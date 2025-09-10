Michael Apelgren szerint az állandóság lehet a Szeged egyik erénye a BL-ben

Az OTP Bank-Pick Szeged hivatalos honlapja szerdán tett közzé interjút a csapat vezetőedzőjével, Michael Apelgrennel a csütörtöki Bajnokok Ligája-rajt apropóján.

„Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az első három hazai és a leendő nemzetközi ellenfelünk között nagy a minőségi különbség. Mindenesetre a játékosaink már túl vannak néhány meccsen, és erre szükségük is volt. A szakmai stáb néhány kérdésre választ kapott: kiderült, hogy kik teljesítettek a legjobban. Ez fontos visszajelzés; tudnunk kell, kiket kell bevetnünk, amikor nagyobb nyomás alatt játszunk a Bajnokok Ligájában. Tehát nem tehetik meg a játékosok, hogy hazai terepen visszafogottan teljesítenek, majd a nemzetközi mérkőzések előtt jelentkeznek nálam, hogy mindenképpen pályára akarnak lépni” – válaszolt Apelgren arra a kérdésre, hogy a bajnoki rajt mennyire készítette fel őket az európai porondra.

A PLER elleni összecsapáson több rutinos játékos kimaradt a keretből, köztük Mikler Roland és Jérémy Toto is. A döntések mögött nem sérülések álltak, hanem az, hogy a szakmai stáb lehetőséget akart adni a fiataloknak. Az edző ugyanakkor jelezte: a pihentetett kézilabdázók teljes értékűen bevethetők lesznek a Plock ellen.

„Mindent megtettünk a felkészülés során, igyekeztünk szélesíteni a taktikai repertoárt. Jim Gottfridsson érkezését leszámítva a keretünk nem változott. Úgy érzem, az állandóság erényünk lehet. Ellenfelünk nagyon erős csapat, megszerezte a francia világbajnok Melvyn Richardsont a Barcelonából, aki nem epizodista, hanem fontos láncszem volt a katalánoknál. A Plockhoz igazolt Szergej Koszorotov: róla sok mindent elárul, hogy ő volt a Veszprém legeredményesebb játékosa az előző BL-kiírásban.”