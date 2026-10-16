Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros-vb: két brit arany pénteken

2026.10.16. 15:32
null
Jeffrey Hoogland (Fotó: Getty Images)
Címkék
pályakerékpár Sanghaj pályakerékpáros-vb
A britek két aranyat nyertek és egy kivételével valamennyi számban dobogóra állhattak a sanghaji pályakerékpáros-világbajnokság pénteki versenynapján.

A férfiaknál a kivételt jelentő egyéni üldözőverseny döntőjében az olasz Jonathan Milan jelentős fölénnyel győzött úgy, hogy fél távnál még a selejtezőben tekert világcsúcsának részidején belül volt.

Az egy kilométeres időfutamban a szám világcsúcstartója, a holland Jeffrey Hoogland győzött, ezzel már az ötödik vb-címét nyerte ezen a távon azután, hogy az előző két kiírásban ezüstéremmel kellett beérnie. A pontversenyben a brit Mark Stewart első világbajnoki címét nyerte.

A nőknél a négy számból álló omniumban már a nyitó scratchben nagy bukás történt, a címvédő holland Lorena Wiebes fel is adta a versenyt. Végül az Európa-bajnok brit Anna Morris állhatott fel a dobogó tetejére. Az egyéni sprintben a csapatban egy aranyérmet már begyűjtő kínai Jüan Li-jing diadalmaskodott.

PÁLYAKERÉKPÁROS-VB, SANGHAJ
Férfi 1 km
Világbajnok: Jeffrey Hoogland (Hollandia) 58.713 másodperc
2. Étienne Oliviero (Franciaország) 59.365
3. Joseph Truman (Nagy-Britannia) 59.414
…25. Lovassy Patrik Rómeó a selejtezőben 1:03.104-et tekert.

Férfi pontverseny
Világbajnok: Mark Stewart (Nagy-Britannia) 35 pont
2. Benjamin Thomas (Franciaország) 28
3. Carlos Salgueiro (Portugália) 27

Férfi egyéni üldözőverseny
Világbajnok: Jonathan Milan (Olaszország)
2. Frederik Madsen (Dánia)
3. Filippo Ganna (Olaszország)

Döntő:
Milan-Madsen 4:00.769 perc-4:06.038 p

A harmadik helyért:
Ganna-Rasmus Pedersen (Dánia) 4:02.275-4:07.291

Női sprint
Világbajnok: Jüan Li-jing (Kína)
2. Emma Finucane (Nagy-Britannia)
3. Szato Mina (Japán)

Döntő:
Jüan-Finucane 2–0

A harmadik helyért:
Szato-Sophie Capewell (Nagy-Britannia) 2–1

Női omnium
Világbajnok: Anna Morris (Nagy-Britannia) 125 pont
2. Ucsino Cujaka (Japán) 114
3. Amalie Dideriksen (Dánia) 107

 

pályakerékpár Sanghaj pályakerékpáros-vb
Legfrissebb hírek

A selejtezőben megdőlt a férfi négyezer méter világcsúcsa a pályakerékpáros-vb-n

Kerékpár
5 órája

A US Open döntőse már a harmadik fordulóban búcsúzott Sanghajban

Tenisz
2026.10.11. 09:16

Visszavonult Katy Marchant olimpiai bajnok pályakerékpáros

Kerékpár
2026.09.28. 12:00

Súlyos baleset árnyékolta be a budapesti pályakerékpáros-versenyt

Kerékpár
2026.08.12. 17:19

Somogyi Miklós lett a pályakerékpáros szakág vezetője

Kerékpár
2026.06.12. 12:44

Olimpiai bajnokkal teljes a Tour de Hongrie mezőnye

Kerékpár
2026.03.23. 19:17

Lovassy Rómeó tizedik helyen zárt a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
2026.02.05. 12:17

Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold 18. omniumban

Kerékpár
2026.02.04. 20:38