Nemzeti Sportrádió

Női kézi: az Esztergom kiemelt a harmadik El-selejtezőkör sorsolásánál

V. H. L.V. H. L.
2026.10.13. 13:07
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A piros mezes esztergomiaknak még küzdeniük kell a csoportkörért, a Loki már páholyban érezheti magát (Fotó: Kovács Péter)
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sorsolás Mol Esztergomi KC 3. selejtezőkör női kézilabda Európa-liga
Kiemeltként várhatja a női kézilabda Európa-liga 3. selejtezőkörének szerda délelőtti sorsolását az előző évi sorozatban a 4. helyen végző a Mol Esztergomi KC – derül ki az Európai Kézilabda-szövetség hivatalos honlapján megjelent közleményből.

Szerda délelőtt 11 órakor tarják a női kézilabda Európa-liga-selejtező 3. körének sorsolását – adta hírül honlapján az Európai Kézilabda-szövetség (EHF). A húzásnál érdekelt az előző sorozatban 4. helyen végző Mol Esztergomi KC is, amely kiemeltként most kapcsolódik be a küzdelmekbe, és az első kalapban kapott helyet. A tizenkét párharc győztesei a csoportkörbe jutnak, ahol már ott van a címvédő francia Dijon, valamint a német Thüringer HC, a dán Ikast és a DVSC. A harmadik magyar résztvevőt, a Vácot az előző selejtezőkörben a francia Saint Amand búcsúztatta.

EHF NŐI EURÓPA-LIGA
3. selejtezőkör, sorsolás
1. kalap: HC Lokomotiva Zagreb (horvát), Hazena Kynzvart (cseh), Viborg HK (dán), Málaga Costa del Sol (spanyol), Super Amara Bera Bera (spanyol), Chambray Touraine Handball (francia) HSG Bensheim/Auerbach Flames (német), Mol Esztergomi KC (magyar), Larvik (norvég), KGHM MKS Zaglebie Lubin (lengyel), PGE MKS El-Volt Lublin (lengyel), HC Dunarea Braila (román)
2. kalap: DHK Banik Most (cseh), Rocasa Gran Canaria (spanyol), St Amand HB-Porte du Hainaut (francia), VfL Oldenburg (német), Molde Elite (norvég), Tertnes Bergen (norvég), SL Benfica (portugál), CSM Corona Brasov (román), SCM Ramnicu Valcea (román), ZRK Naisa Nis (szerb), Boden Handboll IF (svéd), IK Sävehof (svéd)

 

sorsolás Mol Esztergomi KC 3. selejtezőkör női kézilabda Európa-liga
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