Deli Rita: Komoly sikerek kapujában a Ferencváros, jó nézni a játékukat

„Én a játékosoknál tapasztaltam, amikor edzősködtem, hogy van egy bizonytalansági időszak, amíg nem tudja akár a játékos, akár az edző, hogy mi lesz a sorsa, aztán amikor ennek vége, egy teljes megnyugvás jön egy felszabadultság. – válaszolta Deli Rita arra a kérdésre, hogy vajon milyen hatással lehet a ferencvárosiak játékára, hogy már most tudják, a vezetőedző jövő nyáron távozik. – És valahol én ezt érzem Jesper Jensenen is, hogy ez most már ki lett mondva, ez a sajtóban megjelent, nyilván ez nem tegnapelőtt dőlt el, amikor ez kijött a sajtóban. Innentől kezdve van egy ilyen nagyon-nagyon érdekes kémia az edző és a játékosai között. Nagyon letisztult Ferencváros látunk, és szerintem Jesper Jensenen is abszolút ezt lehet érezni. Úgyhogy komoly sikerek kapujában van szerintem a Ferencváros, mert jó nézni a játékát, jó azt a taktikusságot látni, azt a nagyon nem is csak az előre eltervezettséget látni, hanem a céltudatos és pontos taktikai megfontolásokat.”