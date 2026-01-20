Rosta Miklós: Nekünk csak most kezdődik igazán az Európa-bajnokság

Egyik legjobb gólszerzőnk volt az Európa-bajnokság első két csoportmeccsén a lengyelek és az olaszok ellen Rosta Miklós, akinek az eddigieknél jóval nagyobb szerep jut a férfi kézilabda-válogatottban. A sérült Bánhidi Bence távollétében ugyanis első számú beállóvá lépett elő, Chema Rodríguez szövetségi kapitány pedig játszatja is rendesen, amit Rosta eddig tíz góllal hálált meg, ezzel a nemzeti együttes második legeredményesebb játékosa a 13 gólos Imre Bence mögött.

„Kissé valóban más ez a világverseny, mint az eddigiek voltak, de nagyon örülök, hogy több lehetőségem van segíteni a csapatnak. Nyilván mindenki örülne, ha a válogatott csapatkapitánya, Bánhidi Bence itt lenne velünk, és tudna segíteni a pályán, ám ha már így alakult, és a sérülése nem jött rendbe, megpróbálom helyettesíteni őt és a lehető legjobbat nyújtani. Érzem, hogy nagyobb felelősség van rajtam, ami egyébként ugyanakkora mindenkin, hiszen minden perc, minden labda, minden ­passz, minden védekezés számít” – mondta a Nemzeti Sportnak Kristianstadban Rosta Miklós, akinek 2020 óta sorozatban ez a nyolcadik világversenye a magyar válogatottal, egy tornát sem hagyott ki.

Pedig nagyon sokat kell küzdenie, hiszen az ellenfél védelmének közepén neki kell csatáznia, a lengyelek ellen például az óriási termetű Gebala fivérek között. A második félidő elején kapott is egy jó nagy ütést az orrára, igaz, nem tőlük, hanem Wiktor Jankowskitól, akit piros lappal azonnal végleg kiállítottak, Rosta viszont vissza tudott térni a pályára.

„Az első, lengyelek elleni meccs kicsit keményebb volt, kaptam az ütéseket rendesen jobbról-balról, a védőfalukkal fizikailag jóval nehezebb dolgom volt, mint a következő mérkőzésen az olasz védőkkel, bár gyorsaságban, lábmunkában meg az utóbbiak voltak jobbak. Ugyan kisebb termetűek, gyorsabbak, és kellemetlenebb stílusban játszanak, mint a többi csapat, amelyeket megszoktunk” – fogalmazott a Dinamo Bucuresti 26 éves légiósa.

Izland szerinte kissé olyan, mint az eddig két ellenfelünk összegyúrva, a játékosok egyszerre gyorsak és erősek is, így biztos benne, hogy erőnlét terén a kedd esti lesz a legnehezebb meccs a csoportunkban. Pláne úgy, hogy a középdöntő szempontjából számít a végeredmény, mert annak a csapatnak jóval nagyobb esélye lesz versenyben maradni a középdöntő után is, aki pontot visz magával a csoportból.

„Az izlandiakkal nagyon sokszor játszottunk az elmúlt években, és bár papíron mindig erősebbek voltak, rendre mi jöttünk ki jobban az összecsapásokból. Tudjuk, mire számíthatunk tőlük, és nyilván ők is tudják, mi mire készülünk, meglátjuk, ebből mi sül ki. Mi a szívünket-lelkünket kitesszük a pályára, és küzdünk, amíg csak tudunk” – emelte ki Rosta, aki szerint ez az izlandi generáció semmivel sem gyengébb, mint volt a korábbi, amelyet Aron Pálmarsson vezetett, aki egy ideig a világ legjobb játékosa volt. Most van helyette más, szerinte többen is, például Haukur Thrastarson és Ómar Ingi Magnússon is kirobbanó formában érkezett az Eb-re.

Az izlandiakra biztosan alaposabban tudtunk készülni, mint az eddigi ellenfeleinkre, lévén, több videóanyagunk és személyes tapasztalatunk is van róluk, nem cseréltek edzőt sem, mint például a lengyelek, amiben mindig benne van a meglepetésfaktor. De a játékos szerint sem szabad, hogy elbízzuk magunkat az elmúlt évek jó eredményei miatt, sőt, titokban abban reménykedik, hogy éppen az izlandiak fogják elbízni magukat, ami azért az elmúlt években igen jellemző volt rájuk.

„A lengyelek és az olaszok elleni magabiztos játék és győzelem megnyugvást ad, ám nekünk csak most kezdődik igazán az Eb, öt nagyon kemény meccs következik egymás után. Szükségünk lesz a nyugalomra a pályán is, de mindent bele kell adnunk, többet is, mint eddig, mert csak így fog menni Izland ellen” – tette hozzá Rosta Miklós.

Három évvel ezelptt, a világbajnokságon ugyanebben a csarnokban, a Kristianstad Arénában 30–28-ra győztük le Izlandot, többek között Rosta négy góljával.

