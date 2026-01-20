Férfi kézi: Izlandról Franciaországba került a szegedi irányító

Miután izlandi csapatával, a Stjarnannal pénzügyi okok miatt szerződést bontott, a francia másodosztályban, a JS Cherbourg Manche-nál folytatja a Szegedről kölcsönadott irányító, Rea Barnabás – adta hírül a delmagyar.hu. A 23 éves játékos fél plusz egy évre írt alá a francia csapatnál, amely jelenleg a Proligue-ben az osztályozó rájátszást érő 8. helyen áll.

Rea a Stjarnannál kölcsönben szerepelt, ahol Izlandi Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. Az átigazolást a Cherbourg eddigi irányítója, Hugo Lima térdsérülése tette szükségessé, a hírt közösségi oldalán posztolta a francia egyesület.