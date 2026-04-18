A Tatabánya 38 év után jutott be ismét a Magyar Kupa döntőjébe

2026.04.18. 19:26
Döntős a Tatabánya (Fotó: Árvai Károly)
férfi kézilabda Magyar Kupa kézilabda Mol Tatabánya KC NEKA
A Mol Tatabánya KC a második félidőben mutatott hatékony játékának köszönhetően legyőzte a NEKA csapatát a férfi kézilabda Magyar Kupa Győrben zajló négyes döntőjének második elődöntőjében, s így 1989 után jutott be ismét a sorozat döntőjébe, ahol vasárnap a sorozatban 40. döntőjére készülő Veszprém lesz az ellenfele.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR)
ELŐDÖNTŐ
MOL TATABÁNYA KC–LIQUI MOLY NEKA 25–20 (11–13)
Győr, 2026 néző. Vezette: Altmár, Horváth
TATABÁNYA: SZÉKELY M. 1 – Éles B. 1, Mosindi 3, Vajda H. 2, Taleski, Zsitnyikov 1, Damatrin 1 (1). Csere: Andó (kapus), Rodríguez P. 1, LEMOS 3, Grigoras 3, Papp T. 1, Sztraka 1, Plaza 2, Havran, KRAKOVSZKI B. 5 (3). Edző: Tóth Edmond
NEKA: Podoba – Szűcs B. 2, Kathi 2, Tóth Levente 2, Mészáros M., Gazsó 3, Kovács D. 2. Csere: Mikler K. (kapus), Bugyáki 1, Kovács T. 5 (4), Vári, Török Á. 2, Grünfelder 1, Kardos, Balogh D. Edző: Sótonyi László
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–4. 14. p.: 4–7. 21. p.: 5–10.  23. p.: 8–10. 26. p.: 9–13. 36. p.: 15–14. 45. p.: 19–16. 51. p.: 21–17. 56. p.: 23–18. 59. p.: 23–20
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Tóth Edmond: – Kicsit megnyomott minket a tét, tudtuk, hogy ellenfelünk minden lehetőséget meg fog ragadni. Jobban is kezdett, keményebben állt bele, taktikusan lassította a játékot, amit mi átvettünk. Ezt a félidőben sikerült megváltoztatni, 26 perc alatt öt gólt kaptunk, és tíz perccel a vége előtt eldőlt a meccs, megmutattuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat.
Sótonyi László: – Jól kezdtük a mérkőzést, működött, amit elterveztünk, de elfáradtunk, a Tatabányának minőségi cseréi voltak, a második félidőben összeállt a védekezése, Székely Marci pedig remekül védett. Annyi történt, hogy nem a Marsra, csak a Holdra mentünk, nagy dolog, hogy itt lehetünk és tapasztalatot gyűjthetünk, büszke vagyok a srácokra. Levonjuk a tanulságokat, és megpróbálunk a  Szeged ellen is ugyanígy beleállni a meccsbe.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európa-kupa-elődöntős Tatabánya keretéből Terjék Roland, Josip Sarac és Temesvári Gábor, a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatából Draskovics Valér, Hulló Ákos, Kollár Benedek és Pál Szabolcs hiányzott. Eleinte hármasával szerezték góljaikat a csapatok, ezt a 16. percben megelégelte Tóth Edmond tatabányai vezetőedző és időt kért. 

Mindhiába, mert a NEKA egy újabb hármas sorozattal rukkolt elő, és már 10–5-ös előnyben volt. Az első félidő hátralévő része jobban sikerült a Tatabányának, elsősorban a támadójátéka vált hatékonyabbá, így a szünetig sikerült visszakapaszkodnia 13–11-re.

Férfi kézilabda MK, elődöntő: Mol Tatabánya KC–NEKA 25–20 (Fotós: Árvai Károly)

A második félidő elején előbb egyenlített, majd a 36. percben a meccs során először vezetett a Tatabánya, amely ekkor már védekezésben és támadásban is sokkal összeszedettebb volt, és egy 9–2-es sorozattal eldöntötte a meccset. A NEKA mindössze hét gólt dobott a második félidőben.

A mezőny legjobbjának megválasztott Székely Márton 12 védéssel és egy góllal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Podoba János öt, Mikler Krisztián egy védéssel zárt.

KORÁBBAN
One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 29–29 (11–11) hétméteresekkel: 4–3

Kézilabda
4 órája

Hetespárbajban legyőzte a Szegedet, zsinórban 40. Magyar Kupa-döntőjére készülhet a Veszprém!

A címvédő Tisza-partiaknál többször volt az előny az elődöntőben, majd a döntetlenért is meg kell harcolniuk, viszont a szétlövés során az Építők bizonyult jobbnak.

 

férfi kézilabda Magyar Kupa kézilabda Mol Tatabánya KC NEKA
