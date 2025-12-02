Férfi kézi NB I: távozik Tatabányáról a válogatott balszélső, ikertestvére mellé szerződik

Krakovszki Bence három idény után távozik Tatabányáról – a közleményből nem derült ki, hogy melyik lesz a következő klubja, de nem sokkal később kiderült: Győrben folytatja.

A győri klub előbb a közösségi médiában tett közzé olyan videót, amelyből az következik: Krakovszki Bence az ETO-ban folytatja, ugyanott, ahol ikertestvére, Krakovszki Zsolt játszik – és nem sokkal később a hivatalos bejelentés is megtörtént.

„Nagyon örülök, hogy hazatérhetek Győrbe. Továbbra is minden szál ide köt, és külön öröm, hogy otthonomban, a szülővárosomban lehetek első osztályú sportoló nyártól. Ikertestvéremmel, Zsolttal végre nevelőegyesületünkben is együtt szerepelhetünk a magyar élvonalban. Vonzó számomra az a kép, amit Győrben terveznek. Úgy látom, minden adott, hogy a sportra és a minél jobb játékra koncentráljak. A kiszámíthatóság és a stabilitás számunkra is nagyon fontos. Ugyan a következő hét hónapban még természetesen jelenlegi csapatom sikeréért küzdök, de már nagyon várom a nyarat, hogy újra zöld-fehérben szerepelhessek” – idézi a győri klubhonlap Krakovszki Bencét, akinek jövő nyártól érvényes szerződése két évre szól.

A 23 éves balszélső tagja a jövő év eleji Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott bő keretének.