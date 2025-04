Teljessé vált a 21 csapatos mezőny a Tour de Hongrie-n

A centenáriumát ünneplő viadal honlapjának beszámolója alapján ezúttal a legjobbakat hat World Tour-csapat képviseli, mellette kilenc prokontinentális, öt kontinentális, valamint egy terepkerékpárban prokontinentális besorolású istálló állhat rajthoz. A sportág krémjét a Lidl-Trek, az UAE, a Red Bull-BORA-hansgrohe, a Jayco AlUla, a Bahrain Victorious és az XDS Asztana képviseli majd. Az előzetes névsorok alapján ismét ott lesz a rajtnál a hatszoros Tour de France-szakaszgyőztes Dylan Groenewegen (Jayco–AlUla).

Forrás: tdh.hu

A második vonalból a Q36.5, az Euskaltel–Euskadi, a Flanders-Baloise, az Unibet Tietema Rockets, a Polti VisitMalta, a Caja Rural-Seguros RGA, az Equipo Kern Pharma, a VF Group-Bardiani CSF-Faizané és a Novo Nordisk jelezte részvételi szándékát. A mezőny tagja lesz három magyar kontinentális csapat is az Epronex-Hungary, a United Shipping és a Karcag Cycling ÉPKAR Team révén, de a magyar névadó szponzorral rendelkező MBH Bank Ballan CSB is várhatóan öt hazai kerekessel vesz részt a Tour de Hongrie-n, melyen így összesen 16 magyar kerekes részvételére lehet számítani. Különlegesség, hogy a szabályok lehetővé teszik profi terepkerékpáros csapatok részvételét is, így indulhat a szakág világsztárjait felvonultató belga Pauwels Sauzen-Cibel Clementines is.

A verseny legrutinosabb csapata ezúttal is a Polti VisitMalta lesz, amely immár nyolcadszor vehet részt a magyar körversenyen. Az Equipo Kern Pharma, a VF Group-Bardiani CSF-Faizané, a Pauwels Sauzen-Cibel Clementines, a United Shipping és a Karcag Cycling ÉPKAR Team pedig a debütálására készül.

A 46. Tour de Hongrie-t május 14. és 18. között rendezik meg. Az idei programba három sík, egy hegyi és egy kettő közötti, klasszikus jellegű szakasz került.