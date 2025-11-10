Hugo Descat: A hitünk volt a fordítás kulcsa Szegeden
Már öt pont a különbség a vesztett pontokat figyelve az ősi rivális Veszprém és Szeged között a magyar bajnokság alapszakaszában.
Sajnos a szombaton történteket beárnyékolta a Pick Arénában a mérkőzés közben hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván tragédiája. A szegedi csapat technikai vezetője 37 évet töltött a klub kötelékében. Hogy távozása mekkora veszteséget jelent, azt a vasárnap délelőtt a csarnoknál az emlékére gyertyát gyújtó tömeg nagysága jelzi.
Nehéz ilyenkor magáról a rangadóról írni, pedig a pályán mindkét fél megjárta a mennyet és a poklot is. Kezdődött a veszprémi egyiptomi kontingens erőteljes játékával, Ahmed Adel és Ahmed Hesam is a nyáron érkezett a címvédőhöz, és rögtön az első rangadójukon berúgták az ajtót. Nem sokkal később a Szeged nyári szerzeménye, Jim Gottfridsson is követte őket, a svéd irányítózsenit élmény volt nézni az első félidő hajrájában, majd azt is, amit a másik játékmesterrel, Lazar Kukiccsal közösen előadott úgy a 45. percig.
|VÉLEMÉNYEK
|Nedim Remili, a Veszprém jobbszélsője: – A második félidőben megvolt az önbizalmunk ahhoz, hogy támadásban meg tudjuk oldani a feladatainkat, védekezésben pedig megtaláltuk a jó taktikát. Az intenzitás sokáig hiányzott, de amikor odatettük magunkat, közé tudtuk tenni a különbséget. Egy meccs hatvan percig tart, nem az számít, hogy a negyvenötödikben mi az állás. Nagyot küzdött mindkét csapat.
|Bánhidi Bence, a Szeged beállója: – Kontroll alatt tartottuk a meccset negyvenöt percig, aztán tizenöt perc alatt éppen az ellenkezője történt. Elkezdtünk kapkodni, buta hibáink voltak, és erőltettük a hét a hat elleni támadásokat annak ellenére, hogy nem működött. A közönség fantasztikus volt, rajtuk semmi sem múlt. Ez a mi kezünkben volt, egy ilyen meccset egyszerűen nem szabad elveszíteni hatgólos előnyről hazai pályán.
A Tisza-partiak uralták a találkozót, hat góllal vezettek a találkozó utolsó negyedére fordulva. Ekkor mindkét edző változtatott, Michael Apelgren a hét mezőnyjátékossal való támadójátékkal szerette volna lezárni a mérkőzést, amire Xavier Pascual védekezésben öt-egyes formációval válaszolt. Végül a katalán szakember húzásai jöttek be, Nedim Remili jobbátlövőből bement középre irányítani. A balkezes francia a hátára vette az Építőket, amely szépen, fokozatosan ledolgozta a hátrányát.
Négy perccel a vége előtt Hugo Descat egyenlített, 58:14-nél szintén az ő találatával lett meg a vezetés is. Erre Sebastian Frimmelnek még volt válasza hétméteresből, de jött Remili, aki 35 másodperccel a vége előtt kialakította a 32–31-es végeredményt.
„Hiába voltunk hat góllal lemaradva, mégsem mondhatjuk, hogy addig katasztrofális meccsünk volt – kezdte a Nemzeti Sportnak adott értékelését Hugo Descat, a Veszprém francia balszélsője. – A Szeged nagyon jól játszott, Mikler Roland szokás szerint már megint ellenünk fogott ki jó napot. Sokáig nem tudtunk mit kezdeni vele sem, de hittünk magunkban, ami a fordítás kulcsa volt. Nem voltunk jó helyzetben, de ismét láthattuk, hogy a kézilabdában tényleg minden megtörténhet.”
Descat kilenc gólt szerzett, csupán egyszer rontott mezőnyből és hetesből is, a 26–20-as hátrány után hátralévő 13 percben háromszor talált be. Nála csak Remili volt eredményesebb a négy góljával ebben a periódusban, ezzel bebizonyítva, miért ő a Veszprém legfontosabb játékosa és talán az egyetlen igazi szupersztárja. Igaz, Rodrigo Corrales is megmutatta a legnagyobb kapusok ismérvét, a hajrára beszállva csak hármat védett, de mindegyiket kulcspillanatban.
„Még csak november van, de már most is azt mondhatjuk, hogy hosszú idény van mögöttünk. Elég csak arra gondolni, hogy a klubvilágbajnokság döntőjét milyen régen veszítettük el a Barca ellen. Ez a Szeged elleni most fontos győzelem volt, tudtuk már a rangadó előtt is, hogy három pontot elveszítettek, ezzel a mostani sikerünkkel nagy lépést tettünk az alapszakasz megnyerése felé. Ez fontos lenne, mert így a döntőben, ha úgy alakul, két meccset is saját szurkolóink előtt játszhatnánk” – bizakodott Descat.
A szombaton az ETO ellen szintén felsőházi rangadót nyerő Mol Tatabánya KC tovább folytatja őszi menetelését. A Bányász ugyanúgy hétből héttel áll, mint a Veszprém, ami a Szeged szempontjából aggasztó lehet a folytatást illetően.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
8. FORDULÓ
Szeged–Veszprém 31–32 (16–13)
Szeged, 7205 néző. Vezette: Hargitai, Markó
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 1, GARCIANDIA 7, Kalaras, Mackovsek 3, FRIMMEL 7 (4), KUKICS 4. Csere: Thulin (kapus), BÁNHIDI 6, Röd, Bodó, GOTTFRIDSSON 3, Szilágyi B., Jelinic. Edző: Michael Apelgren
VESZPRÉM: APPELGREN – Lenne 1, REMILI 8, El Dera 1, ADEL 3, Hesam 3, DESCAT 9 (4). Csere: CORRALES (kapus), Thiagus Petrus, Pesmalbek 2, Ligetvári, Ali Zein 2, Cindric, Martinovic 3, Gáncs-Pető. Edző: Xavier Pascual
Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 6. p.: 2–4. 8. p.: 5–4. 10. p.: 5–6. 13. p.: 8–7. 19. p.: 12–10. 22. p.: 13–11. 25. p.: 13–13. 33. p.: 17–13. 37. p.: 19–14. 41. p.: 21–15. 44. p.: 22–18. 47. p.: 25–19. 50. p.: 26–23. 52. p.: 27–25. 56. p.: 28–28. 59. p.: 30–31
Kiállítások: 8, ill. 4 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Azonos képességű csapatok rangadói rendszerint a hajrában dőlnek el. A kudarc karaktert épít, most szenvedünk, de ígérem, hogy megerősödve kecmergünk ki a hullámvölgyből.
Xavier Pascual: – Bő negyvenöt percen át ellenfelünk irányított. A hajrához érve megpróbáltunk változtatni, és ekkor egy új meccs kezdődött, melynek során felénk billent a mérleg nyelve. A Szeged ezúttal is nagyon megnehezítette dolgunkat. Fontos két ponttal gazdagodtunk.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Szeged
10
7
1
2
335–274
+61
15
|2. Veszprém
7
7
–
–
291–200
+91
14
|3. Tatabánya
7
7
–
–
231–191
+40
14
|4. FTC
9
5
–
4
302–299
+3
10
|5. Győr
8
4
–
4
245–230
+15
8
|6. Budai Farkasok-Rév
7
2
3
2
194–214
–20
7
|7. Szigetszentmiklós
9
3
1
5
247–278
–31
7
|8. Csurgó
9
2
2
5
255–262
–7
6
|9. NEKA
8
2
2
4
213–229
–16
6
|10. Gyöngyös
9
3
–
6
250–281
–31
6
|11. PLER
8
2
2
4
228–263
–35
6
|12. Komló
8
2
1
5
218–233
–15
5
|13. Balatonfüred
8
2
1
5
212–236
–24
5
|14. Budakalász
7
2
1
4
204–235
–31
5