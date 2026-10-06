Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: 26 gólos győzelmet aratott a Győr

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.06. 19:41
null
Estelle Nze Minko hétszer volt eredményes (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Címkék
Szombathely kézilabda Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Megszerezte ötödik győzelmét is a Győri Audi ETO KC a női kézilabda NB I-ben, miután hazai pályán 45–19-re megverte a Szombathelyt kedden.

Ötödik győzelmét is megszerezte a Győr női kézicsapata, amely szinte végig vezetve verte a Szombathelyt. A vendég vasiak egyszer sem voltak előnyben, döntetlenre is 1–1-nél álltak utoljára...

A Győr már az első félidő vége előtt elérte a tízgólos különbséget, Sarah Bouktit alakította 21–11-re az eredményt. Szünet után sem tudott bejönni egyszámjegyű különbségre a Szombathely, sőt, 30–13-nál volt egy ötperces időszakuk, amikor gólt sem szereztek, a győriek ezalatt ötször is bevették a vendégek kapuját.

A hazaiaknál Estelle Nze Minko hét góllal a mezőny legeredényesebb játékosa lett, míg a szombathelyieknél egyedül Bősze Olívia jutott el háromig.

KÉZILABDA
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
Győri Audi ETO KC–Gravitáció Szombathelyi KKA 45–19 (22–11)
Jegyzőkönyv később.

 

 

 

Szombathely kézilabda Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Az MTK nyerte meg az újoncok csatáját a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.10.04. 19:50

Otthon nyert a Debrecen, idegenben hengerelt az Esztergom a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.10.03. 20:34

Reichert remeklése ellenére nyert a Győr a Gloria Bistrita ellen

Kézilabda
2026.10.03. 19:32

Magyar–román csatákkal folytatódik a női kézilabda BL

Kézilabda
2026.10.03. 10:10

A NEKA otthonában nyert az Alba Fehérvár

Kézilabda
2026.10.02. 18:52

Női kézilabda: rózsaszínbe öltözik a Győri ETO

Kézilabda
2026.10.02. 10:58

Műtét miatt néhány hét kihagyás vár Szöllősi-Zácsik Szandrára

Kézilabda
2026.10.01. 19:31

Az FTC és az ETO is elérte vendégként a 40 gólos határt a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.09.30. 19:48