Nemzeti Sportrádió

A Sport Bild szerint Palasics Kristóf a Szeged kézilabdacsapatához igazol

Vágólapra másolva!
2026.01.29. 18:19
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
MT Melsungen Palasics Kristóf OTP Bank-Pick Szeged
A Sport Bild értesülése szerint Palasics Kristóf, a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa távozik a német MT Melsungentől, és Szegedre igazol.

A német sportnapilap csütörtöki cikke szerint a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár Palasics szerződése, de arra is van esély, hogy a szegediek már idén nyáron kivásárolják őt.

A kapus korábban a Veszprém, a NEKA, majd a spanyol CB Ciudad de Logrono és a portugál SL Benfica játékosa volt, a Melsungenhez tavaly nyáron igazolt.

 

MT Melsungen Palasics Kristóf OTP Bank-Pick Szeged
Legfrissebb hírek

Palasics, Imre és Sipos az Eb legjobbjai között, lehet szavazni rájuk

Kézilabda
7 órája

Olvasóinknál Imre Bence kiemelkedett a magyar csapatból a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
9 órája

Chema Rodríguez: Most kell megmutatnunk, hogy milyen erős csapat vagyunk!

Kézilabda
2026.01.26. 18:23

Palasics Kristóf: Nem engedhetjük meg magunknak, hogy húsz gólt kapjunk egy félidő alatt

Kézilabda
2026.01.23. 20:22

Bartucz László: Csak erősíti a kettősünket, hogy egy klubban játszunk

Kézilabda
2026.01.23. 06:30

Vladan Matics nyáron visszatér a szegedi kézilabdaklubhoz

Kézilabda
2026.01.21. 11:19

Férfi kézi: Izlandról Franciaországba került a szegedi irányító

Kézilabda
2026.01.20. 14:33

Palasics Kristóf: A címeres mez van rajtunk, itt nincs olyan, hogy valaki elfárad

Kézilabda
2026.01.17. 11:28
Ezek is érdekelhetik