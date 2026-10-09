Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond tíz gólt lőtt a spanyol élvonalban

A liga honlapja szerint a magyar irányító csak egy lövést rontott egész meccsen, és toronymagasan a mezőny legeredményesebb játékosa volt. Csapattársa, Décsi Gábor három védéssel zárt.



Hanusz Egon hat, Szeitl Erik három alkalommal volt eredményes a Cesson-Rennes-ben, amely 37–34-es vereséggel távozott a Saint-Raphaël Var HB otthonából a francia élvonalban.



Merkovszki Pál hat védéssel járult hozzá a Pontault-Combault 37–30-as győzelméhez a Massy Essonne otthonában a francia másodosztályban.