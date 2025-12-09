Angela Malestein szíve szerint csak a női kézi-vb döntőjében találkozott volna a mieinkkel

„Le akartuk a győzni a franciákat, és ezt jó játékkal tudtuk megtenni. Kiváló kapusteljesítménnyel a hátunk mögött gyorsan játszhattunk, és ez meghozta az eredményét” – összegezte a hétfői csoportdöntőt Angela Malestein, miközben gyerekek kúsztak-másztak, szaladgáltak mögötte az interjúfolyosón. A játékosok családtagjairól volt szó, akik a lefújás után egyből bemehettek a pályára is, a Malestein-mezes kislány később egy pillanatra félbe is szakította a beszélgetést. Érthető a ragaszkodás, idény közben keveset látják a külföldön játszókat.

A Ferencváros klasszis jobbszélsője számára a hazai közönség mellett azért is különleges lesz a mieink elleni negyeddöntő, mert hat klubtársa szerepel a magyar keretben.

„Bárcsak mindkét csapat ott lehetne az elődöntőben, döntőben, de sajnos ez nem lehetséges, és a negyeddöntőben egymás ellen fogunk pályára lépni. Remélem, a kézilabda ünnepe lesz a szerdai mérkőzés, amelyen aztán győzzön a jobbik!” – mondta sportszerűen ezzel kapcsolatban Malestein, aki bevallotta, eddig nem tudta követni a mieink vb-meccseit. Pluszmotivációt jelent számára, hogy meghosszabbítsa barátnője válogatott karrierjét.

„Tisztelem Abbinghot és Polmant a döntésük miatt, hogy ez az utolsó nagy tornájuk a válogatottal. Estavana a legjobb barátnőm, tizenkét éves korunkban már együtt szerepeltünk az utánpótlás-válogatottban, ki kell élveznünk, hogy még mindig együtt játszhatunk, ráadásul az is megadatott, hogy egy hazai vébén vehetünk részt. Mindent meg fogok tenni, hogy ne a szerdai legyen az utolsó közös meccsünk!” – jelentette ki, majd hozzátette, nem foglalkoznak azzal, hogy a magyar csapathoz képest egy nappal kevesebbet pihenhetnek, az csak kifogás lenne, ezt a helyzetet kell megoldaniuk.

A Győri ETO balátlövője, Kelly Dulfer amellett, hogy a holland válogatott védekezésének az oszlopa, támadásban is meghatározó szerepet kap. Mint lapunknak elmondta, kicsit sem nyomásként élik meg a hazai rendezést.

„Hihetetlen érzés hazai pályán játszani, a csarnokban minden meccsünkön nagy partit csapnak a szurkolók, ami sok erőt és örömöt ad nekünk” – fogalmazott, majd a magyar válogatott elleni negyeddöntővel kapcsolatban hozzátette:

„Láttam a magyar csapat Dánia elleni meccsét, Szemerey Zsófi igazán remekül védett – tért ki győri csapattársára. – Magyar klubban játszom, így különleges lesz számomra a negyeddöntő. A franciák elleni mérkőzés is azért volt számunkra fontos, hogy utána jó érzésekkel készülhessünk a kieséses szakaszra.”

Dulfert arról is kérdeztük, a svéd Henrik Signell mit tudott hozzátenni a csapat alapstílusához. „Természetesen minden edző hozza a saját elgondolását. Amit kiemelnék, hogy hollandként nagyon élvezzük, mennyi szabadságot ad nekünk a pályán, csomó helyzetben mi dönthetünk, de egyébként is kikéri a véleményünket, ez újdonságot jelentett számunkra.”

A magyar–holland negyeddöntő szerdán 18 órakor kezdődik, győztesére a norvég–montenegrói továbbjutója vár a négy között.