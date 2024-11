A Falco továbbra is hibátlan, az Oroszlány elkapta az Albát a férfi kosárlabda NB I-ben

Nyolcadik mérkőzését is megnyerte a Falco a férfi kosárlabda NB I 2024–25-ös idényében: a szombathelyiek elsöprő utolsó negyeddel 86–61-re győztek Pécsen a 9. forduló szombati játéknapján. Az Oroszlány is jól hajrázott, hazai pályán megverte az Alba Fehérvárt (97–93), és Körmenden is szoros volt a végjáték, a hazaiak két ponttal gyűrték le a Kecskemétet.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 82–80 (12–17, 32–27, 22–18, 16–18)

NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 61–86 (19–21, 21–23, 17–19, 4–23)

MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár 97–93 (26–30, 21–19, 24–25, 26–19)

Később

19.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd

19.30: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport+) Jegyzőkönyvek később… A FORDULÓ TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI

November 10., vasárnap

18.00: DEAC–Zalaegerszeg

Pénteken játszották

Szeged–PVSK 78–77 1. Szombathely 8 8 – 734–571 1.000 16 2. Szolnok 7 7 – 591–536 1.000 14 3. Paks 8 7 1 725–610 0.938 15 4. Debrecen 6 4 2 457–444 0.833 10 5. NKA Pécs 9 5 4 716–747 0.778 14 6. Zalaegerszeg 8 4 4 750–673 0.750 12 7. Körmend 9 4 5 778–808 0.722 13 8. Fehérvár 7 3 4 656–627 0.714 10 9. Sopron 8 3 5 621–642 0.688 11 10. Oroszlány 9 3 6 701–735 0.667 12 11. Szeged 9 3 6 664–761 0.667 12 12. Kecskemét 8 2 6 586–641 0.625 10 13. Honvéd 8 2 6 576–667 0.625 10 14. Pécsi VSK 8 1 7 619–712 0.563 9