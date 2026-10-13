Kihagyja az Eb-t az FTC átlövője – hivatalos

Korábban beszámoltunk arról, hogy Helle Thomsen, a dánok szövetségi kapitánya elmondta, nem biztos, hogy Mette Tranborg pályára lép az Európa-bajnokságon. „Nagyon is lehetséges, hogy Tranborg nem áll majd rendelkezésünkre a kontinensviadalon. Szerencsére még sok idő van addig, és a dolgok változhatnak, de nem lepne meg, ha nem lenne ott a tornán” – mondta Thomsen a Tv 2 Sportnak.



Azóta kiderült, a Ferencváros átlövője biztosan nem lesz ott az Eb-n. „Alapvetően azt tapasztaltam, hogy az elmúlt évben nagyon jól bevált számomra, hogy nem voltam a válogatottban. Ez azt jelenti, hogy nem leszek ott a közelgő edzőtáborban, és nem leszek ott a decemberi tornán sem. Mert ez az, ami jelenleg nekem bevált” – mondta a 130-szoros dán válogatott játékos a TV 2 Sportnak.



Az Eb-ezüstérmes, világbajnoki és olimpiai bronzérmes Tranborg március óta nem lépett pályára a válogatottban. „Elértem egy olyan pontot, ahol talán kicsit másképp állítom fel a prioritásaimat, és több időre, levegőre és energiára van szükségem, mint öt évvel ezelőtt. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy nem szeretek a válogatottban lenni. Csak arról, hogy a mindennapi életem hogyan működik a legjobban. Általában véve nehéz csúcsszintű sportolónak lenni, és én ebben kiválóan teljesítettem. Az idő múlásával azonban rájöttem, hogy a karrierem és az életem jelenlegi szakaszában nekem az a legjobb, ha kisebb a terhelésem, kicsit kevesebb időt fordítok a kézilabdára, és ennek köszönhetően kicsit több hasznot tudok kihozni belőle.”



Tranborg azonban hangsúlyozta, ez nem végleges döntés. „Még nem alakítottam ki határozott álláspontot a válogatottban való jövőmet illetően. Sok minden történhet. Változhatnak a bennem zajló dolgok. Változhatnak a válogatottban zajló dolgok. A körülöttem zajló események bármilyen irányba elmozdíthatják azt, hogy mi működik számomra a mindennapi életben. Így hát még nem igazán gondolkodtam el a hosszú távú jövőmről. Alapvetően most nem állok rendelkezésre. Helle bármikor felhívhat, ha van valami, és megígértem neki, hogy mindig száz százalékig őszinte leszek azzal kapcsolatban, hogy változott-e valami. De alapvetően most nem állok rendelkezésre. Nem azt mondom, hogy soha többé nem lesz semmi közöm a válogatotthoz.”



Érdekesség, hogy a papírforma alapján könnyen előfordulhat, hogy a dánok a magyar válogatottal is találkoznak majd a december Eb középdöntőjében.

