Golovin Vlagyimir elárulta, miért nem volt kerettag Szöllősi-Schatzl Nadine

R. D. P.R. D. P.
2025.09.23. 09:34
null
Golovin Vlagyimir sűrű programra készíti fel csapatát (Fotó: Kovács Péter)
Janurik Kinga Golovin Vlagyimir Szöllősi-Schatzl Nadine magyar női kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir az M4 Sportnak kifejtette, hogy a csapat alapembere, Szöllősi-Schatzl Nadine miért nem volt kerettag a Svédország elleni felkészülési mérkőzésen.

Mint beszámoltunk róla, a magyar női kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzésen 34–32-re legyőzte a svédeket. Golovin Vlagyimir keretéből meghatározó játékos maradt ki Szöllősi-Schatzl Nadine személyében, amit a szövetségi kapitány így indokolt az M4 Sport Kézilabda magazin című műsorában:

„Volt vele egy beszélgetés arról, hogyan tervezi a pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt a következő olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert nagyon jóban vagyunk, már a juniorválogatottban is a játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz...”

Golovin Janurik Kingáról – aki az Európa-bajnoki bronzérmes keretben nem szerepelt – azt mondta, hogy a kapus tervei között szerepelnek a Los Angeles-i játékok, így visszatérése indokolt volt.

„Nekünk a szakmai stábbal azt is figyelembe kell venni, hogy vannak, akik szülni szeretnének, vannak, akik befejezik a pályafutásukat, ezek alapján kell meghoznunk a döntéseinket. Ez nem az a csapat, amelyik az Eb-n harmadik lett, bár megmaradt a gerince, megmaradt a munkakultúra. Új piramist kell építeni.”

A szövetségi kapitány az újdonsült csapatkapitányról, Klujber Katrinról így fogalmazott:

„Meg kellett találnunk azt az embert, aki ezen az úton a csapatot tovább tudja vezetni. Próbáltunk olyan embert találni, aki a csapatra is tud hatni, a teljesítménye is jó, a szervezésben is benne kell lennie. Bízom benne, hogy nagyon jó utódja lesz Blaninak.”

A női kézilabda-világbajnokság november 27-én rajtol. A magyar válogatott a csoportkörben Svájc, Szenegál és Irán ellen lép pályára.

Ezek is érdekelhetik