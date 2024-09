Privigyén kezdi az új kalandot az Alba

UTAZÁS SZEMPONTJÁBÓL mindenképpen kedvező ellenfelet kapott a magyar bajnokság előző évadának harmadik helyezettje, az Arconic-Alba Fehérvár, hiszen a játékosoknak hétfő reggel nem kellett korán kelniük, elég volt kilenckor buszra pattanniuk és egy-egy rövidebb, illetve hosszabb megállóval is öt óra alatt Bajnócon voltak, ami alig néhány kilométerre fekszik Privigyétől, a keddi mérkőzés helyszínétől. A játékosok így is végigpihenték az utat, a fehérváriak egyik új amerikai játékosa, Jeriah Horne például a hosszabb megállót is átaludta, később pedig a Tátra szerpentinjein való kanyargás biztosította édes álmát. Alejandro Zubillaga csapata a szálláshoz érve rögtön megebédelt, Horváth Orsolya csapatvezetőnek viszont akadt dolga, hiszen a szállodában alaposan kiporciózták a fejadagokat, nemigen lett volna mihez nyúlni, ha valaki többet evett volna. Szerencsére gyorsan elkészült még egy nagy adag natúr csirke, így jóllakottan térhettek az esti edzés előtt csendes pihenőre Vojvoda Dávidék.

Vojvoda Dávid: Nagyon észnél kell lennünk „Taktikailag van hova fejlődni, hét új játékos érkezett a csapatba, szóval ez teljesen természetes. Játszottunk öt felkészülési mérkőzést több-kevesebb sikerrel, az összeszokottsággal még akadnak problémák, mindenkinek meg kell találni a szerepét a csapaton belül. A Priveidza rögtön nagyon kellemetlen ellenfél, negyven percen keresztül szó szerint végigverekedik a meccset. Nagyon észnél kell lennünk, jó eredménnyel szeretnénk hazatérni” – fogalmazott az Alba csapatkapitánya.

„Sokat dolgoztunk a felkészülés során. Ilyenkor mindenki nagyon várja már az éles mérkőzéseket, így vagyunk ezzel mi is – magyarázta Alejandro Zubillaga vezetőedző. – Sajnos, akadtak nehézségeink az elmúlt hetekben, Németh Ákosnak gerincfájdalmai vannak, így ő nem is tarthatott velünk, Fazekas Máté sem százszázalékos, meglátjuk, mit bír.”

A fehérváriak kerete ismét alapos vérátömlesztésen esett át a nyáron, négy légiós távozott, helyükre újak érkeztek, egyelőre tehát kérdés, mennyire állt össze a társaság. A magyar mag alaposan megerősödött Filipovity Márkóval, Krivacsevics Márkóval és a már említett Némethtel.

„A játék minden elemében fejlődnünk kell, de ez természetes, amikor egy csapatban sok az új játékos – folytatta a kék-fehérek spanyol trénere. – A csapat tagjainak össze kell szokniuk, meg kell ismerniük egymást. A stílusunk nem nagyon változik, szeretem a gyors játékot, erre törekszünk továbbra is.”

A fehérváriak egy éve rögtön a csoportkörben kezdhették a FIBA Európa-kupát, miután ezüstérmesek lettek a Falco mögött a bajnokságban, az idén májusban megszerzett bronz ezúttal selejtezőt ért: a BC Prievidza elleni oda-visszavágós párharc dönt arról, ki játszhat a főtáblán. Kedvező lehet, hogy az első mérkőzést Privigyén rendezik, míg a második csata pénteken lesz Székesfehérváron.

„A felkészülés alatt személyesen is láttuk a szlovák csapatot és jó néhány mérkőzését megnéztünk videón, kemény ellenféllel találkozunk – mondta Zubillaga. – A Prievidza rendkívül agresszíven védekezik, hat légiósa van, ilyen szempontból előnyben van, mert más a szlovák bajnokság szabályrendszere, mint a magyaré. Ez mindenképpen nehezíti a dolgunkat a nemzetközi porondon.”

A két csapat játékosai egyébként rövid időre összefutottak már hétfő este, a hazaiak éppen befejezték az edzést, amikor a fehérváriak megérkeztek A privigyei sportcsarnokban nagy volt az élet, a meglehetősen retró stílusú, de szépen karbantartott létesítményben nem csak a kosárlabdázók, hanem az egyik kisebb teremben a tornászok, a másikban a birkózók izzadtak. Az albások pörgős, intenzív edzést tartottak, igyekeztek megszokni a gyűrűt, a távolságokat. Hogy ez mennyire sikerült nekik, kedd este, élesben derül ki.

Ismerős arcok a BC Prievidzában A privigyei együttes hat légióst vet be, a négy tengerentúli kosárlabdázó mellett egy-egy finn és litván játékos szerepel a keretében. Utóbbi, Denis Krestinin a 2022–2023-as idényben az Oroszlány profija volt, 35 meccsen lépett parkettre és átlagosan 21 játékperc alatt nyolc pontot ért el. Az amerikaiak között Daishon Smith neve lehet ismerős a fehérvári szurkolóknak, a 29 éves hátvéd 2019-ben nagy reményekkel érkezett az Albába, ám egy fáradásos törés miatt egy hónapot készülhetett csak a csapattal, tétmeccsen nem is lépett pályára, a klub szerződést bontott vele. Smith majdnem egy évet hagyott ki, de szépen felépítette magát, a legutóbbi két idényben a szlovák bajnokságban közel 20 pontot átlagolt.



FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

19.00: Prievidza (szlovák)–Alba Fehérvár, Privigye