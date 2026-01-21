Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: az FTC és a DVSC távozó légiósa is Bukarestben folytatja – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.01.21. 16:21
Orlane Kanor is Bukarestben folytatja (Fotó: MTI)
Címkék
FTC női kézilabda Rapid Bucuresti DVSC Orlane Kanor Océane Sercien-Ugolin női kézilabda NB I
A román élvonalbeli kézilabda-bajnokságban szereplő Rapid Bucuresti szerdán hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy Orlane Kanor a Ferencvárostól, Océane Sercien-Ugolin pedig a Debrecentől érkezik a nyáron a csapathoz.

A Ferencváros korábban már nyilvánosságra hozta, hogy Orlane Kanor az idény végén elhagyja a budapesti együttest, a Rapid Bucuresti pedig szerdán hivatalosan is megerősítette a szerződtetését. Hozzá hasonlóan egy másik francia játékos, a Debrecenben szereplő Océane Sercien-Ugolin érkezését is bejelentették a bukarestiek.

Kanor 2022 és 2024 között már volt a Rapid légiósa, míg előtte a Metzet erősítette. A 28 éves átlövő a Ferencvárossal 2025-ben Magyar Kupát nyert. Sercien-Ugolin a Debrecen előtt az azóta csődöt jelentő Vipers Kristiansand játékosa volt, de megfordult a Krimben és a Paris 92-ben is.

Sajtóhírek szerint Kanor 2029-ig, Sercien-Ugolin 2028-ig kötelezte el magát a bukaresti Rapidhoz. 

Korábban már írtunk róla, hogy szintén a román fővárosban folytatja pályafutását a Ferencváros orosz irányítója, Darja Dmitrijeva, aki a következő idénytől már a rivális CSM Bucuresti játékosa lesz.

 

