Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond tíz gólt lőtt a spanyol élvonalban

2026.10.09. 22:19
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Tóth Rajmond ötször talált a kapuba (Fotó: Rebi Balonmano Cuenca/Facebook)
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kézilabda Cuenca Tóth Rajmond
Tóth Rajmond tíz gólja ellenére a Rebi BM Cuenca házigazdaként 36–32-re kikapott a CB Ciudad de Logronótól a spanyol férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a magyar irányító csak egy lövést rontott egész meccsen, és toronymagasan a mezőny legeredményesebb játékosa volt. Csapattársa, Décsi Gábor három védéssel zárt.

Hanusz Egon hat, Szeitl Erik három alkalommal volt eredményes a Cesson-Rennes-ben, amely 37–34-es vereséggel távozott a Saint-Raphaël Var HB otthonából a francia élvonalban.

Merkovszki Pál hat védéssel járult hozzá a Pontault-Combault 37–30-as győzelméhez a Massy Essonne otthonában a francia másodosztályban.

 

kézilabda Cuenca Tóth Rajmond
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