjük a finnek ellenállását. Ez agresszív védekezéssel és gyors csapatjátékkal sikerült. Minden sokkal könnyebb volt így, hogy Jessica Shepard is velünk volt, és ragyogóan játszott. A feladat első részét teljesítettük. Jól ismerjük a magyarokat, rendkívül színvonalas játékot képviselő csapat lesz az ellenfelünk vasárnap, nehéz próbatétel vár ránk. A bolgárok elleni váratlan vereség után minden bizonnyal felpörögve érkeznek Ljubljanába, de nálunk mindenki hisz abban, hogy ha jól játszunk, fontos győzelmet arathatunk.

Papp Klaudia, a magyar válogatott és a Sopron Basket irányítója: – Zala abszolút kulcsembere a szlovénoknak, igazi dobóhátvéd, aki remekül és kitűnő százalékkal dobja a hárompontosokat, ez a fő erőssége. Nem hezitál, ha megkapja a labdát, már keresi a helyzetet, nagyon kell figyelni, hogy ne hagyjuk üresen. Nem lesz egyszerű dolgunk, de túl vagyunk a csütörtöki vereségen. Fontos, hogy Shepard és Friskovec védelmét jól megoldjuk, mert ők az első számú pontszerzői a szlovénoknak.

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, NŐK

B-csoport, 4. forduló, vasárnap

16.00: Finnország–Bulgária

18.00: Szlovénia−MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport+)

AZ ÁLLÁS: 1. MAGYARORSZÁG 5 pont (205–190), 2. Szlovénia 5 (213–195), 3. Finnország 4 (193–216), 4. Bulgária 4 (211–222)

Erősödtek a gyűrűk alatt

A szlovén válogatott Jugoszlávia felbomlása után először a 2017-es Európa-bajnokságra kvalifikálta magát, s azóta is ott volt az összes kontinensviadalon. A legjobb eredménye a 10. hely (2019, 2021), de a 2023-as társrendező alaposan leégett, meccset sem nyerve esett ki az első kör után. A görög Jorgosz Dikeulakosz szövetségi kapitány – aki egyébként az olasz Schiónál Juhász Dorka edzője is – által irányított együttes legnagyobb sztárja a sérült Teja Oblak, de az amerikai Jessica Shepard honosításával roppantul megerősödött, amelynek állandó tagja a Sopron Basket hátvédje, az exszekszárdi Zala Friskovec is.

„Megfiatalodott ellenfelünk kerete a tavalyi, soproni meccshez képest, s Shepard érkezésével nemcsak a rotációjuk bővült, hanem magas poszton dominánsabbak lettek. Sok támadólepattanót szereztek Finnországban, rengeteg második szándékból kosarat dobtak, erre nekünk is oda kell majd figyelnünk” – mondta lapunknak Ábrahám Márta, a válogatott másodedzője.