Férfi kézi: Izlandról Franciaországba került a szegedi irányító
Franciaországban folytatja a pályafutását a nyáron az OTP Bank-Pick Szegedtől Izlandra kölcsön adott 23 éves kézilabdázó, Rea Barnabás, aki a másodosztályú JS Cherbourg Manche csapatához írt alá a 2025–2026-os idény hátralévő részére.
Miután izlandi csapatával, a Stjarnannal pénzügyi okok miatt szerződést bontott, a francia másodosztályban, a JS Cherbourg Manche-nál folytatja a Szegedről kölcsönadott irányító, Rea Barnabás – adta hírül a delmagyar.hu. A 23 éves játékos fél plusz egy évre írt alá a francia csapatnál, amely jelenleg a Proligue-ben az osztályozó rájátszást érő 8. helyen áll.
Rea a Stjarnannál kölcsönben szerepelt, ahol Izlandi Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. Az átigazolást a Cherbourg eddigi irányítója, Hugo Lima térdsérülése tette szükségessé, a hírt közösségi oldalán posztolta a francia egyesület.
