Pályakerékpáros-vb: két brit arany pénteken

A férfiaknál a kivételt jelentő egyéni üldözőverseny döntőjében az olasz Jonathan Milan jelentős fölénnyel győzött úgy, hogy fél távnál még a selejtezőben tekert világcsúcsának részidején belül volt.
Az egy kilométeres időfutamban a szám világcsúcstartója, a holland Jeffrey Hoogland győzött, ezzel már az ötödik vb-címét nyerte ezen a távon azután, hogy az előző két kiírásban ezüstéremmel kellett beérnie. A pontversenyben a brit Mark Stewart első világbajnoki címét nyerte.
A nőknél a négy számból álló omniumban már a nyitó scratchben nagy bukás történt, a címvédő holland Lorena Wiebes fel is adta a versenyt. Végül az Európa-bajnok brit Anna Morris állhatott fel a dobogó tetejére. Az egyéni sprintben a csapatban egy aranyérmet már begyűjtő kínai Jüan Li-jing diadalmaskodott.
PÁLYAKERÉKPÁROS-VB, SANGHAJ
Férfi 1 km
Világbajnok: Jeffrey Hoogland (Hollandia) 58.713 másodperc
2. Étienne Oliviero (Franciaország) 59.365
3. Joseph Truman (Nagy-Britannia) 59.414
…25. Lovassy Patrik Rómeó a selejtezőben 1:03.104-et tekert.
Férfi pontverseny
Világbajnok: Mark Stewart (Nagy-Britannia) 35 pont
2. Benjamin Thomas (Franciaország) 28
3. Carlos Salgueiro (Portugália) 27
Férfi egyéni üldözőverseny
Világbajnok: Jonathan Milan (Olaszország)
2. Frederik Madsen (Dánia)
3. Filippo Ganna (Olaszország)
Döntő:
Milan-Madsen 4:00.769 perc-4:06.038 p
A harmadik helyért:
Ganna-Rasmus Pedersen (Dánia) 4:02.275-4:07.291
Női sprint
Világbajnok: Jüan Li-jing (Kína)
2. Emma Finucane (Nagy-Britannia)
3. Szato Mina (Japán)
Döntő:
Jüan-Finucane 2–0
A harmadik helyért:
Szato-Sophie Capewell (Nagy-Britannia) 2–1
Női omnium
Világbajnok: Anna Morris (Nagy-Britannia) 125 pont
2. Ucsino Cujaka (Japán) 114
3. Amalie Dideriksen (Dánia) 107