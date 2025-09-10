Férfi kézi BL: nem elvárás, de reális cél a négyes döntő

Magyar különítmény Plockban A 2015 és 2017 között a Veszprém csapatát, majd 2016-tól párhuzamosan a magyar válogatottat is irányító Xavi Sabaté 2018 óta ül a Wisla Plock kispadján, amellyel egyre szebb eredményeket ért el. A lengyel bajnok keretében három magyar játszik, az irányító Fazekas Gergő, a balátlövő Szita Zoltán és a jobbátlövő Ilic Zoran, akik már kulcsszerepet játszanak a válogatottban is. Rajtuk kívül a szintén válogatott beálló, Rosta Miklós is szerepel a Bajnokok Ligájában, a 26 éves játékos 2023 óta a román Dinamo Bucuresti légiósa.

Nincs rossz pozícióban egyik magyar férfi kézilabdacsapat, a One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged sem a Bajnokok Ligájában, mert ebben az idényben ugyan egyikkel szemben sem lehet egyértelmű elvárás, hogy ott legyen a kölni négyes döntőben, de ettől még mindkét csapatban igenis benne van a final fourba jutás lehetősége.

Az sem lehet kötelező egyik együttesünktől sem, hogy a csoportjuk első két helyének valamelyikén végezzenek, de talán nem is lenne rossz, ha a legjobb nyolc előtt még a rájátszásban is várna rájuk egy párbaj, mert lássuk be, a hazai élvonal közel sem tartja tűzben és készíti fel annyira a csapatokat és a játékosokat a BL negyeddöntőjére, mint a német vagy a francia bajnokság.

Xavier Pascual, a Veszprém edzője: „Remélem, eljutunk a négyes döntőig, de nem lesz egyszerű, mert rengeteg olyan csapat van már, amelyik odaérhet. Ugyanakkor bízom a fiúkban, jól dolgoznak, és úgy gondolom, azon együttesek közé tartozunk, amelyek ott lehetnek Kölnben, és ez is a fő célunk. A csoportunk mindenkinek nehéz, nem hiszem, hogy lesz olyan csapat, amely minden csoportmeccsét megnyeri. Meglátjuk, hogyan zárjuk az idény első felét, most azonban csak az első meccsre koncentrálunk, az Aalborg ellenire idegenben, amely nem döntő, de a dánok elképesztőek, biztosan versenyben lesznek a csoport első helyéért. Ha sikerül nyernünk, jót tesz az önbizalmunknak. Nem az számít, hogyan kezdjük, hanem az, hogyan fejezzük be a sorozatot.”

A veszprémi keret sokat változott a nyáron, az állandóságot és az egyensúlyt maga a vezetőedző, Xavier Pascual képviseli, aki az elmúlt egy évben ki tudta építeni a játékrendszerét, lefektette a szabályokat, és egyébként már az előző évadban sem sok kellett hozzá (mindössze egy gól), hogy a gárda ott legyen a BL-ben a legjobb négy között.

A legnagyobb veszteség a beálló Ludovic Fabregas visszatérése Barcelonába, az ő távozásával elöl és hátul is bevethető világklasszis hagyta el a klubot, akit lehetetlen rövid időn belül pótolni. Az Építők védelme ugyanakkor nem fog gyengülni, a nyáron igazolt brazil Thiagus Petrus két éve a BL legjobb védőjátékosa volt, ráadásul az edzőmeccseken kitűnően megértették egymást középen Ligetvári Patrikkal, harmadiknak pedig ott van mellettük a szerb Dragan Pesmalbek, aki ugyancsak kiváló védekező.

A csapat jobbszárnya erősödött, Nedim Remili párja az idei világbajnokság legjobb jobbátlövőjének választott horvát Ivan Martinovic lesz, irányítóposztra visszatért Jehja el-Dera, aki sérülése előtt nagyszerűen játszott, a nyáron érkező egyiptomi légiósok közül pedig kiemelkedhet a 25 éves balátlövő Ahmed Hesam, akit hat éve az egyiptomi kézilabda jövőjének kiáltottak ki, az elmúlt két évet pedig Montpellier-ben töltötte. A balátlövő Ali Zein is rutinos játékosnak számít a BL-ben (2022-ben meg is nyerte a Barcával), a beálló Ahmed Adelnek viszont még új a közeg, némi előnye viszont, hogy balkezes, ami az ő posztján nem olyan gyakori.

Mikael Appelgren frissítést hozhat a kapusposztra, a tapasztalatával sokat segíthet Rodrigo Corralesnek, akinek az elmúlt BL-idénye nem volt kiemelkedő. Már hivatalosan is bejelentették, hogy a spanyol kapus jövő nyáron visszatér a PSG-be, és jó hatással is lehet a teljesítményére, hogy tudja, ez az utolsó idénye Veszprémben. Érdemes még megemlíteni, hogy a bal szélen talán a BL-ben is nagyobb szerepet kaphat a tehetséges Gáncs-Pető Máté.

Jérémy Toto, a Szeged beállója: „A nemzetközi meccseknek különleges hangulatuk van, más ezekre a találkozóra felkészülni. Ez a sportág csúcsa, ha valaki elkezd kézilabdázni, az az álma, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Nekem különleges mérkőzés lesz az első, mert rögtön az első külföldi csapatom, a Plock ellen játszhatok. Bíznunk kell az erősségeinkben, fontos, hogy végig koncentráltan kézilabdázzunk, mert ellenfelünk kiváló csapat, sok nagy csatát megélt játékossal. Jól tudjuk, mennyire fontos a sikeres rajt, nagy célokkal vágunk neki az idénynek, szeretnénk történelmet írni, így minden szegedi szurkolóra nagy szükségünk lesz.”

Az OTP Bank-Pick Szeged egyik nagy ereje lehet az állandóság, a klubnál ugyanis nem volt nagy játékosmozgás a nyáron. Michael Apelgren együttese a 33 éves Jim Gottfridsson érkezésével sokat erősödött irányítóposzton, kiegészülve az izlandi Janus Dadi Smárasonnal és a szerb Lazar Kukiccsal a mezőny egyik legütőképesebb trióját alkothatják. Bánhidi Bence révén a Tisza-partiak beállóban mindig is nagyon erősek voltak, továbbá az előző idényben Mario Sostaric valósággal megtáltosodott, szórta a gólokat, és nemcsak a januári világbajnokság legjobbja lett a posztján, de a BL-ben nyújtott kiemelkedő teljesítménye alapján a Európai Kézilabda-szövetség (EHF) is az előző idény legjobb jobbszélsőjének választotta.

Ugyan a csúcson talán már túl van, Jim Gottfridsson (labdával), újabb szintre emelheti a Szeged játékát (Fotó: Pick Szeged)

A Gleb Kalaras, Borut Mackovsek kettős révén a szegedi védőfal is nagyon erős, a kapusok teljesítménye kiegyensúlyozott volt, de a csapat egyik legnagyobb erőssége az elmúlt idényben mégis az erőbeosztás volt: a legjobb pillanatban tudta a legjobb teljesítményt nyújtani, vagyis jól sáfárkodott az erejével, Apelgren jó érzékkel forgatta csapatát az NB I-ben és a BL-ben. Ha erre az előttünk álló évadban is képes lesz, újabb lépést tehet előre, ami négyes döntőt is érhet.

NS-szakértő: Éles József, 179-szeres válogatott játékos „Mint minden kézilabdát szerető ember, én is a Bajnokok Ligája-csatákat várom a legjobban, de azt is tudom, hogy a trófea sorsa nem a csoportkörben dől el. A csapatok erősödtek, jó játékosokat igazoltak, az lesz a kérdés, mennyi ideig tart beépíteni őket. A Szeged önmagához képest ugyanolyan erős maradt, mint az előző idényben, szerintem Jim Gottfridsson remek igazolás, még akkor is, ha már nincs a csúcson. Egykor a világ egyik legjobb irányítója volt, óriási rutinnal, vele egyértelműen erősödött a Szeged, amely ­legutóbb közel volt a négyes döntőbe jutáshoz, és most sem csökkent az esélye. A Veszprémben Ludovic Fabregas távozása nagyon érzékeny pont elöl és hátul is, egyiptomi légió érkezett, ami lassítja a csapatépítést. A magyar bajnok nem világsztárokat igazolt, de ezek a játékosok éhesek a sikerre, bizonyítani akarnak, ami előnyére válhat a Veszprémnek. A kapuskérdés sokat számít, a saját tapasztalatom az, hogy akik távoznak az idény végén, sokszor megtáltosodnak, talán a felszabadultságtól, és szerintem Corrales eddig nem hozta ki magából, ami benne van. A PSG-t valamiért sosem tartottam esélyesnek a végső győzelemre, a Magdeburg viszont fergeteges kézilabdát játszik, és a négy közé a Plock is odaérhet, Sabaté jó kis csapatot rakott össze, amely meglepetést szerezhet. A Barca Fabregas visszatérése miatt még esélyesebb, de a Füchse Berlin és a Nantes is nagyszerű gárda. Most úgy érzem, könnyebb megjósolni, ki esik ki a csoportból, mint azt, ki jut el a négyes döntőig.”

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, 2025–2026

A-csoport: Kolstad (norvég), Füchse Berlin (német), ONE VESZPRÉM HC, Sporting CP (portugál), HBC Nantes (francia), Industria Kielce (lengyel), Dinamo Bucuresti (román, Rosta Miklós), Aalborg (dán)

B-csoport: Wisla Plock (lengyel), Paris Saint-Germain (francia), Barca (spanyol), GOG (dán), SC Magdeburg (német) OTP BANK-PICK SZEGED, RK Zagreb (horvát), Eurofarm Peliszter (északmacedón)