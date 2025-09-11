Fazekas Gergő szerint minden egyes labdának jelentősége volt a Szeged ellen

„Az első félidőben a hibáinkat kihasználva elmentek kettővel a hazaiak, a szünet előtt pedig eladtunk egy-két labdát, amiből gyors gólt lőttek. Mehettünk volna előnnyel is a szünetre, ehelyett döntetlen volt az állás” – nyilatkozta a meccs után az MTI-nek az olimpikon irányító.

Hozzátette, vannak olyan hibák, amiket egyszerűen nem szabad elkövetniük, és lehet, hogy máskor meg fogják bosszulni magukat.

„A vezetőedzőnk, Javier Sabaté minden nap hangsúlyozza, hogy minden egyes labdának jelentősége van az ilyen meccseken, és nem szabad buta hibákat elkövetni, nem szabad könnyű gólokat adni az ellenfeleknek. Azt gondolom, ma nagyjából sikerült ezt megcsinálnunk” – mondta Fazekas.

Mint felelevenítette, az első félidőben végig szoros volt az állás, majd a szünet után egy 4–1-es sorozattal a lengyel bajnoki címvédőnek sikerült némileg ellépnie, és az előnyét a végén meg tudta tartani.

„Igazi csapatként harcoltunk ma, és azt gondolom, jó úton vagyunk. Voltak hibák, ezeket biztosan ki fogjuk javítani, és bízom benne, hogy sikeres szezon áll előttünk” – vélekedett a 47-szeres válogatott irányító.

Francia csapattársa, a nyáron igazolt Melvyn Richardson 16 lövésből 12 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett, részben a magyar irányító remek játékának köszönhetően. Fazekas erre úgy reagált: soha senkit nem akar kiemelni, pláne, hogy a Plock mindig akkor igazán erős, amikor csapatként küzd.

„Mindenki hozzátette a magáét a sikerhez, Miha Zarabec is, Mitja Janc is, a beállók is, a védelem is, a kapusok is. Ez akkor működik, ha csapatként mindenki megcsinálja a saját dolgát. Nekem is megvannak a feladataim a csapatban. Úgy gondolom, ma sikerült véghez vinnem, de így is többet várok magamtól, és szerintem még fogunk tudni ennél is jobb játékot nyújtani” – szögezte le.

Fazekas felidézte, hogy az új szezonban már volt egy tétmérkőzésük, amelyen százszázalékon égett a csapatuk – ugyanis a nagy rivális Kielcével döntetlent játszottak a lengyel szuperkupa-meccsen, és hétméteres-párbajban maradtak alul –, az elmúlt hétvégén viszont nem volt bajnoki meccsük, tehát bőven volt idejük erre a találkozóra készülni, a Szeged viszont már három bajnokit is lejátszott a közelmúltban.

„Talán egy kicsit előnyösebb helyzetben voltunk, és ezt kihasználtuk. Nagyon sokat edzettünk, nagyon sokat készültünk. Azt gondolom, jó kis csapatunk van, jöttek jó játékosok, de a mai kézilabdában egyének nem fognak tudni meccseket nyerni. Mindenkinek hozzá kell tennie, mindenkinek oda kell tennie magát, és akkor fogunk tudni előre jutni” – vélekedett a magyar irányító, aki három gólt lőtt.

A vesztes házigazdák csapatkapitánya, Bánhidi Bence úgy értékelt: a Plock extrán játszott támadásban, a Szeged viszont „extra rosszul” védekezett.

„Egész héten arról volt szó, hogy nagyon jól cselező játékosaik vannak, erre szinte az összes egy-egy elleni cselezésüket elveszítettük. A bezárások nem jó időben érkeztek, úgyhogy rengeteg gólt kaptunk közelről és sok kiállítást harcoltak ki. Egy ilyen csapat ellen, amelyik rengeteg egy-egyet játszik, sokkal feszesebben kell védekeznünk” – magyarázta a válogatott beálló, aki négyszer talált a hálóba.

Mint kifejtette, sokkal jobban kellett volna zárniuk azt az oldalt, amit megbeszéltek a videoelemzéseken és az edzéseken. Meglátása szerint a támadásaik jól működtek, a legnagyobb baj a védekezésükkel volt, hiszen 34 gólt kaptak hazai pályán.

A válogatott beálló leszögezte: nagyon jó, hogy együtt maradt a csapatuk – hiszen a szegedi alapemberek közül senki nem távozott –, az érkező svéd Jim Gottfridsson tapasztalatát majd ki kell használniuk, de még idő kell, hogy beilleszkedjen, és a pároskapcsolatok kialakuljanak.

A Plock vezetőedzője, a magyarul továbbra is kiválóan beszélő Javier Sabaté úgy fogalmazott: nagyon nehéz meccs volt számukra, és ezért még édesebb a győzelem íze.

„Azt hiszem, magas szinten játszottunk, és azt mondanám, hogy megérdemelten nyertünk. Nagyon örülök, hogy megszereztük ezt a két pontot, jól rajtoltunk a Bajnokok Ligájában” – vélekedett a spanyol mester.

A Wisla Plockot erősítő Szita Zoltán úgy nyilatkozott: nagyon jó nyitómeccs volt számukra a csütörtöki, mert bár a Szeged jól teljesített, de ők is magas szinten játszottak.

„Hosszú a szezon, és ahogy most is, minden lehetőséget ki kell használnunk a céljaink elérése érdekében” – szögezte le.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ, B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–ORLEN WISLA PLOCK (lengyel) 33–34 (16–16)

Szeged, 4739 néző. V: Nikolov, G. Nacsevszki (macedónok)

SZEGED: Mikler R. – SOSTARIC 9 (4), Röd 1, Smárason, Bánhidi 4, Gottfridsson 1, FRIMMEL 6. Csere: Thulin (kapus), Kalaras 1, Mackovsek 1, GARCIANDIA 7, Bodó 1, Toto 1, Szilágyi B. 1. Edző: Michael Apelgren

PLOCK: Bergerud – M. RICHARDSON 12 (6), Krajewski 2, Terzic, Szamojlo, Szita 1, FAZEKAS G. 3. Csere: Alilovic (kapus), Mihic 2, Koszorotov 3, Dawidzik, M. JANC 4, Zarabec 1, Daszek 2, SERDIO 4. Edző: Xavier Sabaté

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–3. 6. p.: 5–3. 9. p.: 5–5. 12. p.: 7–7. 16. p.: 8–9. 20. p.: 11-11. 24. p.: 12–13. 27. p.: 14–15. 33. p.: 16–18. 38. p.: 19–20. 43. p.: 21–23. 48. p.: 24–26. 50. p.: 26–29. 54. p.: 29–31. 57. p.: 31–33

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Vereségünk oka a gyenge védekezésünk volt. Sok mindent kipróbáltunk ezen az estén, de semmi sem működött. Az ellenfél támadójátékának erejét mutatja, hogy noha lerohanásból nem sok gólt szerzett, harmincnégy találattal zárt.

Xavier Sabaté: – Fergeteges atmoszféra, látványos gólok, nagy küzdelem A közönség biztosan jól szórakozott. Nagyon jó csapat ellen fontos győzelmet arattunk. Érzésem szerint egy góllal jobbak voltunk ellenfelünknél.