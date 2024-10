Férfi kosárlabda BL: Perl Zoltánnak emlékezetes marad a rekorddöntés

„A jó kezdésünk megalapozta a győzelmet, mert végig magabiztosan, jó ritmusban játszottunk – mondta már csütörtök reggel Perl Zoltán, a Falco és a magyar válogatott hátvédje. – Nyilván voltak nálunk is rossz döntések, de ez benne van egy meccsben. Azt éreztem a Wroclawon, hogy jó csapat, de azt hiszem, jobban akartuk a sikert, egységesebben játszottunk. Ez önmagában persze még nem ér továbbjutást a csoportból, korai lenne ezzel a kérdéssel foglalkozni, de fontos idegenbeli győzelem volt, és jó érzés így kezdeni a sorozatot.”

Perl, ahogyan arra tudósításunkban már utaltunk, rekorder a BL-ben, nincs senki más, aki a kispadról beszállva annyi pontot szerzett volna a harmadik számú európai sorozatban, mint ő. Önmagában is ragyogó 29 ponttal előzött a minap, 551 csereként dobott pontjával (összességében 689 van neki) simán maga mögé utasította az eddigi csúcstartót, a már visszavonult görög válogatott erőcsatárt, Dusan Sakotát, aki 533-ig jutott.

„Örülök a csúcsdöntésnek, nem tudtam róla előzetesen, tehát nem számolgattam a pontjaimat, ám ez nagy dolog és büszke vagyok rá, hogy magyar játékosként ilyen rekordot tartok – hangsúlyozta Perl Zoltán. – Szép, emlékezetes történés ez a pályafutásomban, de egyértelmű, hogy valaki ezt is megdönti. Még Gasper Okorn kezdte el alkalmazni, hogy a padról szálljak be, előtte kezdő voltam, ő viszont azt mondta, kezdjek a kispadon, mert ha jól rajtol a csapat és úgy állok be, akkor minden oké, de ha ne adj’ Isten rosszul indul, van egy olyan játékos, aki képes változtatni a meccs ritmusán.”

A klasszis pontgyáros hozzátette, eleinte furcsán élte meg szerepköre változását, nem tetszett annyira neki, de most már teljes mértékben elfogadta és semmi baja sincs vele. Nem is akartunk hinni a szemünknek, amikor éppen Okorn szövetségi kapitány a kezdő ötösbe tette őt az Izland és Olaszország elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen...