Nemzeti Sportrádió

Az FTC-től szerződtetett beállót az ETO férfi kézilabdacsapata

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.16. 17:23
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Füzi Dániel aláírt Győrben (Fotó: gyorietouni.hu)
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férfi kézilabda NB I ETO University HT FTC férfi kézilabda Füzi Dániel
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő ETO University Handball Team bejelentette, hogy a következő idénytől Füzi Dániel a Ferencvárost elhagyva csatlakozik a csapathoz.

A Veszprémben nevelkedett Füzi Dániel nyártól Győrben folytatja pályafutását – derült ki az ETO keddi közleményéből.

Nem volt szükséges bemutatkozni egymásnak, hiszen jól ismertük Füzi Dániel képességeit ellenfélként. Az elmúlt két évadban rendre megnehezítette a dolgunkat a pályán. Három beállóssal képzeltük el a következő idényt is, s a közelmúltban lehetőség nyílt Füzi Dániel szerződtetésére, így a csapat eredményességét szem előtt tartva örömmel jelentem be a döntést az aláírásról. Bízom benne, hogy Dániel a rutinjával segítségére lesz a csapatnak, és közösen elérjük céljainkat” – nyilatkozta Uhlig Rita ügyvezető.

„Az ETO University csapatával mindig éles meccseket játszottunk, szerettem ezeket a találkozókat és a hangulatukat. Az ETO nagy potenciállal rendelkező nagymúltú egyesület, ehhez mérten megállapított célokkal. Örömmel csatlakozom a klubhoz, és szeretném, ha minden kitűzött célt együtt érnénk majd el” – mondta a szerződés aláírásakor Füzi Dániel.

A veszprémi születésű sportoló szülővárosa klubja mellett eddig az Eger és a Ferencváros csapataiban szerepelt az NB I-ben. A rutinos játékos 2016-tól kezdve eddig 219 felnőtt bajnoki, 23 Ligakupa- és 14 Magyar Kupa-meccsre volt nevezve együtteseivel, ezen időszak alatt több mint 700 gólt szerzett. A fővárosi zöld-fehérek színeiben a 2024–2025-ös idényben bronzérmet ünnepelhetett.

Mint korábban beszámoltunk róla, az FTC-nél komoly megszorítások jöhetnek, a vezetőség jelentős költségcsökkentést tervez a 2026–2027-es évadra. Az Index azt írta, a játékosok, az edzők és az egyéb alkalmazottak átlagbére nem haladhatja meg a fejenkénti 300 ezer forintot.

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