Hugo Descat: A hitünk volt a fordítás kulcsa  Szegeden

Már öt pont a különbség a vesztett pontokat figyelve az ősi rivális Veszprém és Szeged között a magyar bajnokság alapszakaszában.

Sajnos a szombaton történteket beárnyékolta a Pick Arénában a mérkőzés közben hirtelen rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván tragédiája. A szegedi csapat technikai vezetője 37 évet töltött a klub kötelékében. Hogy távozása mekkora veszteséget jelent, azt a vasárnap délelőtt a csarnoknál az emlékére gyertyát gyújtó tömeg nagysága jelzi.

Nehéz ilyenkor magáról a rangadóról írni, pedig a pályán mindkét fél megjárta a mennyet és a poklot is. Kezdődött a veszprémi egyiptomi kontingens erőteljes játékával, Ahmed Adel és Ahmed Hesam is a nyáron érkezett a címvédőhöz, és rögtön az első rangadójukon berúgták az ajtót. Nem sokkal később a Szeged nyári szerzeménye, Jim Gottfridsson is követte őket, a svéd irányítózsenit élmény volt nézni az első félidő hajrájában, majd azt is, amit a másik játékmesterrel, Lazar Kukiccsal közösen előadott úgy a 45. percig.

VÉLEMÉNYEK Nedim Remili, a Veszprém jobbszélsője: – A második félidőben megvolt az önbizalmunk ahhoz, hogy támadásban meg tudjuk oldani a feladatainkat, védekezésben pedig megtaláltuk a jó taktikát. Az intenzitás sokáig hiányzott, de amikor odatettük magunkat, közé tudtuk tenni a különbséget. Egy meccs hatvan percig tart, nem az számít, hogy a negyvenötödikben mi az állás. Nagyot küzdött mindkét csapat. Bánhidi Bence, a Szeged beállója: – Kontroll alatt tartottuk a meccset negyvenöt percig, aztán tizenöt perc alatt éppen az ellenkezője történt. Elkezdtünk kapkodni, buta hibáink voltak, és erőltettük a hét a hat elleni támadásokat annak ellenére, hogy nem működött. A közönség fantasztikus volt, rajtuk semmi sem múlt. Ez a mi kezünkben volt, egy ilyen meccset egyszerűen nem szabad elveszíteni hatgólos előnyről hazai pályán.

A Tisza-partiak uralták a találkozót, hat góllal vezettek a találkozó utolsó negyedére fordulva. Ekkor mindkét edző változtatott, Michael Apelgren a hét mezőnyjátékossal való támadójátékkal szerette volna lezárni a mérkőzést, amire Xavier Pascual védekezésben öt-egyes formációval válaszolt. Végül a katalán szakember húzásai jöttek be, Nedim Remili jobbátlövőből bement középre irányítani. A balkezes francia a hátára vette az Építőket, amely szépen, fokozatosan ledolgozta a hátrányát.

Négy perccel a vége előtt Hugo Descat egyenlített, 58:14-nél szintén az ő találatával lett meg a vezetés is. Erre Sebastian Frimmelnek még volt válasza hétméteresből, de jött Remili, aki 35 másodperccel a vége előtt kialakította a 32–31-es végeredményt.

„Hiába voltunk hat góllal lemaradva, mégsem mondhatjuk, hogy addig katasztrofális meccsünk volt – kezdte a Nemzeti Sportnak adott értékelését Hugo Descat, a Veszprém francia balszélsője. – A Szeged nagyon jól játszott, Mikler Roland szokás szerint már megint ellenünk fogott ki jó napot. Sokáig nem tudtunk mit kezdeni vele sem, de hittünk magunkban, ami a fordítás kulcsa volt. Nem voltunk jó helyzetben, de ismét láthattuk, hogy a kézilabdában tényleg minden megtörténhet.”

Descat kilenc gólt szerzett, csupán egyszer rontott mezőnyből és hetesből is, a 26–20-as hátrány után hátralévő 13 percben háromszor talált be. Nála csak Remili volt eredményesebb a négy góljával ebben a periódusban, ezzel bebizonyítva, miért ő a Veszprém legfontosabb játékosa és talán az egyetlen igazi szupersztárja. Igaz, Rodrigo Corrales is megmutatta a legnagyobb kapusok ismérvét, a hajrára beszállva csak hármat védett, de mindegyiket kulcspillanatban.

„Még csak november van, de már most is azt mondhatjuk, hogy hosszú idény van mögöttünk. Elég csak arra gondolni, hogy a klubvilágbajnokság döntőjét milyen régen veszítettük el a Barca ellen. Ez a Szeged elleni most fontos győzelem volt, tudtuk már a rangadó előtt is, hogy három pontot elveszítettek, ezzel a mostani sikerünkkel nagy lépést tettünk az alapszakasz megnyerése felé. Ez fontos lenne, mert így a döntőben, ha úgy alakul, két meccset is saját szurkolóink előtt játszhatnánk” – bizakodott Descat.

A szombaton az ETO ellen szintén felsőházi rangadót nyerő Mol Tatabánya KC tovább folytatja őszi menetelését. A Bányász ugyanúgy hétből héttel áll, mint a Veszprém, ami a Szeged szempontjából aggasztó lehet a folytatást illetően.