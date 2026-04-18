Gottfridsson mellett áll a kézilabdázók szervezete a szegedi szerződésbontás ügyében

Az Európai Kézilabdázók Szakszervezete (EHPU) hivatalos állásfoglalásában „egyértelmű támogatásáról” biztosította Gottfridssont a jelenlegi jogvitában a szegedi klubbal szemben.

Mint beszámoltunk róla, a Szeged szerződést bontott Gottfridssonnal. Hogy mi áll a szerződésbontás hátterében, az nem derült ki egyértelműen, a Tisza-partiak múlt pénteki közleményéből ugyanis csak maga a szerződésbontás ténye derült ki, s a játékos szombati közleménye sem említi, hogy miért került sor a szakításra a felek között.

Az EHPU hangsúlyozta: a sportág hitelessége és professzionalizmusa szempontjából alapvető, hogy a játékosok és klubok közötti szerződéseket mindkét fél tiszteletben tartsa. A szervezet közleménye kiemeli, hogy egy szerződés nem szüntethető meg egyoldalúan megfelelő indok nélkül – ez az álláspont szerintük nemcsak a játékosok, hanem a klubok, ligák, nemzeti szövetségek, valamint a nemzetközi szervezetek közös érdeke is.