Kilvinger Bálint: Bárki ellen reális esélye van a Szigetszentmiklósnak

A Szigetszentmiklósi KSK bravúros döntetlent ért el Tatabányán és Gyöngyösön, a Balatonfüredtől viszont otthon vereséget szenvedett. Az együttes vezetőedzője, Kilvinger Bálint beszélt a kiélezett bajnokságról. „A Füred elleni mérkőzésen nem is a vereség fájt, hanem annak mikéntje, hiszen nem tudtunk hasonló meccset játszani, mint előző héten Tatabányán. Az alapvető cél minden találkozón, hogy úgy építsük a meccset, hogy a végjátékban legyen esélyünk. Van tartása a csapatnak, sokszor többgólos hátrányt dolgozunk le és ez eredményezi azt, hogy idegenben is képesek vagyunk erős riválisok ellen döntetlent elérni. Nagyon szoros a mezőny – a Veszprém és a Szeged kivételével –, az eddigi fordulók alapján kijelenthető, hogy a Szigetszentmiklós olyan csapat, amelynek reális esélye van bárki ellen. Mindig csak a következő összecsapásra koncentrálok, ezt kérem a fiúktól is, amellett, hogy a hibákat vissza kell nézni, és javítani kell, de bármi történik, mindig jön egy újabb mérkőzés, egy újabb kihívás.”

A szigetszentmiklósi munkáról így beszélt Kilvinger. „Ha az edzőnek van egy filozófiája, akkor vagy egy keretet igazol hozzá, vagy a saját elgondolását igazítja a játékosokhoz. Amikor megérkeztem Szigetszentmiklósra, egy szinte kész keretet vettem át, kellett két-három hét, mire megismertem a csapatot, ők pedig megismerték az elképzeléseimet, és kialakítottuk az edzések rendszerét. A korábbi különálló gyakorlások helyett most úgy alakítottuk az időbeosztást, hogy napközben egymást követi például a súlyzós és a termi edzés, így hamarabb végzünk. Ennek több előnye van, a sportolónak nem kell kétszer bemelegítenie, nem kell kétszer utaznia, de ami a legfontosabb, így több idő marad a regenerációra. A rendszer pozitív hatását látjuk a másnapi edzésen nyújtott teljesítményeken, ráadásul a családos sportolók az estét már otthon tölthetik. Ez a kiegyensúlyozottság, a jó mentális állapot fontos egy sportoló esetében, és ez látszik rajtuk a pályán is.”

Kovács István klubelnök beszélt a klub működéséről és az általuk felvázolt filozófiáról. „Az előző idényben négy légiósunk volt, idén csupán egy, Marko Davidovic személyben. Alapvetően excelből dolgozunk, vagyis igyekszünk mindig racionális döntéseket hozni az NB I-es keret kialakításánál, és miután a Szigetszentmiklósi KSK alapvetően egy utánpótlás-nevelő klub – tizenhét utánpótláscsapatunk van –, szem előtt kell tartanunk a fiatalok képzését és esetleges beépítését a felnőttgárdába. Egy-egy ilyen fiatal példája motiváló lehet a többiek számára is. Nem a felnőttcsapatért van az utánpótlás, hanem az utánpótlásért van a felnőttegyüttes. A jelenlegi első osztályú keretben négy szigetszentmiklósi kézilabdázó játszik hétről hétre, és Kilvinger Bálinttól ezt is kértük, hogy adjon lehetőséget a saját nevelésű fiataljainknak, a tizennyolc éves kapus, Jakobicz Nándor például a NEKA elleni hétméterespárbaj hőse lett a védésével, amivel kiharcoltuk a továbbjutást.”

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