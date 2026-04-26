A Győr távozó irányítója: Az utolsó meccsemig mindent beleadok
Győri Audi ETO–Odense HB
Per Johansson, a Győr vezetőedzője: „A nyolcgólos előnyünk meghatározta a második találkozót, amelyen az első tizenöt-húsz perc volt a döntő, megakadályoztuk ellenfelünket a visszakapaszkodásban. Miután ezt teljesítettük, a mieink fantasztikus teljesítményt nyújtottak, de a tizenöt gólos különbség után is hozzá kell tennem, hogy az Odense jobb csapat annál, mint amit most láttunk tőle.”
Jakob Vestergaard, az Odense vezetőedzője: „Nagyon nehéz mérkőzés volt, amelyen összességében voltak ugyan jó periódusaink, de a hatvan perc alatt rengeteg hibát követtünk el, ami ezen a szinten elfogadhatatlan. A két mérkőzés alapján az ETO teljesen megérdemelten jutott be a négyes döntőbe.”
Kristine Breistöl, a Győr balátlövője: „Büszke vagyok a lányokra, a csapat teljesítményére, és annak külön örülök, hogy a góljaimmal hozzájárultam a sikerhez. Nagy részben sikerült megvalósítani a taktikánkat, szinte végig élni tudtunk a lehetőségeinkkel, és a legörvendetesebb, hogy lendületes játékkal múltuk felül a vendégeket.”
Thale Rushfeldt Deila, az Odense balátlövője: „Rendkívül csalódott vagyok a mutatott teljesítményünk miatt. Szinte semmit sem tudtunk megvalósítani abból, amit a visszavágóra elterveztünk. Nagyon sokat hibáztunk elöl és védekezésben is, a Győr győzelme ilyen különbséggel is az erőviszonyokat tükrözi.”
– Biztos játékkal arattak tizenöt gólos győzelmet. Minek köszönhető a jelentős különbség?
– Kilenc lövéséből hetet értékesített, megszerezte századik győri gólját a Bajnokok Ligájában. A saját teljesítményével mennyire elégedett?
– Fontos találkozók várnak még önökre, jövő szombaton például a Ferencvárossal találkoznak a Magyar Kupa elődöntőjében. Fent lehet tartani ezt a magas szintű játékot?
Metz HB–FTC-Rail Cargo Hungaria
Jesper Jensen, az FTC vezetőedzője: „A két mérkőzés alapján megérdemelte a továbbjutást a Metz. Rossz felfogásban kezdtük a visszavágót, az első tizenöt percben mutatott játékunk miatt nagyon csalódott vagyok, idegesek voltak a lányok, talán megijedtek vagy a stressz okozta, nem tudom, de úgy tűnt, mintha nem bíznának egymásban a pályán lévők. Megvoltak a lehetőségeink a folytatásban, egy kis szerencsével még szorosabb lehetett volna, de csalódott vagyok, mert sok mindent megbeszéltünk a héten és ebből nem sokat láttam viszont a pályán.”
Vilde Ingstad, az FTC beállója: „Őszintén szólva ezúttal minden hiányzott, egyszerűen nem úgy teljesítettünk, ahogyan tudunk és ahogyan kellett volna. Az első perctől kezdve nem teljesítettünk a megfelelő szinten, ez természetesen rám is igaz. Összességében ez kiábrándító eredmény nekünk.”
Johanna Bundsen, a Metz kapusa: „Kemény meccs volt. Nem kezdtünk jól, de az első félidő hajrájában sikerült előnybe kerülnünk. A második eleje sem alakult jól, de végül meglett a győzelem, itt az ideje, hogy megünnepeljük a továbbjutást. A cél, hogy a lehető legmesszebb jussunk Budapesten.”
|NS-SZAKÉRTŐ: DANYI GÁBOR, BL-GYŐZTES EDZŐ
„Az elejétől kezdve jelentős fölényben játszott a Győr, nagyon ritka, hogy két mérkőzésen összesítésben húsz gól felett legyen a különbség a BL ezen szakaszában, de teljesen megérdemelten alakult így a magyar együttes javára. Az ETO dominanciája mellett jegyezzük meg, hogy az Odense Európa-liga-szinten teljesített… Ami mit sem von le a győri kettős győzelem értékéből, bejött a papírforma, és ez a teljesítmény a négyes döntőre nézve jókora önbizalmat és stabilitást adhat.”
„A Ferencváros közel járt a döntetlenhez, de az első félidőben a huszadik és a harmincadik perc között hosszú gólcsendet tartott, elhúzott hattal a Metz, és sok energia ment el arra, hogy ezt ledolgozza. Kapusteljesítményben jelentős különbség volt a csapatok között, sajnos a metziek javára. Az első játékrészben nagyon sokat játszott emberhátrányban a Fradi, ez is nagy gondot okozott. Nem könnyítette a helyzetet, hogy a világszínvonalú teljesítményt nyújtó Simon Petra nem tudott pihenni, ráadásul a szünet után a jobb szélt gyakorlatilag feladta az FTC. Sajnálhatja a Ferencváros, mert többet is ki lehetett volna hozni ebből a mérkőzésből, de összességében a Metz megérdemelte a továbbjutást.”
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) 40–25 (17–8)
Győr, 4723 néző. Vezette: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak).
GYŐR: SZEMEREY – Hovden 3, HOUSHEER 7 (2), K. JÖRGENSEN 7, Lagerquist 1, De Paula 3, Fodor Cs. 1. Csere: Dulfer, Elver, Stanko 3, Hagman 2, VAN WETERING 5, BREISTÖL 6, Dahl 2. Edző: Per Johansson
ODENSE: Reinhardt – A. Hansen 1, Th. Rushfeldt Deila 1, VAN DER VLIET 4, Lysa Tchaptchet 2, HÖJLUND 4, Halilcevic 2. Csere: Ten Holte (kapus), Fauske 1, Valle Dahl 2 (1), Leuchter 3, Aardahl, Abdulla 2, Grundtvig 3. Edző: Jakob Vestergaard
Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–3. 15.p.: 8–5. 23. p.: 11–6. 27. p.: 14–7. 33. p.: 18–11. 36. p.: 19–15. 45. p.: 27–17. 51. p.: 32–20. 56. p.: 36–23
Kiállítások: 2, ill. 8 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1
Továbbjutott: a Győr, kettős győzelemmel, 76–53-as összesítéssel
Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28 (18–12)
Metz, 4704 néző. Vezette: Lidacka, Lesiak (lengyelek)
METZ: BUNDSEN – Granier 3, Vámos P. 3, BOUKTIT 7 (4), Ngombele, Grandveau 3, VALENTINI 6. Csere: Novotná (kapus), AXNÉR 8, Augustine, Zaadi 1, Borg. Edző: Emmanuel Mayonnade
FTC: Glauser – Malestein 5 (4), Klujber 1, SIMON P. 11 (1), Ingstad 2, Vogel 5, Márton G. 3. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tranborg 1, Szeibert, Cvijics, Bordás R. Edző: Jesper Jensen
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 11. p.: 8–6. 16. p.: 10–8. 20. p.: 11–11. 26. p.: 16–12. 34. p.: 18–15. 39. p.: 20–18. 44. p.: 25–20. 50. p.: 26–23. 55. p.: 28–26
Kiállítások: 2, ill 12 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 7/5
Továbbjutott: a Metz, 62–59-es összesítéssel