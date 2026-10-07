Gólgazdag meccsen legyőzte a Mosonmagyaróvárt, továbbra is hibátlan az FTC a női kézi NB I-ben

A Vácról igazolt Poczetnyik Luca bemutatkozott a nyeretlen Mosonmagyaróvárban, egyszer be is vette a Ferencváros (melynél Vilde Ingstad és Emily Vogel hiányzott a keretből) kapuját. A vendégek egyébként 8–5-re vezettek a 9. percben, ám nyolc perccel később már az FTC-nél volt az előny, amely a szünetre 25–19-re elhúzott. A második félidő már teljesen sima volt, a zöld-fehérek 46–32-re nyertek, Klujber Katrin és Simon Petra is kilenc gólt lőtt.

NŐI KÉZILABDA NB I

5. FORDULÓ

FTC-TOYOTA KOVÁCS–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 46–32 (25–19)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 400 néző. Vezette: Juhász D., Rontó

FERENCVÁROS: Böde-Bíró – Malestein 2, Lysa Tchaptchet 5, Omoregie 2, Tranborg, MÖLLER 6, MÁRTON G. 5. Csere: A. Kristensen (kapus), SIMON P. 9 (2), Bordás R. 1, KLUJBER 9 (2), Hársfalvi 3, SZEIBERT 4. Edző: Jesper Jensen

MOSONMAGYARÓVÁR: Horváth Sz. – Falusi-Udvardi 4, Tomova 5, TÓTH G. 8, HÁFRA N. 5, Tyiskov-Helembai 1, Kazai 1. Csere: Tóth Eszter 3 (1), SZABÓ LILI 4, Poczetnyik L. 1, Péter P. Edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–6. 15. p.: 12–11. 25. p.: 19–15. 41. p.: 33–23

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Összességében elégedett vagyok, főleg a lőtt gólokkal, de sokat is kaptunk. Ezeket a mérkőzéseket meg kell nyerni.

Stranigg Ferenc: – Támadásban sokat javultunk, de dolgoztunk is érte, igaz, ez a védekezés rovására ment. A korábbiakhoz képest tudatosabb játékot láttam a csapatomtól.

VÁCI NKSE–NEKA 39–30 (20–13)

Vác, 550 néző. Vezette: Gál L., Ludvig

VÁC: ZAJ – Pálffy A. 2, Szeberényi 1, Kajdon 3 (2), Kövér L. 4, Juhász Gréta 3, Wald 3. Csere: Csizmadia F. (kapus), KACSÓ 5, Kellermann 4, Török Fanni 1, Pálmai 4, PARÓCZY 6, Keceli-Mészáros 1, Mócz, Pap P. 2. Edző: György László

NEKA: Mészáros V. – Kiss Cs. 2, Török Fanni 4, Mózsi 3, Dombi L. 1, Jelena 2, Tóth-Kukely 2. Csere: Hornyák A., Németh Zs. (kapusok), TOLNAI 5, Alaxai 2, Himer 5 (4), Lengyel L. 2, Mihály H. 1, Kollár, Katona L. 1. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 7. p.: 4–1. 8. p.: 5–3. 13. p.: 9–3. 23. p.: 14–9. 24. p.: 16–9. 36. p.: 20–17. 41. p.: 26–19. 43. p.: 26–22. 45. p.: 29–22. 48. p.: 31–23. 50. p.: 31–26. 57. p.: 37–30

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

György László: – A hazai pályán kapott harminc gól sok. Jól kezdtünk, majd a védekezésünk és a kapusteljesítményünk is visszaesett. Nagy az elvárás velünk szemben, de fiatal a csapatunk, még vannak hibák, folyamatosan építkezünk. A második félidő elejéből is tanulnunk kell.

Bakó Botond: – Részünkről védekezés és kapusteljesítmény nélküli mérkőzés volt, harminckilenc kapott góllal nem lehet jó eredményt elérni. Hiába szereztünk harmincat, keveset ér. Bízunk benne, hogy Jelena Fanni sérülése nem súlyos.

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

18.00: Mol Esztergom–DVSC Skyline

SZOMBATON JÁTSSZÁK

15.00: Alba Fehérvár KC–MTK Budapest

18.00: Vasas SC–Moyra-Budaörs United Shipping

18.00: Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Győri Audi ETO KC–Gravitáció Szombathelyi KKA 45–19 (22–11)