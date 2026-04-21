Mikler Rolanddal hosszabbított a Szeged – hivatalos

„Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, az, hogy az OTP Bank-PICK Szegedben játszhatok. Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet” – idézte Mikler Roland szavait a szegediek keddi közleménye.

A 41 éves Mikler a kézilabdás pályafutását a Dunaferrnél indította, majd 2010-ben a Szegedhez szerződött. Fontos szerepet játszott abban a csapatban, amely 2014-ben Berlinben megnyerte az EHF-kupát, megszerezve a klub történetének első nemzetközi trófeáját. Ezt követően a rivális Veszprémhez igazolt, majd 2019-ben visszatért Szegedre. A szegedi csapattal két bajnoki címet és egy Magyar Kupát is nyert.

A magyar válogatottban 2004-ben mutatkozott be, több mint 252 alkalommal lépett pályára címeres mezben. Két olimpián is szerepelt, és tagja volt a 2012-es londoni játékokon negyedik helyezést elérő csapatnak.