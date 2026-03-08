Férfi kézilabda NB I: Veszprém 46, Marguc 1700!

A találkozón az idény végén távozó Gasper Marguc megszerezte 1700. gólját is a Veszprémben. A továbbra is százszázalékos bakonyiaknál a szlovén szélső összességében 12-ig jutott, a világbajnoki ezüstérmes horvát Ivan Martinovic nyolc góllal, a svéd Mikael Appelgren 17 védéssel járult hozzá a sikerhez. A hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér hétszer talált be.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

18. FORDULÓ

HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS–ONE VESZPRÉM HC 27–46 (16–22)

Gyöngyös, 1000 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

GYÖNGYÖS: Sledar – Végh B. 2, Nagy Á., Bálint B. 1, HEGEDŰS M. 4, LANG 4, EDWARDS 7. Csere: Marczika, Tomics (kapusok), Ubornyák 2, Neves 5, Jaros, Gráf 1, Dobi, Jóga N. 1. Edző: Bíró Balázs

VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 12, el-Dera 4, PESMALBEK 6, Ligetvári, Dodics, Molnár R. 3. Csere: Thiagus Petrus, MARTINOVIC 8, Hesam 2, Dopjera 1, REMILI 5, Adel 3 (1), Ali Zein 2 (1). Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 12. p.: 5–9. 18. p.: 8–13. 24. p.: 11–17. 36. p.: 18–26. 42. p.: 19–32. 48. p.: 20–38. 54. p.: 22–43. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/–, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Már a jövő heti komlói mérkőzésre való felkészülést szolgálta a találkozó. A motivált Veszprém ellen nagyon nehéz volt érvényesülni. Küzdöttek, hajtottak a fiúk nem tudom elmarasztalni őket. Ez a realitás.

Xavier Pascual: – Meg akartuk mutatni, hogy a Nantes elleni mérkőzés csak egy kisiklás volt, nem az az igazi arcunk. A második félidőben végig éreztem, hogy nem csak nyerni akarunk, ki akarjuk végezni az ellenfelet. Megmutattuk, hogy hatvan percig is tudunk jók lenni.