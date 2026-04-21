Mikler Rolanddal hosszabbított a Szeged – hivatalos

2026.04.21. 14:30
Továbbra is a szegedieket erősíti Mikler Roland (Fotó: Árvai Károly)
férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Mikler Roland szerződéshosszabbítás
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged hivatalos honlapján bejelentette, hogy további egy évvel meghosszabbította rutinos kapusának, Mikler Rolandnak a szerződését.

„Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, az, hogy az OTP Bank-PICK Szegedben játszhatok. Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet” – idézte Mikler Roland szavait a szegediek keddi közleménye.

A 41 éves Mikler a kézilabdás pályafutását a Dunaferrnél indította, majd 2010-ben a Szegedhez szerződött. Fontos szerepet játszott abban a csapatban, amely 2014-ben Berlinben megnyerte az EHF-kupát, megszerezve a klub történetének első nemzetközi trófeáját. Ezt követően a rivális Veszprémhez igazolt, majd 2019-ben visszatért Szegedre. A szegedi csapattal két bajnoki címet és egy Magyar Kupát is nyert.

A magyar válogatottban 2004-ben mutatkozott be, több mint 252 alkalommal lépett pályára címeres mezben. Két olimpián is szerepelt, és tagja volt a 2012-es londoni játékokon negyedik helyezést elérő csapatnak.

 

Legfrissebb hírek

„Nincs igazán előrelépés...” – hosszabbít-e Szoboszlai Liverpoolban?

Légiósok
Tegnap, 11:05

A Szeged fiatal tehetségeivel a pályán szerezte meg a bronzérmet a Magyar Kupában

Kézilabda
2026.04.19. 15:49

Férfi kézi: visszajutott a Dabas az élvonalba

Kézilabda
2026.04.18. 20:14

Hetespárbajban legyőzte a Szegedet, zsinórban 40. Magyar Kupa-döntőjére készülhet a Veszprém!

Kézilabda
2026.04.18. 16:48

Gottfridsson mellett áll a kézilabdázók szervezete a szegedi szerződésbontás ügyében

Kézilabda
2026.04.18. 12:25

Ritka pillanat: az első nap hozza majd a nagyobb izgalmakat a férfi kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2026.04.18. 11:07

Női röplabda Extraliga: Nagy Péterrel szerződést hosszabbított a Békéscsaba

Röplabda
2026.04.17. 09:50

Mégsem Kárpáti Krisztián lesz nyártól az ETO University HT vezetőedzője

Kézilabda
2026.04.15. 16:56
Ezek is érdekelhetik