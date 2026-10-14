Cseh ellenféllel játszik az Esztergom a női kézilabda Európa-liga-csoportkörért

Az Esztergom – amely most kapcsolódik be a küzdelmekbe – kiemeltként várta a szerda délelőtti sorsolást, amelyen eldőlt, hogy a cseh Baník Mosttal találkozik a csoportkörbe jutásért.

A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a párharc első összecsapását Csehországban rendezik november 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig Esztergomban kerül sor egy héttel később.

A három magyart, Varga Emőkét, Afentáler Sárát és az Európa-bajnoki bronzérmes kapust, Janurik Kingát foglalkoztató román CSM Corona Brasov a francia Chambray Touraine csapatával méri össze erejét. Szabó Edina vezetőedző európai kupaújonc francia együttese, az első fordulóban a Vácot búcsúztató Saint-Amand HB Porte du Hainaut a norvég Larvikkal meccsel, amely 2011-ben Bajnokok Ligáját nyert.

A tizenkét párharc győztesei a csoportkörbe jutnak, amelyben már ott van a címvédő francia Dijon, valamint a német Thüringer HC, a dán Ikast és a DVSC. A harmadik magyar résztvevőt, a Vácot az előző selejtezőkörben a francia Saint Amand búcsúztatta.

Eggyel lejjebb, az Európa-kupa második fordulójában Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely – soraiban Élő Beatrixszal, Farkas Júliával, Molnár Korinnával, Bánfai Kírával, Woth Viktóriával, Komlós Eszterrel és Mistina Kittyvel – a holland JuRo Unirek VZV együttesével találkozik a legjobb 16 közé jutásért.