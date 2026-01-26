Férfi kézi Eb: Javier Sabaté szerint Fazekas Gergő a magyar válogatott vezére

A Veszprém volt vezetőedzője és a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az MTI-nek Malmőben úgy nyilatkozott: a nemzeti színekben már nem szereplő Lékai Máté, Ancsin Gábor és Mikler Roland nagyon fontos játékosok voltak, de ilyen a sport, ilyen az élet, és most az a fontos, hogy a fiatalok tegyenek egy lépést előre.

„Ez nem automatikusan fog megtörténni, időt kell adni nekik. Számomra világos, hogy Fazekas Gergő az új vezér a csapatban, de vannak más játékosok is, akiknek kell egy kis tapasztalat, egy kis idő, és szerintem jók lesznek” – mondta szinte tökéletes magyarsággal a spanyol szakvezető, akinek klubcsapatában Fazekason kívül Ilic Zoran és Szita Zoltán is játszik.

Hozzátette: az irányító Fazekas nagyon jó játékos és nagyon ambiciózus, mert minden edzésen tanulni és fejlődni akar.

„Nagyon fontos játékos lett, és biztos vagyok benne, hogy még jobb lesz” – szögezte le.