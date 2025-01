Álom maradt az elődöntő: az utolsó másodpercben szerezték meg ellenünk a győztes gólt a horvátok

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Horvátország–Magyarország 31–30 (16–16)

Zágráb, 15 600 néző. Vezette: Garcia, Marín (spanyolok)

HORVÁTORSZÁG: Kuzmanovic 1 – GLAVAS 6 (2), Maras 1, Martinovic 4, SIPIC 5, SRNA 5, JELINIC 4. Csere: PESIC (kapus), Mamic, Susnja, Lucin 4, Klarica, Pavlovic, Simic, Sostaric 1, Duvnjak. Szövetségi kapitány: Dagur Sigurdsson

MAGYARORSZÁG: BARTUCZ – Rodríguez P. 2, ILIC Z. 8, Sipos A. 1, Ligetvári 1, SZITA 3, FAZEKAS G. 4. Csere: Palasics (kapus), Bóka, Bánhidi 1, Bodó 3, Lékai 3 (2), Imre B. 4 (4), Rosta M. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 8. p.: 4–2. 11. p.: 4–5. 18. p.: 6–10. 23. p.: 10–13. 26. p.: 13–15. 29. p.: 16–15. 34. p.: 17–19. 40. p.: 21–20. 47. p.: 21–24. 50. p.: 24–24. 52. p.: 24–27. 55. p.: 26–30

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Dagur Sigurdsson: – Hihetetlen mérkőzés volt, a magyarok nagyszerűen játszottak. Nehéz dolgunk volt, hiszen az elmúlt két meccsen minden gólért meg kellett küzdenünk, ami rengeteg energiánkba került, és sok gondunk volt a sérülések miatt is. Ennek tükrében ez a győzelem pláne elképesztő teljesítmény. Egyszerűen hihetetlen, valami varázslatos dolog történt az utolsó öt percben, tízévente fordul elő ilyesmi, sem a szurkolók, sem a játékosok nem adták fel, a csapatból többen az egészségüket kockáztatták, amikor vállalták, hogy pályára lépnek. Mindenkinek köszönöm ezt a sikert.

ÖSSZEFOGLALÓ

NÉGY OLYAN VÁLOGATOTT VAN összesen az idei férfi kézilabda-világbajnokság mezőnyében, amely egyaránt bejutott a 2021-es, a 2023-as és a 2025-ös torna legjobb nyolc csapata közé: a dán, a francia, az egyiptomi és a magyar – ez is mutatja, milyen nagy dolog negyeddöntőt játszani egy vb-n. Az elmúlt 28 évben nemzeti csapatunk viszont nem járt a négy között, és az elmúlt két alkalommal nem volt szerencsénk a sorsolással sem, mert a lehető legerősebb ellenfeleket kaptuk, négy éve Franciaországgal játszottunk nagyon szoros, hosszabbításos mecset, két éve pedig simán kikaptunk a későbbi győztes Dániától.

Most azonban megkaptuk az esélyt, mert igaz, hogy a horvátok otthon játszanak, de hasonló játékerőt képviselnek, mint a mieink, ráadásul megvoltak a maguk veszteségei is a meccs előtt, a kézműtét miatt kimaradó David Mandic mellett megsérült a Kielce tapasztalt irányítója, Igor Karacic is. A bemelegítésnél még semmi sem utalt arra, hogy a zágrábi arénában hamarosan öldöklő küzdelem folyik majd, mert a klubtársak gyorsan megtalálták egymást, a felezővonalnál békésen csevegtek a szegediek, Bodó Richárd és Mario Sostaric, közben Fazekas Gergőt és Szita Zoltánt a plocki Leon Susnja kötötte le néhány percre, a tatabányai Bartucz László pedig Mateo Marassal váltott néhány szót.

Az első meglepetés a meccskezdéssel együtt jött, a magyar kapuban ugyanis Bartucz László kezdett, aki eddig kevés lehetőséget kapott ezen a tornán. Az első percekben ugyan voltak kisebb hibáink, de a lényeg, hogy ezúttal nem kezdtünk rosszul, nem hagytuk elhúzni a horvátokat, akiket tizenötezer szurkoló biztatott olykor óriási hangorkán közepette. Keményen védekeztünk, Ligetvári Patrik olykor egészen messzire kilépett a falból, hogy már korán megakassza az ellenfél támadását, Bartucz kivédte Ivan Martinovic után Tin Lucin lövéseit is, Fazekas Gergő és a vb-n remek formában játszó Szita Zoltán pedig kétszer is bevette Dominik Kuzmanovic hálóját az első tíz percben.