Gólgazdag meccsen legyőzte a Mosonmagyaróvárt, továbbra is hibátlan az FTC a női kézi NB I-ben
A Vácról igazolt Poczetnyik Luca bemutatkozott a nyeretlen Mosonmagyaróvárban, egyszer be is vette a Ferencváros (melynél Vilde Ingstad és Emily Vogel hiányzott a keretből) kapuját. A vendégek egyébként 8–5-re vezettek a 9. percben, ám nyolc perccel később már az FTC-nél volt az előny, amely a szünetre 25–19-re elhúzott. A második félidő már teljesen sima volt, a zöld-fehérek 46–32-re nyertek, Klujber Katrin és Simon Petra is kilenc gólt lőtt.
NŐI KÉZILABDA NB I
5. FORDULÓ
FTC-TOYOTA KOVÁCS–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 46–32 (25–19)
Budapest, Elek Gyula Aréna, 400 néző. Vezette: Juhász D., Rontó
FERENCVÁROS: Böde-Bíró – Malestein 2, Lysa Tchaptchet 5, Omoregie 2, Tranborg, MÖLLER 6, MÁRTON G. 5. Csere: A. Kristensen (kapus), SIMON P. 9 (2), Bordás R. 1, KLUJBER 9 (2), Hársfalvi 3, SZEIBERT 4. Edző: Jesper Jensen
MOSONMAGYARÓVÁR: Horváth Sz. – Falusi-Udvardi 4, Tomova 5, TÓTH G. 8, HÁFRA N. 5, Tyiskov-Helembai 1, Kazai 1. Csere: Tóth Eszter 3 (1), SZABÓ LILI 4, Poczetnyik L. 1, Péter P. Edző: Stranigg Ferenc
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–6. 15. p.: 12–11. 25. p.: 19–15. 41. p.: 33–23
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 3/1
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Összességében elégedett vagyok, főleg a lőtt gólokkal, de sokat is kaptunk. Ezeket a mérkőzéseket meg kell nyerni.
Stranigg Ferenc: – Támadásban sokat javultunk, de dolgoztunk is érte, igaz, ez a védekezés rovására ment. A korábbiakhoz képest tudatosabb játékot láttam a csapatomtól.
VÁCI NKSE–NEKA 39–30 (20–13)
Vác, 550 néző. Vezette: Gál L., Ludvig
VÁC: ZAJ – Pálffy A. 2, Szeberényi 1, Kajdon 3 (2), Kövér L. 4, Juhász Gréta 3, Wald 3. Csere: Csizmadia F. (kapus), KACSÓ 5, Kellermann 4, Török Fanni 1, Pálmai 4, PARÓCZY 6, Keceli-Mészáros 1, Mócz, Pap P. 2. Edző: György László
NEKA: Mészáros V. – Kiss Cs. 2, Török Fanni 4, Mózsi 3, Dombi L. 1, Jelena 2, Tóth-Kukely 2. Csere: Hornyák A., Németh Zs. (kapusok), TOLNAI 5, Alaxai 2, Himer 5 (4), Lengyel L. 2, Mihály H. 1, Kollár, Katona L. 1. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 7. p.: 4–1. 8. p.: 5–3. 13. p.: 9–3. 23. p.: 14–9. 24. p.: 16–9. 36. p.: 20–17. 41. p.: 26–19. 43. p.: 26–22. 45. p.: 29–22. 48. p.: 31–23. 50. p.: 31–26. 57. p.: 37–30
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
György László: – A hazai pályán kapott harminc gól sok. Jól kezdtünk, majd a védekezésünk és a kapusteljesítményünk is visszaesett. Nagy az elvárás velünk szemben, de fiatal a csapatunk, még vannak hibák, folyamatosan építkezünk. A második félidő elejéből is tanulnunk kell.
Bakó Botond: – Részünkről védekezés és kapusteljesítmény nélküli mérkőzés volt, harminckilenc kapott góllal nem lehet jó eredményt elérni. Hiába szereztünk harmincat, keveset ér. Bízunk benne, hogy Jelena Fanni sérülése nem súlyos.
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