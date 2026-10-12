Női kézi BL: sokat érhet a bresti győzelem a Fradinak

A montenegrói Buducsnoszt, a szlovén Krim és a norvég Sola elleni kötelező sikerek után a legutóbb egyaránt négyes döntős román CSM Bucuresti és a francia Brest elleni fontos rangadókat is megnyerte az FTC a Bajnokok Ligájában. A szombaton a német Dortmundot fogadó, hibátlan zöld-fehérek a legutóbbi, 33–28-as bresti győzelem során is előremutató teljesítményt nyújtottak, az idény végén távozó Jesper Jensen jól variált a kispadról, Böde-Bíró Blanka bravúrosan védett, Bordás Réka a védelemben dolgozott kimagaslóan, a megint roppant hasznos német Emily Vogel mellett Klujber Katrin a hajrában fontos pillanatokban lőtt két bombagólt. Az már-már magától értetődő, hogy a 11 kísérletéből 10-szer eredményes Simon Petra extraklasszis módjára irányított, míg beállóban a sérülés miatt hiányzó Vilde Ingstadot kiválóan pótolta Lysa Tchaptchet.



„Nem egyszerű Brestben két pontot szerezni, szóval elégedettek lehetünk. Igyekeztünk a legjobbunkat hozni – értékelt a Franciaországban mind a hat helyzetét értékesítő, nyáron igazolt spanyol válogatott beálló, aki sohasem lőtt még ennyi gólt egy BL-meccsen. – Sokat érhet ez a győzelem, jó helyzetben vagyunk a csoport élén. A siker kulcsa az volt, hogy a saját játékunkat tartottuk szem előtt és végig csak erre összpontosítottunk.”



Jesper Jensen azt emelte ki az újabb diadal után, hogy mindig meg kell találni a megfelelő megoldást, ami ezúttal a hét a hat elleni felállás volt, amelyben Tchaptchetet hatékonyan találták meg a falban a második félidő hajrájához közeledve, ez pedig fordulatot hozott a csatában.



„Büszke vagyok és nagyon örülök, hiszen az egyik élcsapatot győztük le – mondta a dán edző. – Elképesztő energiákat mozgósítottak a lányok, ami külön örömteli a nagyon hosszú utazás után. Majdnem négy napot töltöttünk itt a meccs miatt, de kiválóan kezeltük, fölényben voltunk, jórészt mi irányítottunk, és akkor is megőriztük a nyugalmunkat és a tartásunkat, amikor közelebb zárkózott a Brest. Ebben az erős csoportban minden győzelem sokat ér, boldogok lehetünk.”



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

BREST BRETAGNE HB (francia)–FTC-TOYOTA KOVÁCS 28–33 (15–17)

Brest, 3533 néző. Vezette: Bozsinovski, V. Nacsevszki (macedónok)

BREST: André – Coatanea, MAIROT 4, Lott 4, Hvenfelt, HORACEK 7 (3), Michalak 1. Csere: Depuiset (kapus), E. Borg 4, Smetková 1, TSHIMANGA 6, Delaye 1. Edző: Hlavaty Tamás

FTC: BÖDE-BÍRÓ B. – Malestein 3, Klujber 2, SIMON P. 10 (1), LYSA TCHAPTCHET 6, VOGEL 6, Hársfalvi 1. Csere: A. Kristensen (kapus), Tranborg, Omoregie 1, BORDÁS R., M. Möller 2, Márton G. 2. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 8. p.: 2–6. 15. p.: 5–10. 24. p.: 11–15. 35. p.: 18–21. 43. p.: 23–22. 47. p.: 24–26. 57. p.: 28–30

Kiállítások: –, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1