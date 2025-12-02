Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: távozik Tatabányáról a válogatott balszélső, ikertestvére mellé szerződik

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 13:29
null
Krakovszki Bence (Fotó: Török Attila)
Címkék
ETO University Handball Mol Tatabánya KC Krakovszki Bence
Krakovszki Bence a következő idénytől máshol folytatja pályafutását – adta hírül kedden hivatalos felületein a férfi kézilabda NB I-ben szereplő Mol Tatabánya KC.

Krakovszki Bence három idény után távozik Tatabányáról – a közleményből nem derült ki, hogy melyik lesz a következő klubja, de nem sokkal később kiderült: Győrben folytatja.

A győri klub előbb a közösségi médiában tett közzé olyan videót, amelyből az következik: Krakovszki Bence az ETO-ban folytatja, ugyanott, ahol ikertestvére, Krakovszki Zsolt játszik – és nem sokkal később a hivatalos bejelentés is megtörtént.

„Nagyon örülök, hogy hazatérhetek Győrbe. Továbbra is minden szál ide köt, és külön öröm, hogy otthonomban, a szülővárosomban lehetek első osztályú sportoló nyártól. Ikertestvéremmel, Zsolttal végre nevelőegyesületünkben is együtt szerepelhetünk a magyar élvonalban. Vonzó számomra az a kép, amit Győrben terveznek. Úgy látom, minden adott, hogy a sportra és a minél jobb játékra koncentráljak. A kiszámíthatóság és a stabilitás számunkra is nagyon fontos. Ugyan a következő hét hónapban még természetesen jelenlegi csapatom sikeréért küzdök, de már nagyon várom a nyarat, hogy újra zöld-fehérben szerepelhessek” – idézi a győri klubhonlap Krakovszki Bencét, akinek jövő nyártól érvényes szerződése két évre szól.

A 23 éves balszélső tagja a jövő év eleji Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott bő keretének.

 

ETO University Handball Mol Tatabánya KC Krakovszki Bence
Legfrissebb hírek

Férfi kézi NB I: a Győr bejelentette Bombac távozását – hivatalos

Kézilabda
2025.11.27. 21:14

A Balatonfüred és a Tatabánya is nyert hazai pályán a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.19. 20:08

Férfi kézi NB I: egyik legjobbját veszítheti el az ETO – reagált a klub és a Széchenyi Egyetem is

Kézilabda
2025.11.14. 14:45

Férfi kézilabda NB I: a NEKA otthonában is nyert a Tatabánya

Kézilabda
2025.11.12. 20:32

A Tatabánya idegenbeli döntetlennel ejtette ki az FTC-t a Magyar Kupából

Kézilabda
2025.11.05. 19:42

Férfi kézilabda Ek: svájci és osztrák ellenfél a magyar csapatoknak

Kézilabda
2025.10.21. 12:29

A Tatabánya megfordította a párharcot, és továbbjutott a férfi kézi Európa-kupában

Kézilabda
2025.10.18. 19:48

Kétgólos hátrányba került a Tatabánya a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.10.12. 20:26
Ezek is érdekelhetik