Női kézilabda: a Fradi sportigazgatója szerint a távozók is maradtak volna; Glauser az utolsó pillanatban döntött
„Reálisan nézve a bajnokság elúszott, de amíg van matematikai esély, nem adjuk fel” – idézte Paál László szavait az Üllői129 az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió 40x20 című podcastjére hivatkozva. Hozzátette ugyanakkor, hogy a klub számára továbbra is nagy célok maradtak az idény végére. „Amivel elégedett lennék, az a kupagyőzelem és a Final Four” – jelentette ki, miközben hangsúlyozta, hogy a játékosok ennél is tovább mennének. Elmondása szerint többen nem elégednének meg pusztán a négyes döntőbe jutással, hanem a végső győzelemért dolgoznak nap mint nap.
Átigazolások: nem mindenki jött, akit szerettek volna
A következő idény keretével kapcsolatban a vezetőség összességében elégedett. Mint elhangzott, nem minden kiszemeltet sikerült a Ferencvároshoz csábítani, voltak olyan tárgyalások, amelyek nem zárultak pozitívan. Ezekről Paál nem kívánt részleteket elárulni.
„Azt nem illik elmondani, kik nem jöttek ide” – mondta, majd annyit tett hozzá, hogy az érintett játékosok rivális klubokhoz kerültek. Hangsúlyozta: fordított helyzetben őt is zavarná, ha egy másik egyesület nyilvánosan beszélne ilyen ügyekről.
Elárulta azt is, hogy néhány poszton nem az első számú jelölt érkezett, ugyanakkor Jesper Jensen teljes mértékben elégedett a kialakított kerettel. A dán szakember szerint az új csapat már gondolkodásmódjában is egyre inkább tükrözi azt, amit elképzelt – nemcsak játéktudásban, hanem mentalitásban is. Ha azonban adódna lehetőség egy valóban meghatározó játékos szerződtetésére, azon a klub még elgondolkodna.
Fiatal magyar játékosok beépítése a cél
A Ferencváros hosszabb távú terveiben fontos szerepet kapnak a magyar fiatalok. A klubvezető elmondta, hogy Jesper Jensen rendszeresen tart edzéseket az utánpótlás számára is, és kifejezetten jó kapcsolatot ápol az akadémia edzőivel.
A fiatal játékosok élvezik az eltérő szemléletű foglalkozásokat, amelyeken a hangsúly az örömön és a felszabadultságon van. Jensen azt kéri tőlük, hogy mosolyogva dolgozzanak, a hibák miatt ne görcsöljenek, hiszen azokat később lehet javítani – ezt a filozófiát a felnőttcsapatnál is igyekszik meghonosítani.
A klub tervei szerint most szeretnék megtalálni azokat a tehetséges magyar játékosokat, akik már előrébb járnak fejlődésükben. Őket a Ferencvároshoz hoznák, majd kölcsönadással segítenék útjukat, hogy egy-két éven belül be lehessen őket építeni a felnőttcsapatba. Paál László elárulta: több esetben már aláírásközeli állapotban járnak.
Jesper Jensen a kultúrát is megváltoztatná az FTC női kézilabdacsapatánál
Jesper Jensen nyilatkozata körüli félreértés
A Dániában megjelent, nagy visszhangot kiváltó Jesper Jensen-nyilatkozatról is szó esett. A klub szerint egyértelműen félrefordításról és félreértelmezésről volt szó.
Mint elmondták, a vezetőedző nem kritikát akart megfogalmazni, hanem azt hangsúlyozta, hogy a sikerhez nem elég csak az edzések és mérkőzések idején kézilabdázónak lenni. A cél az, hogy a játékosok gondolkodásmódja is ezt tükrözze, és a sport a mindennapjaik része legyen.
Ezt a szemléletet Jensen az edzéseken is tudatosan gyakoroltatja. Gyakran nem ő vagy a másodedző avatkozik közbe egy-egy játékmegszakításnál, hanem a játékosokra bízza, hogy maguk beszéljék meg, mit rontottak el, min kell változtatni. Ezután pedig olyan intenzitással folytatják a gyakorlást, mintha éles tétmeccs zajlana – presztízskérdést csinálnak belőle. A klub szerint pontosan erre gondolt a dán szakember.
Jesper Jensen: Szükség van a magyar fiatalokra!
Jensen gyorsan otthonra talált a Fradinál
„Nagyon inspiráló számára, hogy a sporttelepen nagyon sok világsztárral találkozik nap mint nap. Együtt étkezünk a vízilabdásokkal, a labdarúgókkal. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a szakosztályok egymással, Jesper is az edzőkkel. Mindig megbeszélik a mérkőzéseket, gratulálnak egymásnak. Amikor az olimpiai sétányon végigmegy, nagy büszkeséggel tölti el, és őt nagyon inspirálja, hogy ide felzárkózzon ő is mint külföldi edző, aki a Ferencvárosban történelmet szeretne írni. Nagyon jó ember. Amikor nem edzésről van szó, hanem előtte, utána van, akkor egy jó humorú ember, nagyon élvezi az ittlétet. Nagyon tetszik neki Budapest, nagyon jókat mesél mind a klubról, mind a városról, mind az országról. Ez nagyon fontos, mert teljesen más gondolkodásmódú kultúrából érkezett, és ő ezt már abszolút átérzi. Amikor lemegy esténként sétálni a Duna-partra és látja azt a gyönyörű estét, azt elmeséli a volt játékosainak, a családjának. És még a hóban is biciklivel érkezett” – fogalmazott Paál.
Nehéz döntések a távozókkal kapcsolatban
A klubvezető elismerte: a távozó játékosok ügye volt az egyik legnehezebb része a tervezésnek. Elmondása szerint azok közül is mindenki maradni szeretett volna, akik nem folytatják a Ferencvárosnál.
Négy távozót is bejelentett a fehérvári jégkorongcsapat
A döntést rendkívül nehéz volt közölni velük, hiszen bár profi sportról van szó, az évek során erős érzelmi kötelék alakult ki a játékosok és a klub között.
Laura Glauser: nem tervezett búcsú
Külön kitért Laura Glauser helyzetére is, amely váratlanul érte a klubot. A tervek szerint a következő idényben három kiváló kapussal – Anna Kristensennel, Böde-Bíró Blankával és Glauserrel – vágtak volna neki az évnek. Glauser a Rapid Bucuresti játékosa lett pénteken.
„Jesper felvázolta, hogy mi a terve, hogyan fogja őket versenyeztetni. Mindenki elfogadta, és mi már megegyeztünk Laurával is. Egyszer csak nem jött vissza a szerződés. Hívtuk a menedzserét, ő sem értette, és mi adtuk azt a december 24-i határidőt, mondtuk, hogy aznap délig legyen kedves válaszolni. Előtte két perccel írt egy üzenetet, utána felhívtam, eléggé el volt érzékenyülve. Azt mondta, nagyon nehéz döntés volt, imádja a Fradit, Budapestet, de a családi dolgok előrébb valók voltak most neki. A kapusposztra nem tervezünk igazolni.”
Tomori Zsuzsanna esetében nem a Fradi döntött
Tomori Zsuzsanna távozásáról Paál László csak korlátozottan tudott beszélni, mivel a felek között titoktartási kötelezettséggel járó szerződés született. Egy dolgot azonban fontosnak tartott tisztázni: a klub szerette volna méltó módon elbúcsúztatni a játékost.
„Nem a mi döntésünk volt ez” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy éppen azért nem kommunikáltak részletesebben az ügyről, mert nem szerettek volna további indulatokat kelteni.
