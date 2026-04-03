Európai kézilabdaligák: Lukács Péter nyolc gólt rámolt be a Kristiansand kapujába

A liga honlapja szerint az Elverum házi gólkirálya már 110 találatnál jár a mostani idényben.

Hanusz Egon három, Szeitl Erik két találattal járult hozzá a Cesson-Rennes 30–28-as sikeréhez a Limoges otthonában a francia élvonalban. Szűcs Bence két gólt lőtt az USDK Dunkerque-ben, amely 33–22-re kikapott a Pays d'Aix Université Club vendégeként. Ónodi-Jánoskúti Máté négy találata ellenére az USAM Nimes 28–25-re kikapott a játéknap előtt sereghajtó Dijon Métropole HB otthonában.

Rosta Miklós két góljával a címvédő és listavezető Dinamo Bucuresti otthon 37–24-re nyert a CSU Suceava ellen a román bajnokságban.

Pergel Andrej kétszer volt eredményes a CB Ciudad de Logronóban a Fraikin BM Granollers otthonában elért 24–24-es döntetlen során a spanyol férfiligában.