A mieinket is feldobja, hogy végre tömött lelátók előtt játszhatnak a hollandok elleni vb-negyeddöntőben

• Rotterdam
2025.12.09. 15:27
Papp Nikoletta is kihasználta a hétfői, kézilabdamentes napot (Fotó: Árvai Károly)
Jól jött a magyar női kézilabda-válogatott játékosainak a plusz egy szabadnap, de már gőzerővel készülnek a társházigazda hollandok elleni szerdai világbajnoki negyeddöntőre. A mieinket is feldobja, hogy végre tömött lelátók előtt léphetnek pályára Rotterdamban.

 

A negyeddöntő előtti két napot kihasználva a hétfő kézilabdamentesen telt a magyar játékosoknak, az erőltetett menet közepette már nagy szükségük volt egy kis kikapcsolódásra. 

Kiraktak minket a belvárosban, és mindenki azt csinált, amihez kedve volt. Engem a férjem és családja látogatott meg, velük töltöttem az időt, beültünk egy kávézóba és beszélgettünk. Hosszú hetek után ez volt az első alkalom, hogy kiszakadhattunk a világbajnokságból” – mondta a Nemzeti Sportnak a keddi médiafélórán Papp Nikoletta, aki hozzátette, kedden már a videózáson kívül rendes labdás edzésük is lesz, ami sokat számít, erre a kétnaponta játszott meccsek között ritkán volt mód. 

VÁMOS PETRA MÁR JOBBAN VAN

A Dánia elleni mérkőzést betegség miatt kihagyó Vámos Petráról Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt mondta az MTI-nek: jobban van, hétfőn a szállodában pihent és már szobakerékpározott, az esti labdás edzésen megnézik, milyen állapotban van, az orvosi stáb ezt követően dönt a szerepeltetéséről.

 

Bármilyen állapotban lesz, akkor is pályán akar majd lenni. A válogatott érdekei mellett a klubjára és játékosra is kell gondolnunk” – hangsúlyozta a szakvezető.

Hétfő este a csapat együtt nézte a francia–holland meccset, így adta magát a kérdés, melyek voltak az első benyomások negyeddöntős ellenfelünkről. 

Igazából pártatlanul nézhettük a mérkőzést, mert nehéz volt előzetesen eldönteni, melyik ellenfél lenne a jobb nekünk. Tudtuk, hogy a hollandok hazai pályán nagyon erősek, és benne van a pakliban, hogy megverik a franciákat. Nagyon színes játékot játszanak, és látszik, élvezik a hangulatot, és hogy a saját közönségük előtt örömjátékot mutathatnak be. Eddig veretlenek a vébén, szeretnénk megszakítani ezt a sorozatukat” – jelentette ki Papp, aki elmondta, a magyar csapatot is feldobja, hogy várhatóan telt ház előtt léphet pályára (cikkünk írásakor már csak az egyik kapu mögötti szektorokba akadt néhány belépő). 

Örülünk, hogy telt ház előtt játszhatunk, mert ez eddig nem volt jellemző a mérkőzésekre, és ez nekünk is ad egy pluszt, úgyhogy a többiek nevében is mondhatom, hogy már nagyon várjuk.”

Így várja Papp Nikoletta mellett Klujber Katrin, Albek Anna és Szmolek Apollónia a hollandok elleni negyeddöntőt

 

Való igaz, a nézőszám eddig komoly kritikát kapott, a Hollandiában rendezett találkozókra még inkább az volt a jellemző, hogy a helyi szurkolók csak azokon a napokon jöttek ki, mikor együttesük játszott, egyébként kongó lelátók előtt léptek pályára a csapatok. 

A holland válogatottnak az átlövősora és a szélsői is erősek, így a védekezésünket illetően nagy kérdés, mire helyezzük inkább a hangsúlyt. Papp ezzel kapcsolatban megjegyezte, ez a taktikai megbeszélés még kedd délután fog csak megtörténni, az mindenesetre előny lehet, hogy Szemerey Zsófi három holland játékost is közelről ismerhet Győrből. 

A dánok elleni meccs előtt Helena Elver kapcsán is sokat tudott nekünk, védőknek segíteni. Magunk is sokat elemezzük az ellenfelet, de egészen más, amikor valaki nap mint nap testközelből látja az edzéseken – folytatta. – Nagyon oda kell arra is figyelnünk, hogy jól helyezzük a lövéseket, és ne legyenek könnyű labdaeladásaink, mert a hibákat kihasználva villámgyorsan indulnak a hollandok.”

A japánok, majd a dánok ellen lejátszott, végletekig kiélezett mérkőzések mentálisan is sokat kivettek a csapatból, az ilyen meccseket nehezebben lehet maguk mögött hagyni. Papp ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy régen voltak ilyen közel a világ élmezőnyébe tartozó dánokhoz, így ebből erőt is tudtak meríteni. 

A nyolcba jutás már egy fontos mérföldkő volt, ugyanez legutóbb tizenkét éve sikerült világbajnokságon a mieinknek, ez viszont korántsem tölti el megnyugvással a magyar játékosokat. 

Nem elégszünk meg ennyivel, nagy vágyunk, hogy újra a négybe jussunk. A hivatalos elvárás a legjobb hat közé kerülés, azonban nekünk ennél merészebb álmaink vannak. A tavalyi Eb után ismét itt vagyunk az elődöntő kapujában, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megragadjuk az esélyt.”

Csak a tények kedvéért rögzítsük, a negyeddöntőben alulmaradó csapatokat a középdöntős teljesítményük alapján rangsorolják, ez a mieink szempontjából azt jelenti, hogy ha nem sikerül legyőzni a hollandokat, akkor valószínűleg a hetedik helyen fejeznénk be a vb-t.

„MAXIMALISTA CSAPAT VAGYUNK, A LEGVÉGSŐKIG SZERETNÉNK ELJUTNI”

A családom is meglepődött, amikor azt mondtam nekik, gyorsan elrepült ez a három hét” – jegyezte meg a keddi sajtófélórán Szmolek Apollónia, a magyar válogatottal első világversenyén szereplő beálló. 

 

Hálás vagyok, hogy itt lehetek. Kétnaponta követik egymást a mérkőzések, nincs idő közöttük sokat agyalni a történteken. Azért küzdöttünk, hogy eljussunk a végső szakaszba, Maximalista csapat vagyunk, mindenki a legjobbját akarja nyújtani minden mérkőzésen. Vasárnap is látszódott, hogy az utolsó pillanatig küzdöttünk, ez várható tőlünk a hollandok elleni negyeddöntőben is. A legvégsőkig szeretnénk eljutni, ehhez a következő lépcsőfokot szerdán tehetjük meg” – tette hozzá az Esztergom játékosa. 

 

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE
December 9., kedd (Dortmund)
17.15: Németország–Brazília (Tv: M4 Sport)
20.30: Norvégia–Montenegró (Tv: M4 Sport)
December 10., szerda (Rotterdam)
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)

