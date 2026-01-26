Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi Eb: Javier Sabaté szerint Fazekas Gergő a magyar válogatott vezére

2026.01.26. 09:19
Fazekas Gergő minden tőle telhetőt megtesz az Európa-bajnokságon (Fotó: Szabó Miklós)
Javier Sabaté, a lengyel bajnok Wisla Plock vezetőedzője szerint Fazekas Gergő a magyar férfi kézilabda-válogatott új vezére.

A Veszprém volt vezetőedzője és a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az MTI-nek Malmőben úgy nyilatkozott: a nemzeti színekben már nem szereplő Lékai Máté, Ancsin Gábor és Mikler Roland nagyon fontos játékosok voltak, de ilyen a sport, ilyen az élet, és most az a fontos, hogy a fiatalok tegyenek egy lépést előre.

„Ez nem automatikusan fog megtörténni, időt kell adni nekik. Számomra világos, hogy Fazekas Gergő az új vezér a csapatban, de vannak más játékosok is, akiknek kell egy kis tapasztalat, egy kis idő, és szerintem jók lesznek” – mondta szinte tökéletes magyarsággal a spanyol szakvezető, akinek klubcsapatában Fazekason kívül Ilic Zoran és Szita Zoltán is játszik.

Hozzátette: az irányító Fazekas nagyon jó játékos és nagyon ambiciózus, mert minden edzésen tanulni és fejlődni akar.

„Nagyon fontos játékos lett, és biztos vagyok benne, hogy még jobb lesz” – szögezte le.

Javier Sabaté szerint nagy veszteség a magyar válogatott számára, hogy Bánhidi Bence az utolsó pillanatban lemaradt az Európa-bajnokságról sérülés miatt, mert bár az első számú beállóvá előlépett Rosta Miklós jól játszik, de Bánhidi a világ egyik legjobbja azon a poszton.

A magyar válogatott – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – vasárnap 35–32-re kikapott Szlovéniától, így egy ponttal áll a középdöntőbe.

A Plock vezetőedzője múlt pénteken a malmői mérkőzéseket a helyszínen nézte végig, és ott lesz pénteken és vasárnap Herningben a döntő hétvége meccsein is. A lengyel válogatott pont nélküli búcsúja kapcsán úgy vélekedett, hogy jobb játékosok vannak a csapatban, mint amit az eredmények mutatnak, de az új szövetségi kapitánynak még nagyon kevés ideje volt együtt dolgozni velük, nekik is egy kis türelemre van szükségük.

Megjegyezte: a lengyel kézilabdában nagyon sokat kell gondolkodni azon, mit kellene csinálniuk a jövőben.

A spanyol nemzeti együttes a csoportkört vereséggel zárta, a középdöntőt pedig két kudarccal kezdte, pedig korábban soha nem veszített sorozatban három Európa-bajnoki mérkőzést.

„Az előző generáció ideje már teljesen lejárt, és jött egy új korosztály, nagyon jó fiatalokkal. Mindenki többet várt, jobb szereplést, de most az a fontos, hogy hagyják őket dolgozni, mert szerintem egy-két év múlva nagyon jó csapat lesz belőlük” – vélekedett.

Sabaté a fiatalok közül elsősorban Marcos Fisre, Jan Gurrira, Natan Suárezre és Victor Romeróra hívta fel a figyelmet.

A címvédő Wisla Plock egyedüliként százszázalékos a lengyel élvonalban, a Bajnokok Ligája szegedi érdekeltségű csoportjában pedig a harmadik helyen áll.

„Majd meglátjuk, milyen lesz a második félév, például lesznek-e serültjeink, vagy nem? Az biztos, hogy most kezdődik az igazi szezon, most jön a legfontosabb időszak” – magyarázta.

A szakvezető leszögezte, hogy sorozatban harmadik alkalommal is meg akarják nyerni a bajnokságot, a Lengyel Kupát pedig visszahódítanák a nagy rivális Kielcétől. A BL-ben most még nem célkitűzés a négyes döntőbe kerülés, oda két év múlva akarnak eljutni.

„Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, és a mostani szezon eddigi része nagyon jó volt, de lépésről-lépésre szeretnénk jobbak lenni. Ha lesz lehetőségünk már most odajutni, akkor biztosan ki fogjuk használni” – közölte.

Ezek is érdekelhetik