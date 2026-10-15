Elek Gábor: Fortuna nem volt ellenünk a sorsolásnál

Az előző szezonban európai kupaújoncként El-negyedik királyvárosi egyesület a cseh DHK Banik Mostot kapta ellenfélnek. A klub közösségi oldalán csütörtök este közzétett értékelésben a vezetőedző úgy fogalmazott: a sorsolás kedvezően alakult számukra, a továbbjutást pedig kötelezően megoldandó leckének tartja.

„Ennél sokkal komolyabbnak tűnő feladatot is kaphattunk volna. Hangsúlyozom, hogy tűnő, mert egyelőre kevés információval rendelkezünk az ellenfelünkről. Játszottam már Mostban, így körülbelül tudom, mire számíthatunk. Az adatgyűjtés már zajlik, és azt gondolom, hogy ez egy megoldható, sőt, kötelezően megoldandó feladat. Természetesen ezeket a mérkőzéseket is le kell játszani, és meg is kell nyerni, de úgy gondolom, Fortuna most nem volt ellenünk a sorsolásnál” – fogalmazott Elek, aki korábban a Ferencváros vezetőedzőjeként, a Bajnokok Ligájában már találkozott a cseh csapattal, amely a cseh–szlovák közös bajnokság meghatározó együttese, és az elmúlt években többször is eljutott az Európa-liga utolsó selejtezőköréig.

„A cseh–szlovák ligát nyilván nem lehet összevetni a magyar bajnoksággal. Én mindig inkább óvatos szeretek lenni, mint meglepődni, az esélyeinkről pontosabban akkor tudok majd nyilatkozni, ha már jobban megismertük az ellenfelet” – fűzte hozzá.

Elek Gábor szerint a nemzetközi kupaszereplés nemcsak a játékosok fejlődése, hanem a klub egészének szempontjából is fontos. Meglátása alapján a távolabbi célokról azonban egyelőre korai beszélni mivel a csoportkör összetétele és a későbbi erőviszonyok még nem ismertek.

„Lehet könnyebb és nehezebb csoportba is kerülni, ezért akkor tudunk majd többet mondani a lehetőségeinkről, ha látjuk a csoportokat és az ágakat. Nekünk most egyetlen fontos dolgunk van: ott kell lennünk a csoportkörben. A sorsolás után látjuk, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen feladat” – hangsúlyozta.

A párharc első mérkőzését november 7-én vagy 8-án játsszák, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A győztes bejut a sorozat csoportkörébe, amelynek biztos résztvevője a Debrecen.