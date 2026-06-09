Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: sztáredző érkezik jövőre a magyarokat foglalkoztató Melsungenhez – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.09. 12:06
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Jaron Siewert már aláírta a szerződését (Fotó: MT Melsungen)
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férfi kézilabda Jaron Siewert Palasics Kristóf Melsungen
A német férfi kézilabda-élvonalban szereplő, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt is foglalkoztató MT Melsungen hivatalos felületein jelentette be, hogy a 2027–2028-as idénytől Jaron Siewert lesz a csapat új vezetőedzője.

A 32 éves szakvezető a klub hivatalos közleménye szerint 2030 júniusának végéig írt alá az Európa-liga idei győzteséhez, a Melsungenhez, amelyben a magyar válogatott Palasics Kristóf, Sipos Adrián és Bartucz László is szerepel, utóbbi azonban a következő idénytől már nem lesz a csapat játékosa.

A világ egyik legjobb vezetőedzőjeként számon tartott Siewert 2025-ben megnyerte a Bundesligát a Füchse Berlinnel, két évvel korábban pedig Európa-liga-győzelemre is vezette a gárdát. Ennek ellenére nem maradhatott a posztján, belső viták után tavaly szeptemberben menesztették.

A Melsungent legutóbb a spanyol Roberto Garcia Parrondo irányította, a tréner azonban bejelentette, hogy szerződésének lejártával, 2027 nyarán távozik a csapattól.

„Ez a feladat nagyon vonzó számomra. Szeretnék hozzájárulni egy új stratégia megvalósításához és a klub alakításához” – idézte Siewertet a Melsungen honlapja, miután aláírta a szerződését.

A trénert egészségi állapotáról is kérdezték, mert ismeretes, fiatal kora ellenére 2022 után tavaly már másodszor kapott szélütést: „Jól vagyok, és alig várom, hogy végre visszatérjek a munkához” – nyugtatott meg mindenkit. 

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Melsungen a Bundesliga utolsó fordulójában biztossá tette a Bajnokok Ligája-indulását a következő idényben. Ezután egy szellemes videó is napvilágot látott a közösségi médiában: a legrangosabb európai kupasorozat a csapat kapusát Nebojsa Szimicset tárcsázza...

 

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