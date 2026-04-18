Gottfridsson mellett áll a kézilabdázók szervezete a szegedi szerződésbontás ügyében

R. D. P.R. D. P.
2026.04.18. 12:25
Továbbra is tisztázatlan Jim Gottfridsson ügye (Fotó: OTP Bank-Pick Szeged)
férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Jim Gottfridsson
Az európai kézilabdázók érdekvédelmi szervezete nyíltan kiállt Jim Gottfridsson mellett a játékos és az OTP Bank-Pick Szeged közötti vita kapcsán – ráadásul több világsztár, köztük Mikkel Hansen és Mathias Gidsel is megosztotta a közleményt.

Az Európai Kézilabdázók Szakszervezete (EHPU) hivatalos állásfoglalásában „egyértelmű támogatásáról” biztosította Gottfridssont a jelenlegi jogvitában a szegedi klubbal szemben.

Mint beszámoltunk róla, a Szeged szerződést bontott Gottfridssonnal. Hogy mi áll a szerződésbontás hátterében, az nem derült ki egyértelműen, a Tisza-partiak múlt pénteki közleményéből ugyanis csak maga a szerződésbontás ténye derült ki, s a játékos szombati közleménye sem említi, hogy miért került sor a szakításra a felek között.

Az EHPU hangsúlyozta: a sportág hitelessége és professzionalizmusa szempontjából alapvető, hogy a játékosok és klubok közötti szerződéseket mindkét fél tiszteletben tartsa. A szervezet közleménye kiemeli, hogy egy szerződés nem szüntethető meg egyoldalúan megfelelő indok nélkül – ez az álláspont szerintük nemcsak a játékosok, hanem a klubok, ligák, nemzeti szövetségek, valamint a nemzetközi szervezetek közös érdeke is.

Kézilabda
2026.04.12. 16:20

Reagált a Szeged Gottfridsson közleményére

A Tisza-partiak szűkszavú közleményben reagáltak a svéd irányító azon kijelentésére, hogy a szerződését jogellenesen bontotta fel a klub.

Az EHPU jelezte: eltökélt abban, hogy az ügy igazságosan és minden fél számára kielégítő módon záruljon le.

A nyilatkozat gyorsan visszhangra talált a kézilabdavilágban: több ismert játékos – köztük Hansen és Gidsel – is megosztotta azt a közösségi médiában, ami jelzi, hogy az ügy nemzetközi figyelmet kapott, és a játékosok körében is jelentős támogatást élvez a svéd irányító.

 

