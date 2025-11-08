Elmozdult az utolsó helyről a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

A fürediek idénybeli második sikeréhez Hornyák Péter hét, Tim Rozman öt góllal, Deményi Xavér tíz védéssel járult hozzá. Csapatuknak ugyanúgy öt pontja van, mint az immár sereghajtó Budakalásznak – amely vasárnap játszik –, de jobb a gólkülönbsége. A csurgói Domagoj Alilovic és Vojislav Brajovic hat-hat találattal, Váczi Dániel tíz védéssel zárt.

A NEKA elmozdult a kieső helyről, mivel 29–28-ra nyert Gyöngyösön. Szücs Balázs egy másodperccel a vége előtt szerezte a győztes gólt. Neki ez volt a hatodik találata, az előző idényben gólkirály Kovács Tamás nyolc góllal, Podoba János 14 védéssel vette ki részét a sikerből. A hevesieknél Nagy Ádám és Daniel Mendes das Neves hét-hét gólt szerzett.

Az Európa Ligában csoportkörös Ferencváros két góllal nyert a PLER otthonában. Ancsin Gábor hétszer talált be, a hazaiaknál Gregor Ocvirk tíz gólt szerzett.

Az újonc Szigetszentmiklós házigazdaként 30–27-re nyert a Komló ellen. Lakosy Máté mind a nyolc lövését gólra váltotta, Destin van Dijk hétszer volt eredményes.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

Balatonfüredi KSE–Csurgói KK 32–30 (19–17)

Balatonfüred, 400 néző. V: Bócz, Wiedemann.

BALATONFÜRED: DEMÉNYI – HORNYÁK 7 (3), ROZMAN 5, MELNYICSUK 4, Garajszki 1, Varga, Bóka 1. Csere: Füstös Á. (kapus), Szretenovics 1, Németh Balázs 2, Tóth N., Fekete B. 3, Klucsik 2, Fekete G. 2, URBÁN-PATOCSKAI 4 (3), Szabó L. Edző: Kiss Ákos

CSURGÓ: Zaponsek – Kiss B. 1, BRAJOVICS 6, Vasvári, Gábor M. 3, Rotim 1, Füstös B. 2. Csere: Váczi (kapus), Bazsó 2, Németh Bulcsú, ALILOVIC 6 (2), HERCZEG M. 3, Pipp 2, SZŰCS B. 4 (1), Horváth P., Maracskó. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–0. 10. p.: 6–5. 14. p.: 9–7. 20. p.: 14–10. 26. p.: 18–13. 34. p.: 20–18. 40. p.: 24–20. 45. p.: 26–22. 53. p.: 29–27. 57. p.: 31–29. Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Kiss Ákos: – nagyon boldogok vagyunk, nehéz időszak után tudtunk a héten két sikert aratni, hét közben legyőztük a Győrt a Magyar Kupában, most pedig megvertük az örök rivális Csurgót. Ez kellő önbizalmat ad a továbbiakra, dolgozunk és megyünk tovább.

Alem Toszkics: – Teljesen megérdemelten győzött a végig vezető Füred, a végén volt némi esélyünk a pontszerzésre, de két tiszta ziccert elhibáztunk.

PLER-Budapest–FTC-Green Collect 31–33 (15–17)

Bud Aréna, 896 néző. V: Kiu Gábor, Kiu Tamás.

PLER: Kránitz - Szkokán 2, Markez 4, KEMÉNY L. 3, Vuksic 3, OCVIRK 10 (6), SUNAJKO 5 (1). Csere: Bősz (kapus) Mikita 1, Groff, Pordán, Fekete Á. 2, Dénes J., Fodor M.,Várszegi 1, Kavin. Edző: Lepsényi Sándor

FTC: Borbély - Bujdosó 4, GYŐRI M. 5, Debreczeni, Karai 3, Nagy B. 1, Kovacsics 2. Csere: Győri K. 2 (kapus), ANCSIN 7, Prainer 1, Juhász, Füzi 2, CSÖRGŐ 3, Koller 1, Horváth – Garaba 2 (2). Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 8.perc: 5–4. 12.p.: 8–5. 20.p.: 11–11. 39.p.: 19–21. 49.p.: 24–29. 56.p.: 27–32. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/7, ill. 2/3

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Hagyományosan nehéz meccs volt, abból a szempontból jobb volt, mint eddig, hogy kialakítottunk a második félidő közepén egy előnyt, amit a végéig tudtunk tartani. Ismét a fiatalokból álló sorral volt a gondunk, illetve a beálló elleni védekezést is át kell gondolni. Büszke vagyok a srácokra mert elég komoly menetben vagyunk, védekezésben vannak jó jelek, sajnálom az utolsó negyedórát ott már nem voltunk egészen feszesek.

Lepsényi Sándor: – Megérdemelten vitték ma el tőlünk a két pontot. Egész meccsen azt éreztem, hogy nem volt ebben több, mi csak egy közepes, jó játékerőt képviseltünk ma. Onnantól, hogy a Ferencváros elszakadt pár góllal ők jól menedzseltek az előnyüket, nem tudtunk visszajönni a játékba. Sajnos ma ebben ennyi volt, sajnálom, hogy ez most nem sikerült.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–NEKA 28–29 (15–12)

Gyöngyös, 800 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 2 (2), Nagy Á. 7, Lang Z. 2, Hegedűs M., Ubornyák 3, Gyallai 1. Csere: Skledar (kapus), NEVES 7, Jaros 3, Bálint B. 2, Edwards, Gráf, Dobi, Jóga N. 1. Edző: Bíró Balázs

NEKA: PODOBA – SZŰCS B. 6, KATHI S. 3, BUGYÁKI 2, Mészáros N. 2, Grünfelder, Tóth L. 2 (1). Csere: Mikler K. (kapus), Kovács D. 3, Szepesi Zs., Vári M. 2, Török Á. 1, Kovács T. 8 (2), Gazsó P. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 12. p.: 6–7. 18. p.: 8–8. 24. p.: 11–10. 36. p.: 18–16. 42. p.: 21–20. 48. p.: 22–22. 54. p.: 26–23. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Ami a legjobban fáj, hogy az ellenfél játékosai rutinosabbak voltak, mint mi. A végjátékban szinte az összes szituációt jobban oldották meg. Emellett sajnos rengeteg tiszta ziccer maradt ki, amivel korábban eldönthettük volna a találkozót. Közvetlen riválissal szemben hazai meccset bukni nagyon bosszantó.

Sótonyi László: – Mindkét csapat küzdött az utolsó pillanatig, fordulatos mérkőzésen a végén mellénk szegődött a szerencse. A játékosaimnak helyén volt a szíve és az esze. Nagyon értékes pontokkal térhetünk haza.

Szigetszentmiklósi KSK–Carbonex-Komló 30–27 (12–11)

Később

20.30: Tatabánya–Győr (Tv: M4 Sport)

Korábban

Szeged–Veszprém 31–32 (16–13)