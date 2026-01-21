Kézilabda: az FTC és a DVSC távozó légiósa is Bukarestben folytatja – hivatalos

A Ferencváros korábban már nyilvánosságra hozta, hogy Orlane Kanor az idény végén elhagyja a budapesti együttest, a Rapid Bucuresti pedig szerdán hivatalosan is megerősítette a szerződtetését. Hozzá hasonlóan egy másik francia játékos, a Debrecenben szereplő Océane Sercien-Ugolin érkezését is bejelentették a bukarestiek.

Kanor 2022 és 2024 között már volt a Rapid légiósa, míg előtte a Metzet erősítette. A 28 éves átlövő a Ferencvárossal 2025-ben Magyar Kupát nyert. Sercien-Ugolin a Debrecen előtt az azóta csődöt jelentő Vipers Kristiansand játékosa volt, de megfordult a Krimben és a Paris 92-ben is.

Sajtóhírek szerint Kanor 2029-ig, Sercien-Ugolin 2028-ig kötelezte el magát a bukaresti Rapidhoz.

Korábban már írtunk róla, hogy szintén a román fővárosban folytatja pályafutását a Ferencváros orosz irányítója, Darja Dmitrijeva, aki a következő idénytől már a rivális CSM Bucuresti játékosa lesz.