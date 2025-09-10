Michael Apelgren szerint az állandóság lehet a Szeged egyik erénye a BL-ben

Az OTP Bank-Pick Szeged hivatalos honlapja szerdán tett közzé interjút a csapat vezetőedzőjével, Michael Apelgrennel a csütörtöki Bajnokok Ligája-rajt apropóján.
„Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az első három hazai és a leendő nemzetközi ellenfelünk között nagy a minőségi különbség. Mindenesetre a játékosaink már túl vannak néhány meccsen, és erre szükségük is volt. A szakmai stáb néhány kérdésre választ kapott: kiderült, hogy kik teljesítettek a legjobban. Ez fontos visszajelzés; tudnunk kell, kiket kell bevetnünk, amikor nagyobb nyomás alatt játszunk a Bajnokok Ligájában. Tehát nem tehetik meg a játékosok, hogy hazai terepen visszafogottan teljesítenek, majd a nemzetközi mérkőzések előtt jelentkeznek nálam, hogy mindenképpen pályára akarnak lépni” – válaszolt Apelgren arra a kérdésre, hogy a bajnoki rajt mennyire készítette fel őket az európai porondra.
A PLER elleni összecsapáson több rutinos játékos kimaradt a keretből, köztük Mikler Roland és Jérémy Toto is. A döntések mögött nem sérülések álltak, hanem az, hogy a szakmai stáb lehetőséget akart adni a fiataloknak. Az edző ugyanakkor jelezte: a pihentetett kézilabdázók teljes értékűen bevethetők lesznek a Plock ellen.
„Mindent megtettünk a felkészülés során, igyekeztünk szélesíteni a taktikai repertoárt. Jim Gottfridsson érkezését leszámítva a keretünk nem változott. Úgy érzem, az állandóság erényünk lehet. Ellenfelünk nagyon erős csapat, megszerezte a francia világbajnok Melvyn Richardsont a Barcelonából, aki nem epizodista, hanem fontos láncszem volt a katalánoknál. A Plockhoz igazolt Szergej Koszorotov: róla sok mindent elárul, hogy ő volt a Veszprém legeredményesebb játékosa az előző BL-kiírásban.”
A szakvezető szerint a siker kulcsa a stabil védekezés és a kapusok teljesítménye lehet, hiszen ezekből indulhatnak a gyors lerohanások. Bár a felkészülési találkozókon még sok volt az eladott labda, azóta érezhető javulás történt. A szegediek edzője ugyanakkor kiemelte: nem egyetlen taktikai elem dönti majd el a Plock elleni mérkőzést, hanem az, hogy a játékosok mennyire magas szinten hajtják végre az elképzeléseket. A kapuban a norvég válogatott Torbjorn Bergerud különösen nagy veszélyt jelenthet, ő már a Kolstad színeiben is borsot tört a magyar csapat orra alá.
Apelgren a Final Four kapcsán így fogalmazott:
„A Szeged történetében az előző idényben voltunk legközelebb a Final Fourhoz. Ez mindenképpen önbizalmat kell, hogy adjon. Szinte ugyanazzal a kerettel vágunk neki a BL-nek, mint tavaly, tehát ha tovább tudunk fejlődni, akkor igenis odaérhetünk a kölni négyes döntőbe. Hosszú az idény, de az a legfontosabb, hogy az egyenes kieséses szakaszra a lehető legjobb formában legyünk. Remélhetőleg ebben az idényben jobban teljesítünk, előrébb végzünk a csoportban, mint a 2024–2025-ös évadban. Ugyanakkor az itt és a most számít, a jelenben élünk. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy eljussunk Kölnbe. Ez nem is lehet kérdés. A legtöbb szakértő valószínűleg nem minket mondana esélyesnek a Final Fourba jutásra, de mi történelmet szeretnénk írni. Le akarjuk küzdeni az akadályokat.”
BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, 2025–2026
B-csoport: Wisla Plock (lengyel), Paris Saint-Germain (francia), Barca (spanyol), GOG (dán), SC Magdeburg (német) OTP BANK-PICK SZEGED, RK Zagreb (horvát), Eurofarm Peliszter (északmacedón)
1. FORDULÓ
2025. szeptember 11., csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel)