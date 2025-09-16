Ráérzett a Fradi gyenge pontjára a CSM Bucuresti

Két vereséggel kezdte a női kézilabda Bajnokok Ligája-évadot a Ferencváros, amely a hozzá hasonlóan a jövő júniusi, budapesti négyes döntőbe jutásra is esélyes dán Odensétől, majd legutóbb a román CSM Bucuresti-től is kikapott. Tény, talán a két legerősebb csoportriválissal kezdett a dán Jesper Jensen által irányított együttes, és noha a bukaresti rangadón sokáig vezetett és úgy tűnt, pontokkal térhet haza, a hajrá egyértelműen a hazaiaknak sikerült jobban, akik hatékonyan használták ki a ferencvárosi védelem jobb oldalán tátongó réseket.

„ Rendkívül szoros volt a küzdelem, ahogyan arra előzetesen is számítottunk. Mindig kiváló hangulatban léphetünk pályára Bukarestben, így most is – értékelt a 31–28-as román győzelmet hozó találkozó utáni sajtótájékoztatón az FTC hétszer eredményes német válogatott balátlövője, Emily Vogel. – Sokáig vezettünk és a meccs nagy részében úgy éreztem, hogy irányításunk alatt tartjuk a játékot. Közel volt egymáshoz a két csapat, és a végén csak apróságok döntöttek. A CSM a második félidőben megtalálta a gyenge pontunkat védekezésben, aminek meglett a következménye. Nehéz most, hiszen két forduló után nem szereztünk még pontot, de folytatnunk kell a munkát, hiszen még mindig csak az idény elején járunk és biztos, hogy a következő meccseken már változik a helyzet.”

A CSM győri színekben 2019-ben BL-győztes román beállója, Crina Pintea érthetően elégedett volt.

„Őrült meccs volt, boldog vagyok, hogy a végén miénk lett a győzelem. Büszke vagyok a csapatra, mert az elejétől kezdve odaadóan harcoltunk, nem adtuk fel és kitartottunk a taktikánk mellett, ragaszkodtunk az előzetes elképzeléseinkhez.”

Nyilvánvalóan idő kell ahhoz, hogy a Fradi játékában a BL-meccseken is minél jobban visszaköszönjenek a nyáron érkezett Jensen elképzelései. A dán tréner Bukarestben a szünet után kitartott Vogel és az orosz karmester Darja Dmitrijeva mellett, akik szakaszonként nem is teljesítettek rosszul, de a túloldalon jobban ültek a taktikai húzások, több volt a jó egyéni teljesítmény, fontosabb pillanatokban jött egy-egy védés és gól a szélekről. Az FTC két kör után tehát máris lépéshátárnyba került a legnagyobb riválisokkal szemben az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két helyért vívott harcban. Nagy kérdés, hogy az e heti válogatott szünet alatt (hiszen a keretből 13-an is a nemzeti csapatukkal készülnek a napokban), majd a jövő hét elején mennyire tudják rendezni a sorokat és csiszolni a taktikán, ettől függetlenül a következő három BL-körben, sorrendben a norvég Sola, a szlovén Krim Ljubljana és a horvát Koprivnica ellen, már jó eséllyel elkezdi a pontgyűjtést a Jensen-csapat.

„Csalódásként kell értékelnünk a vereséget, mert kiváló mérkőzést vívtunk, sok helyzetet alakítottunk ki és összességében jó játékot mutattunk. Tisztában voltunk azzal, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, de a végén túl sok helyet hagytunk az ellenfélnek és elfogyott az előnyünk.”

Jesper Jensen, az FTC edzője „A motiváció kulcsfontosságú volt ezen a meccsen és amikor egy olyan szintet képviselő csapattal játszol, mint az FTC, tudod, hogy mindent bele kell adnod. Hosszú múltra visszatekintően jó mérkőzéseket vívunk egymással, mindig ennek megfelelően állunk hozzá. A szurkolóink is sokat segítettek nekünk.”

Adrian Vasile, a CSM edzője vélemények

KÉZILABDA

NŐI BL, B-CSOPORT

2. FORDULÓ

Krim Ljubljana (szlovén)–Podravka Koprivnica (horvát) 22–27 (11–14)

CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28 (12–14)

Odense (dán)–Ikast (dán) 35–28 (17–12)