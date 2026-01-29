A Sport Bild szerint Palasics Kristóf a Szeged kézilabdacsapatához igazol

A Sport Bild értesülése szerint Palasics Kristóf, a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa távozik a német MT Melsungentől, és Szegedre igazol.
A német sportnapilap csütörtöki cikke szerint a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár Palasics szerződése, de arra is van esély, hogy a szegediek már idén nyáron kivásárolják őt.
A kapus korábban a Veszprém, a NEKA, majd a spanyol CB Ciudad de Logrono és a portugál SL Benfica játékosa volt, a Melsungenhez tavaly nyáron igazolt.
