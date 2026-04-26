A Győr távozó irányítója: Az utolsó meccsemig mindent beleadok

Kristine Breistöl, a Győr balátlövője: „Büszke vagyok a lányokra, a csapat teljesítményére, és annak külön örülök, hogy a góljaimmal hozzájárultam a sikerhez. Nagy részben sikerült megvalósítani a taktikánkat, szinte végig élni tudtunk a lehetőségeinkkel, és a legörvendetesebb, hogy lendületes játékkal múltuk felül a vendégeket.”

Thale Rushfeldt Deila, az Odense balátlövője: „Rendkívül csalódott vagyok a mutatott teljesítményünk miatt. Szinte semmit sem tudtunk megvalósítani abból, amit a visszavágóra elterveztünk. Nagyon sokat hibáztunk elöl és védekezésben is, a Győr győzelme ilyen különbséggel is az erőviszonyokat tükrözi.”

– Biztos játékkal arattak tizenöt gólos győzelmet. Minek köszönhető a jelentős különbség?

– Nagy motivációt jelentett, hogy hosszú idő után végre hazai pályán játszhattunk a Bajnokok Ligájában. Kiválóan teljesítettünk, boldogok és büszkék lehetünk egy ilyen sikert követően. A védekezésünk kompaktan és stabilan működött, utána futhattunk, nagyobb sebességre kapcsoltunk. Hosszú a kispadunk, így folyamatosan forgathattuk a játékosokat, hogy frissek legyünk és megnyerjük a magunk párharcát. Igazi csapatmunkát láthattunk, mindenki hozzátette a magáét – ez a sikerünk kulcsa. – Kilenc lövéséből hetet értékesített, megszerezte századik győri gólját a Bajnokok Ligájában. A saját teljesítményével mennyire elégedett?

– Az vagyok, nagyszerű élményt jelentett ilyen körülmények között játszani, feltüzelt. Büszkeséggel tölt el és hálás vagyok, hogy két idényt Győrben töltöttem és megtapasztalhattam, mit jelent ebben a csapatban szerepelni. Az utolsó meccsem végéig mindent beleadok. – Fontos találkozók várnak még önökre, jövő szombaton például a Ferencvárossal találkoznak a Magyar Kupa elődöntőjében. Fent lehet tartani ezt a magas szintű játékot?

– Remélem, hogy igen! A magam részéről mindig igyekszem a lehető legjobban felkészülni és aztán a pályán is így teljesíteni. Kristina Jörgensen, a Győr irányítója

Metz HB–FTC-Rail Cargo Hungaria

Jesper Jensen, az FTC vezetőedzője: „A két mérkőzés alapján megérdemelte a továbbjutást a Metz. Rossz felfogásban kezdtük a visszavágót, az első tizenöt percben mutatott játékunk miatt nagyon csalódott vagyok, idegesek voltak a lányok, talán megijedtek vagy a stressz okozta, nem tudom, de úgy tűnt, mintha nem bíznának egymásban a pályán lévők. Megvoltak a lehetőségeink a folytatásban, egy kis szerencsével még szorosabb lehetett volna, de csalódott vagyok, mert sok mindent megbeszéltünk a héten és ebből nem sokat láttam viszont a pályán.”