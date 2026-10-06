Női kézilabda NB I: 26 gólos győzelmet aratott a Győr

Ötödik győzelmét is megszerezte a Győr női kézicsapata, amely szinte végig vezetve verte a Szombathelyt. A vendég vasiak egyszer sem voltak előnyben, döntetlenre is 1–1-nél álltak utoljára...

A Győr már az első félidő vége előtt elérte a tízgólos különbséget, Sarah Bouktit alakította 21–11-re az eredményt. Szünet után sem tudott bejönni egyszámjegyű különbségre a Szombathely, sőt, 30–13-nál volt egy ötperces időszakuk, amikor gólt sem szereztek, a győriek ezalatt ötször is bevették a vendégek kapuját.

A hazaiaknál Estelle Nze Minko hét góllal a mezőny legeredényesebb játékosa lett, míg a szombathelyieknél egyedül Bősze Olívia jutott el háromig.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–Gravitáció Szombathelyi KKA 45–19 (22–11)

Jegyzőkönyv később.