Tour de Hongrie: visszatér Dina Márton új csapata

A szervezők hétfőn jelentették be az előzetes rajtlista első három csapatát.

Az Euskaltel-Euskadi története második Tour de Hongrie-jára készül, miután idén debütált a mezőnyben. A gárdának hatalmas szüksége van a ranglistapontokra, így naptárában kiemelt szerepet kaphat a magyar kör, ráadásul a WorldTour-szabadkártya megőrzésének érdekében úgy döntött, felhagy a baszk kizárólagosság elvével, és külföldi versenyzők igazolásával erősít keretén. Ennek jegyében ide szerződött a Tour de Hongrie négyszeres fehér trikósa (az összetettben legjobb helyen végző magyar bringás) és korábbi (2019) ezüstérmese, Dina Márton is, aki az elmúlt két évben is a legjobb húszban zárt.

A háromszoros magyar bajnoki ezüstérmes kerekes 2022 után tér vissza ProTeam-szintre, akkor még az EOLO-Kometa színeiben versenyzett, és járt a Giro d’Italián is. Az elmúlt két szezont egy cseh kontinentális csapatnál, az ATT Investmentsnél töltötte, ahol kiváló eredményeket ért el: győzött a Tour of Malopolskán (2023) és a legjobb tízben zárt a Sibiu Touron (2023), az osztrák körversenyen (2024) és a Tour of Hellason (2024).

A 2006-ban alapított kazah XDS Astana – amely hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a sportág legszűkebb elitjének – 2021-ben járt először a magyar körversenyen, akkor Davide Martinelli a harmadik, Stefan de Bod a negyedik szakaszon zárt a legjobb ötben, míg egy évvel később az U23-as világbajnok Samuele Battistella negyedikként ért fel a Kékestetőre, így az összetettben harmadik lett. A 2024-es a Tour de Hongrie-ra ellátogatott a britek kiválósága, Mark Cavendish, aki Kazincbarcikán szakaszt nyert, majd két hónappal később Saint-Vulbasban ünnepelhette 35. Tour de France-etapsikerét, ezzel Eddy Merckxet megelőzve lett egyedüli csúcstartó. A csapat célja a Tour de Hongrie-n is a lehető legtöbb ranglistapont begyűjtése lesz.

A flamand Team Flanders-Baloise 2025-ben immár hatodszor érkezik Magyarországra, az elmúlt öt alkalom alatt pedig két megkülönböztető mezt is begyűjtött. A fiatal és tapasztalatlan keretük hiányosságait agresszív stratégiával, szökésekkel és remek sprintekkel kompenzálják. Legsikeresebb versenyük a 2022-es volt, amikor Aaron van Poucke megnyerte a hegyi pontversenyt, Jens Reynders pedig szökéseinek köszönhetően viselhette az összetettben vezetőnek járó sárga trikót. Idén ismét a legjobb hegyimenő által viselt piros trikóra vetett szemet a csapat, melyet Siebe Deweirdt révén meg is szerzett.

A százéves Tour de Hongrie-t 2025. május 14. és 18. között rendezik.