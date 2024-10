2026-tól az M4 Sporton a Tour de France

A csatorna oldala elárulta, hogy történelmi megállapodást kötött, így a francia országúti versenyek jogai egészen 2030-ig a tulajdonában lesznek.

A szerződésnek köszönhetően most először fordul majd elő Magyarországon, hogy a szurkolók egy háromhetes versenyt előfizetési díj nélkül láthatnak majd élőben, ráadásul nemcsak a férfi, hanem a rohamosan fejlődő női viadalt is.

„Kijelenthetjük, hogy az országúti kerékpár otthonává vált a közmédia, azon belül is az M4 Sport. Természetesen, hogy kiegészült a sportfóliónk a Nemzeti Sporttal és a Nemzeti Sportádióval, ők is beletartoznak. Folyamatosan építettük ezt a portfóliónkat, hiszen a kezdetekben a Tour de Hongrie egyes szakaszait közvetítettük, majd a teljes versenyt. Nálunk láthatták a nézők, ahogy Valter Attila megnyeri a Magyar kört, és utána tovább építkeztünk: a Söprögető Kocsi-podcastot minden héten meghallgathatja a közönség, a Tour de France legfontosabb szakaszairól is beszámoltunk, és most én azt gondolom, kiemelkedő esemény, hogy a Tour de France otthona is az M4 Sport lesz hazánkban” – árulta el Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

„Rendkívül nagy a boldogság, hogy sikerült az ASO-val megállapodni, és 2026-tól kezdve közvetíthetjük a legfontosabb versenyeket, hiszen itt van a legnagyobb, a Tour de France, ami kiemelkedik. Számtalan közmédia közvetíti egész Európában, órási sikerrel és hatalmas közönségaránnyal, de emellett például a Párizs–Roubaix az egyik, ha nem a legjobb egynapos klasszikus, a Critérium du Dauphiné a legjobb felvezetőverseny mind közül, úgyhogy tényleg a csúcsot tudtuk most megszerezni és innentől kezdve el tudjuk juttatni a magyar emberekhez, ráadásul ez azért is valósulhat meg, mert az elmúlt időszakban a magyar kerékpárosok – nevesül leginkább Vas Blanka és Valter Attila – elképesztően kitettek magukért.” – tette hozzá Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.