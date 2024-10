Győzelemmel kezdte a kosárlabda BL-t a Falco

Több az összefonódás a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában találkozó Slask Wroclaw és Falco-Vulcano Energia KC Szombathely között, mint azt gondolnánk. A magyar bajnok centere, Keller Ákos 2020–2021-ben fél idényt lehúzott a lengyel klubnál, amelynek edzője a szerb Miodrag Rajkovics, aki az előző évad első részében a Szolnoki Olajbányászt irányította. Azt a Szolnokot, amely idén vesztes döntőt vívott az NB I-ben a Falco ellen, kispadján a szerb Oliver Vidinnel, akit éppen Rajkovics váltott a wroclawi kispadon… Mindennek tetejébe a vasiak nyáron visszatérő irányítója, Váradi Benedek a legutóbbi évadban lengyel bajnoki címet szerzett a Trefl Sopottal, s a győztes „kitúrta” az ULEB Európa-kupából a bronzérmes Slaskot.

Ezek az érdekes apróságok persze vajmi csekély hatással voltak a szerda esti mérkőzés kimenetelére, és előzetesen kevés kapaszkodónk is volt azzal kapcsolatban, melyik fél számít esélyesebbnek. A házigazda alaposan kicserélődött a holtszezonban, a Falco két kivétellel ismerős arcokat igazolt vissza, az utóbbi években az egységben, az összhangban volt az ereje.

A Slask–Falco ütközet helyszíne, a Hala Stulecia akkora belmagasságú, hogy az ember elszédül, ha felnéz. Az egyik edzésen ugratták a magyar válogatott játékmestert, Pongó Marcellt, dobja, esetleg rúgja fel a labdát a csarnok tetejéig, de mivel sansztalannak érezte mindkettőt, nem vállalkozott rá. És némi meglepetésre a szerda déli gyakorlás végén beiktatott félpályás dobóversenyt sem ő nyerte meg, Keller Ákos diadalmaskodott.

A nap fő eseményén lendületesen, jól és ami még fontosabb, 10–2-es vezetéssel nyitottak a mieink, akik határozottan és tudatosan szövögették akcióikat. Szerencsére meg is támogatta őket a 150 fős drukkerhaduk, a sárga-fekete szurkolók alaposan kitettek magukért, sokszor el is nyomták hangjukkal a hazai kemény magot. Tíz pont körüli előnyt stabilizált a Falco, a zöld mezes Wroclawból leginkább Reggie Lynch tűnt ki, pontjai mellett nagy blokkot osztott ki Kellernek, majd ingatta is a fejét, hogy ellene nem érdemes hasonlóval próbálkozni.

A különbség rövid pillanatok alatt eltűnt, ehhez a látogató hibái mellett a Slask kulcsembereinek feljavulása is hozzájárult. Perl Zoltán jól irányzott triplájának köszönhetően (amire azonnal jött az ellenfél válasza) kétpontos előnnyel mehetett a nagyszünetre a Falco, és az eredmény mellett a játék képe is reménykedésre adhatott okot.

A félidőben a Slask visszavonultatta a 2017-ben leukémiában elhunyt Adam Wójcik, minden idők egyik legjobb lengyel kosárlabdázójának 10-es, és a 84 éves, az eseményen beszédet mondó Mieczyslaw Lopatka 11-es mezét. A harmadik negyed harmadik percében újabb ünnepélyes pillanatnak lehettünk szemtanúi: Perl Zoltán 12. és 13. pontjával a BL történelmének legtöbb pontját szerezte a kispadról beszállva, ekkor 535-nél járt.

Nem is állt itt meg a gyártással, ő és Váradi tolta előre a Falco szekerét, azonban több eladott labda is bosszúságot okozott a Milos Konakov vezette edzői stábnak. Bő nyolc perccel a vége előtt 64–57 volt az állás ide, de a differencia csökkent, Nikola Popovics meg sportszerűtlen hibát kapott, mivel visszarántotta Ajdin Penavát. A vezetést viszont továbbra sem vette át a Slask, 2–0 óta küzdött ezzel a kihívással, és az utolsó percbe lépve plusz háromnál a Falco támadhatott: az amerikai Matthew Tiby a találkozón szerzett első mezőnykosarával, nagy triplával megalapozta a Konakov-legénység győzelmét, aztán a zseniális Perl biztossá is tette (74–79). Remek idénykezdet a nemzetközi porondon, várjuk a hasonló folytatást!

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

WKS SLASK WROCLAW (lengyel)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 75–84 (13–22, 23–16, 21–21, 18–25)

Wroclaw, 4000 néző. V: Ciulin (román), Mitrovszki (északmacedón), Barkauskas (litván)

SLASK: Marcel Ponitka 3, WHITEHEAD 25/12, Golebiowski 10/6, Nunez 10/6, Bogucki 2. Csere: Penava 8, Blackshear 3, Kulikowski, Senglin 3, LYNCH 11. Edző: Miodrag Rajkovics

FALCO: Pongó Marcell 9/3, VÁRADI 11/6, Clark 8/3, TIBY 5/3, Popovics 10. Csere: Bognár, Keller Á. 7/3, PERL 29/6, Diggs 5/3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–10. 6. p.: 10–14. 11. p.: 13–24. 13. p.: 20–24. 15. p.: 27–27. 17. p.: 27–33. 19. p.: 33–33. 24. p.: 48–46. 28. p.: 48–54. 30. p.: 52–59. 36. p.: 68–68. 39. p.: 69–74

MESTERMÉRLEG

Miodrag Rajkovics: – Rossz meccs volt a szempontunkból egy nagybetűs csapat ellen. Figyelmeztettem a játékosaimat, hogy az ellenfélből többen már fiatal koruk óta együtt kosárlabdáznak, míg az edző hét éve a klubnál dolgozik. Mi még az építkezés fázisában járunk, a küzdőszellemmel elégedett vagyok, de okosabban kellett volna játszanunk. A tudásunknak csupán ötven százalékát használtuk ki, nem azt mutattuk, amit az edzéseken gyakoroltunk. Nem tartunk még ott, ahol szeretnénk, de meccsről meccsre javulunk majd.

Milos Konakov: – Öröm volt itt, ennek a nagy múltú csapatnak az otthonában játszani, ebben a városban, ahol imádják a kosárlabdát, lenyűgöző volt a hangulat. A szurkolóinknak köszönöm a támogatást, amikor szenvedtünk, erőt adtak ahhoz, hogy lezárhassuk a meccset. Nagyszerű mérkőzést játszottunk, amelyet majdnem végig, nagyjából 35 percen keresztül kontrolláltunk. Az elején a palánk alól könnyű kosarakat engedtünk a Slasknak, de a folytatásban remek munkát végeztek a magasembereink, emellett nem hagytuk az ellenfélnek, hogy a futásból szerzett tripláiból építkezzen, noha Whitehead néhány nehéz hármasa beesett, ezen a téren is kitettünk magunkért.