Férfi kézilabda NB I: Veszprém 46, Marguc 1700!
A találkozón az idény végén távozó Gasper Marguc megszerezte 1700. gólját is a Veszprémben. A továbbra is százszázalékos bakonyiaknál a szlovén szélső összességében 12-ig jutott, a világbajnoki ezüstérmes horvát Ivan Martinovic nyolc góllal, a svéd Mikael Appelgren 17 védéssel járult hozzá a sikerhez. A hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér hétszer talált be.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
18. FORDULÓ
HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS–ONE VESZPRÉM HC 27–46 (16–22)
Gyöngyös, 1000 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
GYÖNGYÖS: Sledar – Végh B. 2, Nagy Á., Bálint B. 1, HEGEDŰS M. 4, LANG 4, EDWARDS 7. Csere: Marczika, Tomics (kapusok), Ubornyák 2, Neves 5, Jaros, Gráf 1, Dobi, Jóga N. 1. Edző: Bíró Balázs
VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 12, el-Dera 4, PESMALBEK 6, Ligetvári, Dodics, Molnár R. 3. Csere: Thiagus Petrus, MARTINOVIC 8, Hesam 2, Dopjera 1, REMILI 5, Adel 3 (1), Ali Zein 2 (1). Edző: Xavier Pascual
Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 12. p.: 5–9. 18. p.: 8–13. 24. p.: 11–17. 36. p.: 18–26. 42. p.: 19–32. 48. p.: 20–38. 54. p.: 22–43. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/–, ill. 4/2
MESTERMÉRLEG
Bíró Balázs: – Már a jövő heti komlói mérkőzésre való felkészülést szolgálta a találkozó. A motivált Veszprém ellen nagyon nehéz volt érvényesülni. Küzdöttek, hajtottak a fiúk nem tudom elmarasztalni őket. Ez a realitás.
Xavier Pascual: – Meg akartuk mutatni, hogy a Nantes elleni mérkőzés csak egy kisiklás volt, nem az az igazi arcunk. A második félidőben végig éreztem, hogy nem csak nyerni akarunk, ki akarjuk végezni az ellenfelet. Megmutattuk, hogy hatvan percig is tudunk jók lenni.
|AZ ÁLLÁS
|1. Veszprém
|18
|18
|–
|–
|730–490
|+240
|36
|2. Szeged
|19
|16
|1
|2
|669–523
|+146
|33
|3. Tatabánya
|18
|14
|–
|4
|558–513
|+45
|28
|4. FTC
|18
|11
|1
|6
|595–556
|+39
|23
|5. Csurgó
|19
|7
|3
|9
|528–517
|+11
|17
|6. Balatonfüred
|18
|8
|1
|9
|477–517
|–40
|17
|7. Győr
|18
|7
|2
|9
|531–542
|–11
|16
|8. PLER
|18
|7
|2
|9
|477–522
|–45
|16
|9. NEKA
|18
|6
|3
|9
|486–525
|–39
|15
|10. Szigetszentmiklós
|18
|6
|1
|11
|463–529
|–66
|13
|11. Gyöngyös
|18
|6
|–
|12
|479–543
|–64
|12
|12. Budai Farkasok-Rév
|18
|3
|5
|10
|473–534
|–61
|11
|13. Komló
|18
|3
|3
|12
|476–532
|–56
|9
|14. Budakalász
|18
|3
|2
|13
|481–580
|–99
|8