Rapszodikus férfi kézilabda-bajnokság, csúcsán az örök rivalizálással    

1. ONE VESZPRÉM HC (NS-TIPP: 2.)

Az Építők 30. bajnoki címét nyerte meg és a Magyar Kupa-trófeát is elhódította – utóbbit 32. alkalommal. A Szegeddel való rivalizálásból ezúttal tökéletesen jött ki, mind a négy meccsét megnyerte a ligában, a döntő párharcot is 2–0-val abszolválta a százszázalékos teljesítménnyel letudott alapszakasz után. Nem minden rangadó volt magas színvonalú, a finálé első összecsapása sem emiatt tartott két órán át. Az idény elején bizalmat szavaztunk a Szegednek, de tény, ami tény: egyértelműen a Veszprém volt legjobb magyar csapat.

2. OTP BANK-PICK SZEGED (1.)

Michael Apelgren vezetőedző lehetőségeit a sérülések eléggé behatárolták a mögöttünk hagyott idényben, ezért csapata nem tudott még egy szintet feljebb lépni a svéd szakember első szegedi évadához képest. Pedig a potenciál benne volt az együttesben, azonban Jim Gottfridsson váratlan elküldése és Lazar Kukics sérülése éppen az idény legfontosabb része előtt fogta ki a szelet a csapat vitorlájából. Az új idényben még több szerep hárulhat a fiatal és magyar játékosokra, kérdés, az új irány mit hoz: leszakadást vagy visszazárkózást…

3. MOL TATABÁNYA KC (3–4.)

Jó volt nézni a Bányászt az idényben, Tóth Edmond vezetőedző megmutatta, hogy az Egerénél erősebb kerettel is meg tudja valósítani az elképzeléseit. Húsz győzelem – benne a Szeged ellen hazai pályán elért bravúr – mellett csupán hat vereség van a mérleg másik serpenyőjében, döntetlen nélkül. A stabil szereplésnek a bajnoki bronzérem mellett a Magyar Kupában és az Európa-kupában is ezüstérem lett a jutalma. A nyáron sok távozó lesz, de sikerült tehetséges magyar fiatalokat igazolni, akiknek az Európa-ligában szerzett rutin is sokat érhet majd a jövőben.

4. FTC-GREEN COLLECT (3–4.)

A zöld-fehéreket 2022 óta irányító Pásztor István az évad végén távozott, így az újjáépülő csapatot már más fogja vezetni, de hogy pontosan ki, arról egyelőre nincs információ, pedig már június van. Az biztos, hogy a vezetőség erős középmezőnybe tartozó gárdát szeretne összerakni, ám kérdéses, a megváltozott sportfinanszírozási keretek között erre milyen lehetőségei lesznek. Az előző keret a lehetőségekhez képest már a 2024–2025-ös idényben elérte a teljesítménye csúcsát (bronzérem), a nemrég lezáruló bajnokságban pedig már túl sok volt a váratlan botlás.

5. BALATONFÜREDI KSE (5–6.)

Nem indult jól a fürediek idénye, de amint kiestek az Európa-kupából (a nyolcaddöntőben), összeszedték magukat és tavasszal megindultak felfelé. Az 5. hely szép mentésnek számít, de sokat elmond a bajnokság kiegyensúlyozottságáról (vagy színvonaláról?), hogy csak a NEKA rosszabb sorsolásán múlott, hogy ne végezzen előtte.

6. LIQUI MOLY NEKA (9–12.)

Sótonyi László ért a fiatalok nyelvén. A rutinos szakember a 2013-ban alapított, 2021 óta első osztályú Nemzeti Kézilabda Akadémia tehetségeinek valósággal szárnyakat adott. A 25 pont klubrekord, mivel ehhez a 6. helyhez több hónapon át kellett helytállni, ezért még a 2024-es Magyar Kupa-bronzéremnél is értékesebbnek tűnik. Nem véletlen, hogy a hírek szerint Sótonyi az első számú jelölt a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi pozíciójára.

7. PLER-BUDAPEST (9–12.)

A NEKA mellett a másik meglepetéscsapat, amely – ha minden igaz – a következő idényben kipróbálná magát az Európa-kupában is. A Bud Aréna különleges hangulatú csarnokában könnyű jól játszani, mégis az idegenbeli szereplésének köszönheti a 7. helyet. Az otthonától távol csak a Veszprém, a Szeged, a Tatabánya és az FTC gyűjtött több pontot.

8. ETO UNIVERSITY HT (5–6.)

A 2024–2025-ös idényben újoncként három pontra volt a nemzetközi kupaindulást érő 5. helytől, most viszont látványosan beleszürkült a középmezőnybe. A rutinos irányító, Dean Bombac menet közben távozott Győrből, ami nagy érvágás volt, és láthatóan nem adott lendületet a többieknek.

9. HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS (7–8.)

A februárban és márciusban sorozatban elszenvedett hat vereség után a kiesés lehetősége is felrémlett. Az utolsó hét fordulóban megnyert négy meccsnek köszönhetően sikerült majdnem az elvárásainak megfelelő pozícióba felküzdenie magát. Mind a négy kulcssikert hazai pályán aratta (az ETO, a Budakalász, a Budai Farkasok és a Csurgó ellen), az egyik legjobb hangulatú szurkolótábor ismét főszerepet játszott Gyöngyösön.

10. CSURGÓI KK (7–8.)

Alem Toszkics csapata borzasztóan visszaesett a hajrára, a február 28-i Szigetszentmiklós elleni győzelme volt az utolsó sikerélménye, utána hat vereség és két döntetlen következett.

11. BUDAI FARKASOK-RÉV (13–14.)

Ha már döntetlen, ebből az eredményből a Budai Farkasoknak volt a legtöbb, a budaörsi újoncok hatszor ikszeltek. Hárommal többször, mint a náluk három ponttal kevesebbel kieső Komló, így ennek döntő jelentősége volt.

12. SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK (13–14.)

Az utolsó fordulóban hihetetlen izgalmak kísérték a bentmaradásért vívott harcot. A szigetszentmiklósiak 28–28-as döntetlent játszottak a PLER-rel, miközben a Komló hazai pályán kikapott a győriektől. A bajnokság utolsó néhány perce sorsdöntő volt, az első osztályú tagságuk megőrzéséhez szükséges pontjaik nagy részét februárig szerezték meg. Az újonc az utolsó 10 meccsén győzelem nélkül maradt.

13. CARBONEX-KOMLÓ (9–12.)

Egy legendás atmoszférájú csarnokkal lett szegényebb az NB I a 2026–2027-es idényre. Ezúttal kevés volt az öt hazai pályán aratott győzelem, ugyanúgy csak három pontot gyűjtött idegenben, mint a másik kieső Budakalász.

14. CYEB-BUDAKALÁSZ (9–12.)

A Komló 2015, a Budakalász 2017 óta volt tagja az első osztálynak. Csoknyai István együttese az első 17 fordulóban csupán kétszer tudott győzni, az október közepe és február vége közötti 13 meccses nyeretlenségi sorozat megpecsételte a sorsát.

1. Veszprém 26 26 – – 1033–715 +318 52 2. Szeged 26 22 1 3 929–709 +220 45 3. Tatabánya 26 20 – 6 822–755 +67 40 4. FTC 26 15 2 9 844–800 +44 32 5. Balatonfüred 26 12 2 12 699–751 –52 26 6. NEKA 26 11 3 12 722–785 –63 25 7. PLER 26 10 3 13 701–745 –44 23 8. Győr 26 9 3 14 745–779 –34 21 9. Gyöngyös 26 10 – 16 698–752 –54 20 10. Csurgó 26 7 5 14 711–724 –13 19 11. Budai Farkasok-Rév 26 6 6 14 690–768 –78 18 12. Szigetszentmiklós 26 6 4 16 668–765 –97 16 13. Komló 26 6 3 17 702–778 –76 15 14. Budakalász 26 4 4 18 708–846 –138 12 Az ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

BAJNOKI DÖNTŐ

Május 29., péntek

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 38–36

Június 2., kedd

OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC 34–36

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Veszprém javára