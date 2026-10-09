Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond tíz gólt lőtt a spanyol élvonalban

Tóth Rajmond tíz gólja ellenére a Rebi BM Cuenca házigazdaként 36–32-re kikapott a CB Ciudad de Logronótól a spanyol férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint a magyar irányító csak egy lövést rontott egész meccsen, és toronymagasan a mezőny legeredményesebb játékosa volt. Csapattársa, Décsi Gábor három védéssel zárt.
Hanusz Egon hat, Szeitl Erik három alkalommal volt eredményes a Cesson-Rennes-ben, amely 37–34-es vereséggel távozott a Saint-Raphaël Var HB otthonából a francia élvonalban.
Merkovszki Pál hat védéssel járult hozzá a Pontault-Combault 37–30-as győzelméhez a Massy Essonne otthonában a francia másodosztályban.
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