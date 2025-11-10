Nemzeti Sportrádió

Hugo Descat: A hitünk volt a fordítás kulcsa  Szegeden

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.11.10. 07:03
null
A meccs legjobb gólszerzője, Hugo Descat (jobbra) szerint a szombati Szeged–Veszprém is bizonyítja, hogy a kézilabdában bármi megtörténhet (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
férfi kézilabda NB I Hugo Descat One Veszprém HC OTP Bank-Pick Szeged
A címvédő One Veszprém HC a találkozó utolsó negyedében tudta a maga javára fordítani az OTP Bank-Pick Szeged elleni bajnoki rangadót.

Már öt pont a különbség a vesztett pontokat figyelve az ősi rivális Veszprém és Szeged között a magyar bajnokság alapszakaszában.

Sajnos a szombaton történteket beárnyékolta a Pick Arénában a mérkőzés közben hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván tragédiája. A szegedi csapat technikai vezetője 37 évet töltött a klub kötelékében. Hogy távozása mekkora veszteséget jelent, azt a vasárnap délelőtt a csarnoknál az emlékére gyertyát gyújtó tömeg nagysága jelzi.

Nehéz ilyenkor magáról a rangadóról írni, pedig a pályán mindkét fél megjárta a mennyet és a poklot is. Kezdődött a veszprémi egyiptomi kontingens erőteljes játékával, Ahmed Adel és Ahmed Hesam is a nyáron érkezett a címvédőhöz, és rögtön az első rangadójukon berúgták az ajtót. Nem sokkal később a Szeged nyári szerzeménye, Jim Gottfridsson is követte őket, a svéd irányítózsenit élmény volt nézni az első félidő hajrájában, majd azt is, amit a másik játékmesterrel, Lazar Kukiccsal közösen előadott úgy a 45. percig.

VÉLEMÉNYEK
Nedim Remili, a Veszprém jobbszélsője:A második félidőben megvolt az önbizalmunk ahhoz, hogy támadásban meg tudjuk oldani a feladatainkat, védekezésben pedig megtaláltuk a jó taktikát. Az intenzitás sokáig hiányzott, de amikor odatettük magunkat, közé tudtuk tenni a különbséget. Egy meccs hatvan percig tart, nem az számít, hogy a negyvenötödikben mi az állás. Nagyot küzdött mindkét csapat.
Bánhidi Bence, a Szeged beállója: Kontroll alatt tartottuk a meccset negyvenöt percig, aztán tizenöt perc alatt éppen az ellenkezője történt. Elkezdtünk kapkodni, buta hibáink voltak, és erőltettük a hét a hat elleni támadásokat annak ellenére, hogy nem működött. A közönség fantasztikus volt, rajtuk semmi sem múlt. Ez a mi kezünkben volt, egy ilyen meccset egyszerűen nem szabad elveszíteni hatgólos előnyről hazai pályán.

A Tisza-partiak uralták a találkozót, hat góllal vezettek a találkozó utolsó negyedére fordulva. Ekkor mindkét edző változtatott, Michael Apelgren a hét mezőnyjátékossal való támadójátékkal szerette volna lezárni a mérkőzést, amire Xavier Pascual védekezésben öt-egyes formációval válaszolt. Végül a katalán szakember húzásai jöttek be, Nedim Remili jobbátlövőből bement középre irányítani. A balkezes francia a hátára vette az Építőket, amely szépen, fokozatosan ledolgozta a hátrányát.

Négy perccel a vége előtt Hugo Descat egyenlített, 58:14-nél szintén az ő találatával lett meg a vezetés is. Erre Sebastian Frimmelnek még volt válasza hétméteresből, de jött Remili, aki 35 másodperccel a vége előtt kialakította a 32–31-es végeredményt.

„Hiába voltunk hat góllal lemaradva, mégsem mondhatjuk, hogy addig katasztrofális meccsünk volt – kezdte a Nemzeti Sportnak adott értékelését Hugo Descat, a Veszprém francia balszélsője. – A Szeged nagyon jól játszott, Mikler Roland szokás szerint már megint ellenünk fogott ki jó napot. Sokáig nem tudtunk mit kezdeni vele sem, de hittünk magunkban, ami a fordítás kulcsa volt. Nem voltunk jó helyzetben, de ismét láthattuk, hogy a kézilabdában tényleg minden megtörténhet.”

Descat kilenc gólt szerzett, csupán egyszer rontott mezőnyből és hetesből is, a 26–20-as hátrány után hátralévő 13 percben háromszor talált be. Nála csak Remili volt eredményesebb a négy góljával ebben a periódusban, ezzel bebizonyítva, miért ő a Veszprém legfontosabb játékosa és talán az egyetlen igazi szupersztárja. Igaz, Rodrigo Corrales is megmutatta a legnagyobb kapusok ismérvét, a hajrára beszállva csak hármat védett, de mindegyiket kulcspillanatban.

„Még csak november van, de már most is azt mondhatjuk, hogy hosszú idény van mögöttünk. Elég csak arra gondolni, hogy a klubvilágbajnokság döntőjét milyen régen veszítettük el a Barca ellen. Ez a Szeged elleni most fontos győzelem volt, tudtuk már a rangadó előtt is, hogy három pontot elveszítettek, ezzel a mostani sikerünkkel nagy lépést tettünk az alapszakasz megnyerése felé. Ez fontos lenne, mert így a döntőben, ha úgy alakul, két meccset is saját szurkolóink előtt játszhatnánk” – bizakodott Descat.

A szombaton az ETO ellen szintén felsőházi rangadót nyerő Mol Tatabánya KC tovább folytatja őszi menetelését. A Bányász ugyanúgy hétből héttel áll, mint a Veszprém, ami a Szeged szempontjából aggasztó lehet a folytatást illetően.

Kapcsolódó tartalom

Drámai végjáték Szegeden, hatgólos hátrányból felállva nyert a Veszprém

A meccs legjobbja a kilencgólos Hugo Descat volt, de Nedim Remili szerezte a győztes találatot.

Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője

Dobozi Iván 37 éve dolgozott a délmagyarországi klubnál.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
8. FORDULÓ
Szeged–Veszprém 31–32 (16–13)
Szeged, 7205 néző. Vezette: Hargitai, Markó
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 1, GARCIANDIA 7, Kalaras, Mackovsek 3, FRIMMEL 7 (4), KUKICS 4. Csere: Thulin (kapus), BÁNHIDI 6, Röd, Bodó, GOTTFRIDSSON 3, Szilágyi B., Jelinic. Edző: Michael Apelgren
VESZPRÉM: APPELGREN – Lenne 1, REMILI 8, El Dera 1, ADEL 3, Hesam 3, DESCAT 9 (4). Csere: CORRALES (kapus), Thiagus Petrus, Pesmalbek 2, Ligetvári, Ali Zein 2, Cindric, Martinovic 3, Gáncs-Pető. Edző: Xavier Pascual
Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 6. p.: 2–4. 8. p.: 5–4. 10. p.: 5–6. 13. p.: 8–7. 19. p.: 12–10. 22. p.: 13–11. 25. p.: 13–13. 33. p.: 17–13. 37. p.: 19–14. 41. p.: 21–15. 44. p.: 22–18. 47. p.: 25–19. 50. p.: 26–23. 52. p.: 27–25. 56. p.: 28–28. 59. p.: 30–31
Kiállítások: 8, ill. 4 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Azonos képességű csapatok rangadói rendszerint a hajrában dőlnek el. A kudarc karaktert épít, most szenvedünk, de ígérem, hogy megerősödve kecmergünk ki a hullámvölgyből.
Xavier Pascual: – Bő negyvenöt percen át ellenfelünk irányított. A hajrához érve megpróbáltunk változtatni, és ekkor egy új meccs kezdődött, melynek során felénk billent a mérleg nyelve. A Szeged ezúttal is nagyon megnehezítette dolgunkat. Fontos két ponttal gazdagodtunk.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Szeged

10

7

1

2

335–274

+61 

15 

  2. Veszprém

7

7

291–200

+91 

14 

  3. Tatabánya

7

7

231–191

+40 

14 

  4. FTC

9

5

4

302–299

+3 

10 

  5. Győr

8

4

4

245–230

+15 

  6. Budai Farkasok-Rév

7

2

3

2

194–214

–20 

  7. Szigetszentmiklós

9

3

1

5

247–278

–31 

  8. Csurgó

9

2

2

5

255–262

–7 

  9. NEKA

8

2

2

4

213–229

–16 

10. Gyöngyös

9

3

6

250–281

–31 

11. PLER

8

2

2

4

228–263

–35 

12. Komló

8

2

1

5

218–233

–15 

13. Balatonfüred

8

2

1

5

212–236

–24 

14. Budakalász

7

2

1

4

204–235

–31 

 

férfi kézilabda NB I Hugo Descat One Veszprém HC OTP Bank-Pick Szeged
Legfrissebb hírek

Kigyulladt a szomszédos uszodában a szauna, félbeszakadt a Budai Farkasok–Budakalász bajnoki

Kézilabda
14 órája

Elmozdult az utolsó helyről a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.08. 20:08

Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője

Kézilabda
2025.11.08. 19:39

Drámai végjáték Szegeden, hatgólos hátrányból felállva nyert a Veszprém

Kézilabda
2025.11.08. 18:28

Szeged–Veszprém: jön az idény első szuperrangadója!     

Kézilabda
2025.11.08. 11:57

A komlói Menyhárt Máté sohasem adja fel, bármi is történik

Kézilabda
2025.11.07. 11:11

Férfi kézilabda NB I: súlyos büntetést kapott a Komló a bírók inzultálásáért

Kézilabda
2025.11.04. 15:28

Férfi kézi: Smárason Barcelonában járt, megszületett a megegyezés – videó

Kézilabda
2025.10.31. 12:19
Ezek is érdekelhetik