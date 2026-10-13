Nemzeti Sportrádió

Deli Rita: Komoly sikerek kapujában a Ferencváros, jó nézni a játékukat

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.10.13. 14:09
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Deli Ritának tetszik az idei Győr és a Ferencváros is (Fotó: NSO Tv)
Címkék
női kézi BL női kézilabda FTC-Toyota Kovács női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Deli Rita
A korábbi olimpiai ezüstérmes kézilabdázót kérdeztük a magyar BL-csapatok eddigi szerepléséről, először a hölgyekről, vagyis a Győrről és a Ferencvárosról beszélgettünk a SportTv szakértőjeként dolgozó szakembert. Deli Rita szerint a győriek csoportjában nincs kérdés, maximum az ETO és Metz sorrendjében, a másik ágon pedig jó nézni a ferencvárosiak letisztult játékát.

„Én a játékosoknál tapasztaltam, amikor edzősködtem, hogy van egy bizonytalansági időszak, amíg nem tudja akár a játékos, akár az edző, hogy mi lesz a sorsa, aztán amikor ennek vége, egy teljes megnyugvás jön egy felszabadultság. – válaszolta Deli Rita arra a kérdésre, hogy vajon milyen hatással lehet a ferencvárosiak játékára, hogy már most tudják, a vezetőedző jövő nyáron távozik. – És valahol én ezt érzem Jesper Jensenen is, hogy ez most már ki lett mondva, ez a sajtóban megjelent, nyilván ez nem tegnapelőtt dőlt el, amikor ez kijött a sajtóban. Innentől kezdve van egy ilyen nagyon-nagyon érdekes kémia az edző és a játékosai között. Nagyon letisztult Ferencváros látunk, és szerintem Jesper Jensenen is abszolút ezt lehet érezni. Úgyhogy komoly sikerek kapujában van szerintem a Ferencváros, mert jó nézni a játékát, jó azt a taktikusságot látni, azt a nagyon nem is csak az előre eltervezettséget látni, hanem a céltudatos és pontos taktikai megfontolásokat.”

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