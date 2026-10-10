Nemzeti Sportrádió

Kettős vereséggel búcsúzott a női kézilabda El-selejtező első fordulójában a Vác

2026.10.10. 16:00
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A váciak kettős vereséggel búcsúztak (Fotó: Török Attila)
Címkék
női kézilabda női kézilabda Európa-liga Vác Váci NKSE
A Vác az első fordulóban kettős vereséggel búcsúzott a női kézilabda Európa-liga selejtezőjében, mivel a szombati visszavágón saját közönsége előtt 27–26-ra kikapott a francia Saint-Amand HB Porte du Hainaut együttesétől.

Egy hete az első, idegenbeli mérkőzésen 32–30-ra kapott ki a Vác, így nem volt reménytelen a helyzete a hazai visszavágóra. Ugyanakkor nem kezdett jól, Szabó Edina vezetőedző francia csapata ötgólos sorozattal 7-3-ra vezetett. Rendezte sorait a Vác, fordított, majd a 20. percben már egyenlő volt az állás összesítésben (11–9). A szünetben egy találat volt a különbség, a fordulás után is sokáig szorosan alakult a mérkőzés, a második játékrész derekán azonban egy négyes szériával 23–20-ra elléptek a franciák, vagyis öt gól volt ekkor az előnyük összesítésben.

A végjátékban már néggyel is vezetett a Saint-Amand a találkozón belül, és bár 26–22-ről az utolsó hat percben nagyot hajrázva egyenlített a Vác, sőt, a záró percben ziccere volt a vezetésért, végül a mérkőzést egy, a párharcot pedig három találattal a vendégek nyerték.

György László vezetőedző csapatában Kellermann Dóra mind a hét lövését gólra váltotta, Zaj Klára 12 védéssel zárt. A vendégeknél Elisa Techer hatszor volt eredményes.

A legutóbbi idényben El-negyedik Esztergom a selejtező második, novemberi fordulójában, a Debrecen pedig a csoportkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
Vác–St. Amand HB 26–27 (12–11)
Továbbjutott: a St. Amand HB kettős győzelemmel. 59–56-os összesítéssel
Jegyzőkönyv hamarosan!

 

női kézilabda női kézilabda Európa-liga Vác Váci NKSE
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