A Veszprém halovány játékkal, öt góllal kikapott az Aalborgtól

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ, A-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–AALBORG (dán) 33–38 (16–20)

Veszprém, 4900 néző. V: Boricsics, Markovics (szerb)

VESZPRÉM: Corrales – Lenne 2, REMILI 6, PESMALBEK 4, Ligetvári, Hesam 4, CINDRIC 7. Csere: Appelgren (kapus), Descat 3, Adel 1, Thiagus Petrus, Martinovic 2, Ali Zein 1, El-Dera 1, Dodics, Gasper Marguc 2 (1). Edző: Xavier Pascual

AALBORG: Norsten – Björnsen 2, HOXER 5, SAGOSEN 6, ARNOLDSEN 8 (3), Möller, JUUL-LASSEN 5. Csere: N. LANDIN (kapus), Hald Jensen 1, P. Anderson 4, P. Larsen 4, Antonsen, Knorr 3, Rönningen. Edző: Simon Dahl

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–1. 8. p.: 4–4. 15. p.: 10–9. 17. p.: 10–11. 21. p.: 15–11. 29. p.: 15–19. 34. p.: 20–21. 38. p.: 23–24. 42. p.: 24–28. 46. p.: 28–30. 50. p.: 29–33. 55. p.: 31–36

Kiállítások: –, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A huszadik perctől katasztrófa volt, ami a pályán történt, a nulla nyolcas sorozat földhöz vágott minket. Próbáltunk visszajönni a meccsbe, de sajnos hiába kerültünk egyszer-egyszer közelebb, visszakapaszkodni nem tudtunk.

Simon Dahl: – Fontos volt, hogy a rossz kezdés után visszataláljunk, megmutattuk, hogy méltók vagyunk a negyeddöntős helyre. 11–15-nél nem kellett nagy dolgokat mondanom a játékosoknak, csak néhány dolgot pontosítani, több agresszivitást kértem védekezésben. Hat-nyolc tiszta lövést elhibáztunk az elején, utána viszont majdnem mindegyikből gólt lőttünk.

Az idény utolsó Bajnokok Ligája-csoportmeccsén a One Veszprém HC az Aalborg férfi kézilabdacsapatát fogadta a Veszprém Arénában, a szurkolók pedig kihasználták a meccs elejét arra, hogy kifejezzék elégedetlenségüket egy molinóval, melynek felirata szerint a hűségük ugyan nem változik, de a türelmük véges – utalva ezzel arra, hogy a csapat teljesítménye az utóbbi időben elmarad a várttól.

Az előjelek nem voltak rosszak, a dánok számára már nem volt tétje az összecsapásnak, hiszen biztosan a második helyen végeznek, az Építők számára azonban igen, mégpedig az, hogy hol végez a csoportban. Ez a rájátszás párosítása miatt volt csak fontos, de a szoros csoportállás miatt nem csupán ezen a meccsen múlt a nyolcas végeredménye.

Xavier Pascual együttese jól kezdte a találkozót, a 21. percben már négy góllal vezetett, és úgy tűnt, nem lesz gondja, de megint jött az idény során már többször látott mentális blokk, áramszünet, vagy mindenki nevezze, ahogy akarja. Az utolsó tíz perc teljes leolvadást hozott a hazaiak számára, a dánok megfordították a meccset, és átvették a vezetést egy 9–1-es rohammal.