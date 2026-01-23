Női kézilabda: a Fradi sportigazgatója szerint a távozók is maradtak volna; Glauser az utolsó pillanatban döntött

„Reálisan nézve a bajnokság elúszott, de amíg van matematikai esély, nem adjuk fel” – idézte Paál László szavait az Üllői129 az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió 40x20 című podcastjére hivatkozva. Hozzátette ugyanakkor, hogy a klub számára továbbra is nagy célok maradtak az idény végére. „Amivel elégedett lennék, az a kupagyőzelem és a Final Four” – jelentette ki, miközben hangsúlyozta, hogy a játékosok ennél is tovább mennének. Elmondása szerint többen nem elégednének meg pusztán a négyes döntőbe jutással, hanem a végső győzelemért dolgoznak nap mint nap.

Átigazolások: nem mindenki jött, akit szerettek volna

A következő idény keretével kapcsolatban a vezetőség összességében elégedett. Mint elhangzott, nem minden kiszemeltet sikerült a Ferencvároshoz csábítani, voltak olyan tárgyalások, amelyek nem zárultak pozitívan. Ezekről Paál nem kívánt részleteket elárulni.

„Azt nem illik elmondani, kik nem jöttek ide” – mondta, majd annyit tett hozzá, hogy az érintett játékosok rivális klubokhoz kerültek. Hangsúlyozta: fordított helyzetben őt is zavarná, ha egy másik egyesület nyilvánosan beszélne ilyen ügyekről.

Elárulta azt is, hogy néhány poszton nem az első számú jelölt érkezett, ugyanakkor Jesper Jensen teljes mértékben elégedett a kialakított kerettel. A dán szakember szerint az új csapat már gondolkodásmódjában is egyre inkább tükrözi azt, amit elképzelt – nemcsak játéktudásban, hanem mentalitásban is. Ha azonban adódna lehetőség egy valóban meghatározó játékos szerződtetésére, azon a klub még elgondolkodna.

Paál László (Fotó: Fradi.hu)

Fiatal magyar játékosok beépítése a cél

A Ferencváros hosszabb távú terveiben fontos szerepet kapnak a magyar fiatalok. A klubvezető elmondta, hogy Jesper Jensen rendszeresen tart edzéseket az utánpótlás számára is, és kifejezetten jó kapcsolatot ápol az akadémia edzőivel.

A fiatal játékosok élvezik az eltérő szemléletű foglalkozásokat, amelyeken a hangsúly az örömön és a felszabadultságon van. Jensen azt kéri tőlük, hogy mosolyogva dolgozzanak, a hibák miatt ne görcsöljenek, hiszen azokat később lehet javítani – ezt a filozófiát a felnőttcsapatnál is igyekszik meghonosítani.

A klub tervei szerint most szeretnék megtalálni azokat a tehetséges magyar játékosokat, akik már előrébb járnak fejlődésükben. Őket a Ferencvároshoz hoznák, majd kölcsönadással segítenék útjukat, hogy egy-két éven belül be lehessen őket építeni a felnőttcsapatba. Paál László elárulta: több esetben már aláírásközeli állapotban járnak.