Pályakerékpáros-vb: két brit arany pénteken

A férfiaknál a kivételt jelentő egyéni üldözőverseny döntőjében az olasz Jonathan Milan jelentős fölénnyel győzött úgy, hogy fél távnál még a selejtezőben tekert világcsúcsának részidején belül volt.

Az egy kilométeres időfutamban a szám világcsúcstartója, a holland Jeffrey Hoogland győzött, ezzel már az ötödik vb-címét nyerte ezen a távon azután, hogy az előző két kiírásban ezüstéremmel kellett beérnie. A pontversenyben a brit Mark Stewart első világbajnoki címét nyerte.

A nőknél a négy számból álló omniumban már a nyitó scratchben nagy bukás történt, a címvédő holland Lorena Wiebes fel is adta a versenyt. Végül az Európa-bajnok brit Anna Morris állhatott fel a dobogó tetejére. Az egyéni sprintben a csapatban egy aranyérmet már begyűjtő kínai Jüan Li-jing diadalmaskodott.

PÁLYAKERÉKPÁROS-VB, SANGHAJ

Férfi 1 km

Világbajnok: Jeffrey Hoogland (Hollandia) 58.713 másodperc

2. Étienne Oliviero (Franciaország) 59.365

3. Joseph Truman (Nagy-Britannia) 59.414

…25. Lovassy Patrik Rómeó a selejtezőben 1:03.104-et tekert.

Férfi pontverseny

Világbajnok: Mark Stewart (Nagy-Britannia) 35 pont

2. Benjamin Thomas (Franciaország) 28

3. Carlos Salgueiro (Portugália) 27

Férfi egyéni üldözőverseny

Világbajnok: Jonathan Milan (Olaszország)

2. Frederik Madsen (Dánia)

3. Filippo Ganna (Olaszország)

Döntő:

Milan-Madsen 4:00.769 perc-4:06.038 p

A harmadik helyért:

Ganna-Rasmus Pedersen (Dánia) 4:02.275-4:07.291

Női sprint

Világbajnok: Jüan Li-jing (Kína)

2. Emma Finucane (Nagy-Britannia)

3. Szato Mina (Japán)

Döntő:

Jüan-Finucane 2–0

A harmadik helyért:

Szato-Sophie Capewell (Nagy-Britannia) 2–1

Női omnium

Világbajnok: Anna Morris (Nagy-Britannia) 125 pont

2. Ucsino Cujaka (Japán) 114

3. Amalie Dideriksen (Dánia) 107