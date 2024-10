Kikapott Vilniusban a Falco a kosárlabda Bajnokok Ligájában

Ez nem a terasszal is rendelkező vendéglátósok napja volt Vilniusban, hiszen szinte egész nap esett az eső, az óváros kávézói és éttermei előtt alig-alig üldögéltek, aki tehette, elbújt a szürke, borongós őszi idő elől. A szombathelyi játékosok persze a megszokott menetrend szerint készültek, délelőtt még egy rövid dobóedzést tartottak az impozáns Twinsbet Arénában, aztán az ebéd és a csendes pihenő következett. A meccsre menet megtapasztalták, hogy a litván fővárosnak nem csak nyugodt, amolyan kisvárosi arca van, hiszen a mérkőzésre menet dugóba kerültek és az addig megismert tíz perc helyett körülbelül fél óra volt az út a csarnokig, de ez is bele volt kalkulálva a programba.

A kosárlabda szinte vallás Litvániában, s bár az ország első számú együttese jelenleg az euroligás Zalgiris Kaunas, a Rytas állandó kihívónak számít, ahogy idén is, három hete a vilniusiak hazai pályán le is győzték bajnokin a nagy riválist. A szerdai csata előtt azonban a Falco állt jobban a Bajnokok Ligája F-csoportjának tabelláján, hiszen mindkét eddigi meccsét megnyerte, míg a Rytas már kikapott egyszer a Pallacanestro Reggiana otthonában.

Bár az aréna felső karéját lezárta a rendező klub, így is remek hangulatban kezdődött a mérkőzés, amihez hozzátett a mintegy 50 szombathelyi drukker is a vendégszektorban.

Egy idő után nem hallatszott sajnos a hangjuk, mert a Rytas a játékával maga mellé állította amúgy is lelkes közönségét. Az első negyedben a Falco öt eladott labdával könnyítette a litvánok amúgy is gyors játékát, akiknél a három amerikai légiós a 28 pontból 20-at szerzett.

A folytatásban egy kicsivel játszott csak pontosabban a szombathelyi együttes, a hazaiak viszont így is többször tudták könnyű kosárral befejezni gyors akcióikat, nem egyszer látványos alley-oup után ugrott talpra a közönség. A vendégeknél a két saját nevelés, Perl Zoltán és Váradi Benedek tartotta a lelket a csapatban, de tíz fölé kúszott a különbség, mert a védekezés akkor sem állt össze, ha a litvánoknak felállt védelem ellen kellett játszania. Sok pontot kapott a Falco és nem nézett könnyű második félidő elébe.

Nem is volt könnyű, de a szombathelyiek nem adták fel egy pillanatra sem. A támadó lepattanókat is jól szedő hazaiak többször is meglógtak már 16 ponttal is, de Perlre többször nem volt ellenszerük, és amikor a 28. perc végén Trey Diggs egy lefutás végén bedobta a hármast, már megint csak tíz volt közte. Ennyivel is kezdődhetett az utolsó szakasz és maradt némi remény.

Amely azért gyorsan elszállt, mert a Rytas játékosai tudtak szigorítani a védekezésen és a szerzett labdák után megint könnyen fejezték be az akciókat, s kinyílt az olló. A szombathelyieknek ezúttal nem volt esélye a sikerre, de nem történt tragédia, van még egy kör a csoportban.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT

RYTAS VILNIUS (litván)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 103–83 (28–18, 21–18, 24–27, 30–20)

Vilnius, 4000 néző. V: Castillo (spanyol), Baki (török), Aunkrogers (lett).

RYTAS: Paulikenas 5/3, GRAVES 15/3, Radzevicius 6, Tubelis 10, ENOCH 18. Csere: COLE 19/3, Normantas 7/3, Masiulis 5, Sargiunas 6, FLAGG 12. Edző: Giedrius Zibenas

FALCO: Pongó Marcell 7/3, Váradi 11/9, Clark 3/3, TIBY 14, POPOVICS 12. Csere: PERL 23/3, Keller Á. 2, Diggs 11/6, Bognár K. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–5. 6. p.: 16–9. 8. p.: 21–18. 13. p.: 32–18. 15. p.: 37–24. 18. p.: 45–30. 23. p.: 54–38. 26. p.: 62–46. 28. p.: 67–57. 33. p.: 83–68. 35. p.: 87–70.

MESTERMÉRLEG

Giedrius Zibenas: – Nagy energiával játszottak a játékosaim, sokat kaptunk a közönségtől is. Fontos meccset nyertünk meg, a Falco jó csapat, de eléggé kemények voltunk és sikerült megállítani a vendéggárdát. Büszke vagyok a játékosaimra, mert betartották a taktikát és végig sikerült összpontosítaniuk.

Milos Konakov: – Remek atmoszféra volt a csarnokban, mindkét szurkolótábor kitett magáért. Tudtuk, hogy a Rytas a szerzett labdákból gyorsan támad és gyorsan fejezi be az akcióit, ezt most is megmutatta és nem volt válaszunk. Harminc percig pariban voltunk, de a maradék időben fölénk nőtt a házigazda. Néha puhán játszottunk és nem reagáltunk jól az ellenfél játékára.

A csoport másik mérkőzése

Skasj Wróclaw–Reggiana 65–73

Az F-csoport állása: 1. Vilnius 5 pont (+33-as pontkülönbség), 2. Reggiana 5 (+11), 3. Szombathely 5 ( –4), 4. Wróclaw 3 (–40)